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Crograma ONP para junio: Jubilados reciben pensión según el apellido en estas fechas

Los pagos de pensiones se pueden realizar a través del Banco de la Nación y otras entidades bancarias. Ya faltan poco más de una semana para el abono

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pensionistas mujer cobrando dinero en el Banco de la Nación
El pago de pensiones empieza este viernes 5 de junio, según el cronograma aprobado. - Crédito Andina

Ya a fines de la siguiente semana los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán cobrar nuevamente sus pensiones en el Banco de la Nación y otras entidades bancarias autorizadas.

A fines del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó y publicó el cronograma de pagos remuneraciones y pensiones del sector público del 2026, las fechas para todos los meses del año en que se desembolsarán los montos a trabajadores públicos y jubilados pensionistas. Así, para junio estas son las fechas iniciales:

  • Apellidos A-C: viernes 5 de junio
  • Apellidos D-L: lunes 8 de junio
  • Apellidos M-Q: martes 9 de junio
  • Apellidos R-Z: miércoles 10 de junio
  • Abono de pago a domicilio: viernes 5 de junio
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 15 de junio
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 24 de junio.
Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

Pago ONP en junio

Como se sabe, la aprobación del cronograma de pagos tiene por finalidad contribuir a una mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como a una mejor atención a los trabajadores y pensionistas del Sector Público”.

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Se debe agregar que las pensiones del Decreto Ley Nº 19990 se pagan por la ONP, y el tipo de pago puede ser por abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y Banbif; o a domicilio.

Captura de El Peruano con el cronograma de pagos de pensiones de la ONP en 2026
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Pero también hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
adulto mayor cobrando pension en cajero del Banco de la Nación
Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Fechas del pago del decreto 20530

Como se sabe, aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP.

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 11 de junio
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 12 de junio
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 15 de junio
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 16 de junio.

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