Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

¡ Día de partido ! Universitario de Deportes asume el desafío de medir fuerzas ante Deportes Tolima por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De ganar, los ’ cremas ’ habrán cumplido con el objetivo. Cabe destacar que en el encuentro en Ibagué, igualaron sin goles.

Universitario de Deportes mantiene firme su objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 . El conjunto ‘crema’ no pudo imponerse este miércoles 20 de mayo en su visita a Nacional de Uruguay , pero rescató un punto valioso que le permite seguir con opciones intactas de avanzar en el torneo.

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¿Cómo llega Universitario?

El panorama en la acera de Universitario de Deportes no es del todo alentador, compartiendo una urgencia similar a la de su rival de turno. El equipo de Odriozola quedó hace varias fechas fuera de la pelea por el Torneo Apertura peruano, un certamen que terminó adjudicándose de forma anticipada su eterno rival, Alianza Lima.

Con la reciente llegada del experimentado estratega argentino Héctor Cúper al banquillo, los ‘merengues’ apuntan a un resurgimiento futbolístico. La consigna de la directiva y el nuevo comando técnico es volver a ser ese equipo sólido y agresivo que compitió con éxito en todos los frentes a nivel local e internacional durante los últimos tres años.

Sin embargo, el presente estadístico de la ‘U’ todavía no refleja la mejoría deseada, ya que la escuadra estudiantil arrastra una incómoda racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Este bajón en el rendimiento ha sembrado dudas en un sector de la afición, obligando al plantel a redoblar esfuerzos para el choque decisivo.

A pesar de las adversidades, el agónico empate conseguido en Montevideo frente a Nacional le devolvió el alma al cuerpo al conjunto ’crema’. Gracias a ese valioso punto en tierras uruguayas, Universitario llega al partido del martes con serias opciones de clasificar, dependiendo de un triunfo en casa ante Tolima para inscribir su nombre en la siguiente ronda.