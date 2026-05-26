Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Electo diputado cuenta su versión del encuentro con Rosangella Barbarán, revelando que el reclamo fue por las llamadas 'leyes pro crimen' y cómo terminó la discusión. Video: Pitucos Marrones

El secretario general de Juntos por el Perú y electo diputado, Ernesto Zunini, confirmó que la congresista fujimorista Rosangella Barbarán lo buscó durante los corte comerciales del debate técnico para reclamarle por un punto que se abordó en su encuentro televisado.

“Creo que terminando el debate se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”, dijo en entrevista con el podcast Pitucos Marrones. Ironizó diciendo que Barbarán “se acercó a pedirme la receta del panetón”, en referencia a la recordada declaración de Betssy Chávez de que “hasta un panetón o una piedra le hubiera ganado a Keiko Fujimori”.

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Luego, Zunini dijo que en realidad la congresista fujimorista le reclamó sobre las denominadas “leyes procrimen”, tema que fue tocado en más de una ocasión en su encuentro y que generó algunos intercambios en pantalla. “Lo que ella está diciendo ahí (en las imágenes captadas) es: ‘Pero por qué ustedes dicen que Sánchez no ha votado por la ley pro crimen si hay una ley que es considerada pro crimen’”, dio a conocer.

Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini, cruce fuera de cámaras tras el debate técnico| Foto: JNE/La República (Composición IInfobae)

“Yo le dije: ‘Pero esa ley tiene que ver con el uso de explosivos en la actividad minera por parte de los mineros no ilegales. Nosotros vamos a combatir la minería ilegal, si no por los mineros artesanales que como no tienen contrato formal con la gran minera, no pueden acceder a los explosivos que requieren. Y en esa ley Roberto votó a favor, pero en todas las demás votó en contra”, respondió.

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Según el secretario general de Juntos por el Perú, le dijo entre risas a Barbarán que en Fuerza Popular “defienden la ley pro crimen”, a lo que la parlamentaria habría respondido “sí, la defendemos”. “Entonces, (le dije) ‘síganle diciendo eso a la gente’ y fue cuando yo me retiré. Y ella se quedó, parece, un poco ofuscada”, agregó.

Zunini vs. Barbarán

El eje inicial del debate entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini giró alrededor de la situación laboral de los jóvenes. Este último propuso modificar el actual modelo económico, alejándolo de la dependencia de materias primas para priorizar el desarrollo regional y local. Detalló el plan “Mi Primera Chamba”, que ofrece un subsidio directo para jóvenes, quienes podrían destinarlo a capacitación, empleo formal o emprendimiento.

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Frente a estas propuestas, Barbarán criticó a sus adversarios, señalando que solo buscan “combatir la pobreza, pero la de ellos mismos”. La representante de Fuerza Popular defendió la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL). Barbarán también recordó que su partido impulsó el reconocimiento de prácticas preprofesionales como experiencia laboral y la validación del voluntariado como crédito académico.

Debate sobre juventud dejó fuertes cruces entre voceros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú por empleo, salud mental y violencia. (Composición: Infobae)

El debate se intensificó cuando se abordaron temas de gasto público y acceso a la educación. Zunini denunció que miles de jóvenes quedaron fuera de las becas de Pronabec mientras, en paralelo, se priorizaban compras militares y gastos en infraestructura parlamentaria. Negó la relación de su agrupación con el modelo venezolano y sostuvo: “No queremos convertirnos en Venezuela, el miedo es la mayor herramienta para hacernos votar por el fujimorismo”. Barbarán replicó señalando la supuesta autoridad moral de su partido para legislar en favor de los jóvenes.

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En el bloque de salud mental, surgieron nuevas acusaciones cruzadas. Zunini presentó la propuesta de ampliar la presencia de psicólogos en el sistema educativo y espacios juveniles, mientras que Barbarán utilizó parte de su tiempo para acusar al fiscal José Domingo Pérez con una supuesta orden de mandar a matar a los perros de PPK. Además, reiteró que los COOL servirían como mecanismo de atención psicológica y criticó la gestión de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) durante el gobierno de Pedro Castillo.

Los temas de violencia política y protestas sociales también generaron fuertes contrapuntos. Zunini hizo referencia a las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante protestas sociales, cuestionando el respaldo de Fuerza Popular a leyes laborales polémicas y reformas universitarias. Barbarán propuso que la SENAJU dependa directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros para fortalecer la representación juvenil regional.

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En la parte final del debate, Juntos por el Perú presentó el programa Ayni, que plantea la participación de 45 mil jóvenes en tareas de mantenimiento comunitario y reconocimiento de experiencia laboral a través de voluntariado.