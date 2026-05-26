Perú

Piura en alerta por el paro agrario: vías bloqueadas, clases suspendidas y radicalización de la protesta

Las acciones lideradas por organizaciones agrícolas han restringido el tránsito, interrumpido el abastecimiento de alimentos y forzado la adopción de enseñanza remota, mientras la demanda de emergencia del sector sigue sin respuesta clara

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Una carretera bloqueada con tres neumáticos en llamas que emiten humo negro. Un camión y motocicletas están detenidos, con personas a los lados
En Piura, agricultores peruanos bloquean la Panamericana Norte quemando neumáticos para protestar por la caída de precios y el alza de costos de producción.

La región de Piura enfrenta una medida sin precedentes tras la convocatoria de un paro agrario indefinido, con bloqueos totales en múltiples vías estratégicas, suspensión de clases presenciales y una protesta que suma cada vez más agricultores a sus filas.

El pasado lunes 25 de mayo, más de 10.000 agricultores de Piura iniciaron una jornada de protesta que impactó severamente la movilidad y la vida cotidiana en la región.

Según informó Canal N, los productores arroceros y agricultores bloquearon el “trébol Catacaos”, punto neurálgico que conecta Piura con Catacaos y Chiclayo, mediante la colocación de piedras, ramas y llantas encendidas. Esta acción detuvo el tránsito de transporte pesado y obligó a pasajeros, trabajadores y personal de salud a desplazarse a pie para sortear los obstáculos.

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Una vista de una carretera con una larga fila de vehículos detenidos, incluyendo un autobús de pasajeros y varios camiones cargados de madera, bajo un cielo azul claro
Largas filas de camiones y autobuses se extienden por una carretera de la región Piura, Perú, debido al paro nacional agrario que afecta las vías. (Norte Sostenible)

La movilización, impulsada por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), no se limitó a Piura, sino que se extendió a otras regiones agrícolas del país, como Lambayeque, Tumbes y San Martín.

En total, la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) identificó bloqueos en trece puntos viales, nueve de ellos en Piura. Los corredores afectados incluyen la Panamericana Norte, las rutas hacia Sullana, Sechura y el puente La Manuela, lo que ha restringido el abastecimiento de productos y el transporte interprovincial.

Reclamos y demandas

El paro responde a una crisis que los gremios califican de insostenible. Los agricultores exigen la declaratoria de emergencia del sector agropecuario, la reducción de importaciones de arroz, medidas frente al alza de fertilizantes y acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño.

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“Nos quieren pagar un sol por kilo de arroz en cáscara, mientras el costo de los fertilizantes y combustibles sigue subiendo. Estamos trabajando a pérdida”, denunció un dirigente a Canal N.

Una carretera bloqueada por dos grandes montículos de arena, con grupos de personas a ambos lados y motocicletas. El cielo es azul claro y se ven árboles al fondo
Agricultores peruanos bloquean vías con montículos de arena en regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque, como parte de la protesta nacional agraria. (Norte Sostenible)

La caída del precio del arroz es uno de los principales detonantes. Según los manifestantes, el valor del saco de arroz descendió cerca de un 50 % respecto a campañas anteriores. Anteriormente se vendía entre 70 y 80 soles, mientras que ahora oscila entre 45 y 49 soles, cifra insuficiente para cubrir los costos de producción y las deudas con entidades financieras.

La presencia de arroz importado desde Colombia, Brasil y Uruguay ha agudizado el problema, ya que la sobreoferta generada por el ingreso de producto extranjero desploma los precios internos y afecta a miles de productores nacionales. Los dirigentes reclaman la suspensión de estos ingresos y la priorización de la producción local.

Impacto del paro

El efecto de la protesta se percibe en distintos frentes. El transporte interprovincial quedó suspendido en varios tramos, los vehículos pesados permanecen varados y el paso de carga se encuentra restringido.

El abastecimiento de alimentos se ha visto interrumpido, pues la paralización coincidió con uno de los días clave para el ingreso de productos agrícolas a los mercados regionales, lo que amenaza con provocar un alza de precios en los próximos días.

Un grupo de personas, en su mayoría hombres, se encuentra sentado y de pie sobre un montículo de tierra y rocas que bloquea una carretera asfaltada
Manifestantes del paro agrario nacional bloquean una carretera con tierra y rocas, mientras muchos esperan sentados sobre el montículo en una de las regiones afectadas como Piura, Tumbes, San Martín o Lambayeque. (Norte Sostenible)

La Dirección Regional de Educación de Piura comunicó que numerosas instituciones educativas migraron a clases remotas debido a la imposibilidad de garantizar el desplazamiento de estudiantes y docentes. Además, el turismo hacia las playas del norte se ha visto afectado por las limitaciones en las vías principales.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura desplegó fiscales en los puntos de bloqueo con el fin de monitorear la situación y evitar actos de violencia.

Paralelamente, la Dirección Regional de Agricultura de Piura respaldó las demandas de los productores y anunció una reducción de entre 5.000 y 8.000 hectáreas de siembra de arroz para la campaña complementaria, en un intento por controlar la sobreoferta y fomentar el cultivo de menestras y ajonjolí con mayor demanda internacional.

Manifestantes, en su mayoría agricultores, bloquean una carretera con ramas y exhiben un cartel blanco que dice "PRECIO JUSTO PARA EL ARROZ YA!". Un hombre sostiene una pala en alto
Agricultores arroceros protestan bloqueando carreteras y mostrando un cartel que exige un precio justo para el arroz, en el marco de un paro nacional agrario.

Respuesta oficial

Ante la magnitud de la protesta, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) publicó un comunicado donde dio cuenta de tres líneas de acción: la aplicación de la Ley N° 31071 para priorizar la compra de alimentos de la agricultura familiar, la intensificación de operativos contra el comercio desleal y el despliegue de comisiones para acelerar el registro de productores y el acceso a créditos estatales.

El Midagri informó la compra de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/ 1,4 millones, aunque los gremios consideran la medida insuficiente frente al volumen de sobreproducción existente.

Los agricultores insisten en que no han recibido soluciones concretas. Conveagro advirtió que de no atenderse sus demandas, exigirán la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

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