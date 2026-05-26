Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes asume el desafío de medir fuerzas ante Deportes Tolima por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De ganar, los ’cremas’ habrán cumplido con el objetivo. Cabe destacar que en el encuentro en Ibagué, igualaron sin goles.
Universitario de Deportes mantiene firme su objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto ‘crema’ no pudo imponerse este miércoles 20 de mayo en su visita a Nacional de Uruguay, pero rescató un punto valioso que le permite seguir con opciones intactas de avanzar en el torneo.
¿Cómo llega Universitario?
El panorama en la acera de Universitario de Deportes no es del todo alentador, compartiendo una urgencia similar a la de su rival de turno. El equipo de Odriozola quedó hace varias fechas fuera de la pelea por el Torneo Apertura peruano, un certamen que terminó adjudicándose de forma anticipada su eterno rival, Alianza Lima.
Con la reciente llegada del experimentado estratega argentino Héctor Cúper al banquillo, los ‘merengues’ apuntan a un resurgimiento futbolístico. La consigna de la directiva y el nuevo comando técnico es volver a ser ese equipo sólido y agresivo que compitió con éxito en todos los frentes a nivel local e internacional durante los últimos tres años.
Sin embargo, el presente estadístico de la ‘U’ todavía no refleja la mejoría deseada, ya que la escuadra estudiantil arrastra una incómoda racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Este bajón en el rendimiento ha sembrado dudas en un sector de la afición, obligando al plantel a redoblar esfuerzos para el choque decisivo.
A pesar de las adversidades, el agónico empate conseguido en Montevideo frente a Nacional le devolvió el alma al cuerpo al conjunto ’crema’. Gracias a ese valioso punto en tierras uruguayas, Universitario llega al partido del martes con serias opciones de clasificar, dependiendo de un triunfo en casa ante Tolima para inscribir su nombre en la siguiente ronda.
¿Cómo llega Deportes Tolima?
El panorama reciente del cuadro ‘pijao’ es sumamente complejo y ha encendido las alarmas en su hinchada. El equipo bajo la dirección técnica de Lucas González llega a Lima arrastrando el duro golpe de haber quedado eliminado en las semifinales de los ‘play-offs’ del Torneo Apertura colombiano, sufriendo una inapelable derrota a manos de Atlético Nacional con un marcador global de 4-1.
A este doloroso tropiezo en el certamen doméstico se le sumó un preocupante traspié en el plano internacional. En su penúltima presentación copera, el conjunto de Ibagué mostró serias licencias defensivas y cayó goleado de forma categórica por 3-0 en su visita a Coquimbo Unido en la ciudad de La Serena, un resultado que complicó sus matemáticas en el grupo.
Los números reflejan con total crudeza la crisis de resultados que atraviesa la escuadra colombiana en el cierre de la temporada. El equipo ha encajado un alarmante registro de siete tantos en sus últimos tres compromisos oficiales, los cuales se contabilizan por derrotas consecutivas, desnudando serios problemas de funcionamiento colectivo en las últimas semanas.
Universitario de Deportes ya conoce la terna arbitral que se encargará de impartir justicia en su crucial y definitivo encuentro frente a Deportes Tolima, válido por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para este trascendental duelo, en el que los ‘cremas’ necesitan sumar una victoria a como dé lugar para sellar su clasificación a los octavos de final del certamen continental, la Conmebol designó al réferi brasileño Paulo Zanovelli.
¿Qué necesita Universitario para clasificar a octavos de final?
Para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 sin depender de otros resultados, Universitario de Deportes debe vencer a Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate. Estos son los tres posibles escenarios para el equipo crema en la última fecha del Grupo B:
- Una victoria sobre Deportes Tolima: le permitirá alcanzar 8 puntos y ubicarse en el segundo puesto de la tabla, superando así al conjunto colombiano y garantizando su clasificación a la siguiente etapa.
- Si el partido termina en empate: Universitario quedará tercero en el grupo y será eliminado de la Copa Libertadores 2026. Solo tendría oportunidad de acceder a la Copa Sudamericana si Nacional de Uruguay no logra ganar su compromiso.
- Una derrota frente a Deportes Tolima: dejará a Universitario fuera de la Libertadores y también lo mantendría en la tercera posición del grupo. Incluso podría caer al cuarto lugar si Nacional supera a Coquimbo Unido en el otro encuentro.
Canal TV del Universitario vs Deportes Tolima
La transmisión oficial del encuentro entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima estará a cargo de ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y Sudamérica. El partido también podrá verse a través de la plataforma Disney+, disponible para usuarios con suscripción activa tanto en dispositivos móviles como en computadoras.
Infobae Perú brindará además una cobertura minuto a minuto, con información sobre incidencias, goles, jugadas destacadas, el resumen del partido, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.
A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima
Universitario recibirá a Deportes Tolima el martes 26 de mayo a las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Se espera una importante concurrencia de hinchas ‘cremas’ en las tribunas.
Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 21:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Posibles alineaciones:
- Universitario: Miguel Vargas; José Carabalí, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Caín Fara, Andy Polo; Jairo Concha, Héctor Fértoli, Martín Pérez Guedes; Álex Valera y Lisandro Alzugaray.
- Deportes Tolima: Alvino Volpi; Cristian Arrieta, Cristian Trujillo, Juan Angulo, Edwar López; Brayan Rovira, Sebastián Guzmán; Jersson Gonzáles, Juan Torres, Kelvin Florez; y Luis Sandoval.
Universitario, obligado a ganar
El elenco que dirige Héctor Cúper necesita imponerse a como dé lugar en el Estadio Monumental. Ningún otro resultado le vale para sacar boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. De momento, aproximadamente 45 mil hinchas ’cremas‘ se darán cita para alentar a los suyos en el recinto de Ate.