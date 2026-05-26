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Armadora de la selección peruana confiesa que extraña a Alianza Lima y contesta si regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La atleta nacional también hizo una inesperada relevación sobre su participación en torneos internacionales con la ‘bicolor’

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La joven levantadora fue citada por Antonio Rizola y regresó al Perú luego de estar en el extranjero. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

La selección peruana de vóley se alista para una nueva competencia y, por disposición de Antonio Rizola, las jugadoras que se encuentran en el extranjero han recibido el llamado para sumarse al equipo nacional. Este regreso al país coincide con el proceso de preparación previo al certamen internacional.

En ese contexto, Fabiana Távara conversó con el podcast La Cátedra Deportes. La voleibolista, que actualmente estudia en Estados Unidos, manifestó que extraña a Alianza Lima, club con el que fue bicampeona antes de viajar para continuar su formación académica y deportiva en busca de un título internacional.

“Ay sí, extraño a Alianza todos los días. Tengo un montón de cariño a Alianza, a los hinchas, con las chicas me llevo super bien, también hablo con ellas, a algunas voy a ver ahora que estoy en Lima, Alianza está en mi corazón y va a estar ahí para siempre”, expresó.

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Armadora de la selección peruana confiesa que extraña a Alianza Lima y contesta si regresará para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Armadora de la selección peruana confiesa que extraña a Alianza Lima y contesta si regresará para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Su futuro en Estados Unidos

Aunque Fabiana Távara reconoce que extraña a Alianza Lima, dejó claro que continuará su carrera en Estados Unidos, donde recientemente logró incorporarse a un equipo y a una conferencia de mayor nivel competitivo.

“El año pasado me fui en julio y comencé mi temporada con Central Arizona College, justo después de mi paso por Alianza. Fue mi primera experiencia en el vóley universitario de Estados Unidos y me fue bastante bien. Fui elegida como la cuarta mejor del año en todas las conferencias del campeonato, aunque no logramos clasificar a nacionales. Gracias a ese desempeño, recibí varias ofertas y decidí unirme a Eastern Florida State College, donde estoy ahora. Es una conferencia muy fuerte, creo que es la región número nueve, y mi nueva temporada comienza en julio y se extiende hasta noviembre o diciembre”, explicó.

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Távara también resaltó el impacto que tuvo su experiencia en el extranjero para su desarrollo personal y profesional. “Ir a Estados Unidos me ayudó mucho a madurar, tanto personal como deportivamente. Estar en Alianza también me ayudó a crecer, pero vivir sola en otro país me hizo madurar aún más rápido. Me siento bien con lo que estoy aprendiendo y muy feliz con esta etapa”.

Por ahora, la armadora se enfoca en los entrenamientos con la selección peruana, antes de reincorporarse a su nuevo equipo: “Ahora seguiré entrenando. Regreso a Estados Unidos la primera semana de julio, comienzo las clases de verano y la pretemporada. En esas fechas llegarán las nuevas extranjeras que el equipo fichó, así que vamos a conocernos y entrenar juntas antes de que se reúna todo el plantel”.

Fabiana Távara continuará jugando en Estados Unidos y no volverá a Alianza Lima por el momento.
Fabiana Távara continuará jugando en Estados Unidos y no volverá a Alianza Lima por el momento.

Su convocatoria a la selección peruana

Fabiana Távara expresó su satisfacción por haber sido convocada por Antonio Rizola para integrarse a los entrenamientos de la selección peruana. No obstante, reveló que no podrá disputar la Copa América ni el Campeonato Sudamericano debido a restricciones impuestas por su universidad en Estados Unidos.

“Volví a Lima principalmente por motivos familiares, quería ver a mis papás y a mi enamorado, y también aprovechar para regresar a mi país. El profesor Rizola me convocó para entrenar y me alegró mucho poder sumarme, aunque no voy a poder participar en los campeonatos porque no obtuve el permiso. De todas formas, agradezco que me haya considerado”, comentó.

A pesar de esta limitación, Távara destacó que la oportunidad de entrenar con la selección será valiosa para su desarrollo deportivo. “Estoy muy contenta de que me tenga en cuenta para los entrenamientos. Me encanta aprender de todo lo que el profesor Rizola me aconseja, lo valoro mucho por su experiencia, y también aprecio al comando técnico. Compartir entrenamientos con jugadoras más experimentadas me permite aprender continuamente”, agregó.

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