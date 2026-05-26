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Melissa Klug responde a los celos de Youna a Samahara Lobatón con Renato Rossini Jr. en ‘La Granja VIP’: “Que no vea el programa”

La madre de la participante del reality se mostró incómoda por las declaraciones del padre de su nieta ante la cercanía de Lobatón con Rossini

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Imagen dividida mostrando a Melissa Klug en un escenario con micrófono a la izquierda y a Youna en un interior con gorra a la derecha
Melissa Klug responde a los celos de Youna sobre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en ‘La Granja VIP’, pidiéndole que no vea el programa.

La tensión entre Melissa Klug y Youna alcanzó un nuevo punto tras la reciente decisión del barbero de alejarse sentimentalmente de Samahara Lobatón. El motivo: la interacción de la joven con Renato Rossini Jr. en el reality ‘La Granja VIP’ de Perú.

En diálogo con Trome, Klug fue directa al referirse a los comentarios de Youna: “Si no entiende lo que es un reality, entonces que no vea el programa”.

Esta declaración surge después de que el padre de la hija de Samahara Lobatón manifestara su incomodidad ante el acercamiento entre la participante y Rossini Jr. en la competencia televisiva. La empresaria y madre de la concursante resaltó el esfuerzo y sacrificio de su hija en el programa, señalando el reto personal que implica para ella estar lejos de sus hijos. “Ella ha luchado mucho y estar lejos de sus hijos no ha sido fácil”, afirmó.

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Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón.
Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón.

Durante la conversación, Klug restó importancia a las rivalidades en el reality. Consultada sobre la competencia entre Samahara y Pamela López, respondió con humor: “¿Qué gente? ¿Tú crees? Yo no creo, ja, ja, ja”. La empresaria se enfocó en el desempeño de su hija y reiteró que quienes no comprenden la dinámica televisiva deberían evitar mirar el programa.

Youna anunció el fin de su relación con Samahara Lobatón

El desenlace de la relación sentimental entre Youna y Samahara Lobatón se hizo público a través de una transmisión en vivo realizada por el propio barbero en sus redes sociales. Durante el video, Youna expuso que la cercanía de la concursante con Renato Rossini Jr. lo puso en una posición incómoda frente a la opinión pública y que, por esa razón, optó por dar un paso al costado.

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Youna confirmó que terminó su relación con Samahara Lobatón por el acercamiento de ella con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP. “No merezco ser burla”, dijo al explicar por qué decidió “dar un paso al costado”. TikTok.

“No merezco ser burla”, afirmó el influencer, quien aclaró que su decisión no buscó condicionar el comportamiento de Samahara dentro del programa, sino establecer distancia respecto a cómo se construyó una narrativa en su contra. “Ustedes pueden decir: ‘Son amigos, está trabajando, es un reality’. Pero yo creo que yo no merezco ser burla”, expresó durante la transmisión.

El barbero explicó que su malestar no se originó a partir de un episodio puntual, sino a partir de la manera en que el contenido del reality comenzó a incidir en la percepción de terceros. “Las acciones de Samahara, lastimosamente, están siendo que la gente se burla de mí, porque siempre la he estado apoyando”, detalló.

En su exposición, Youna indicó que la determinación de terminar el vínculo sentimental responde a un límite personal. “Hoy decido dar un paso al costado a cualquier tipo de relación o que se me vincule con Samahara”, señaló. Además, pidió que no se le relacione públicamente como pareja de la concursante, enfatizando que su decisión corresponde a la forma en la que se siente frente a la situación.

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras su cercanía con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP.
Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras su cercanía con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP.

A pesar de la ruptura, el influencer hizo una distinción entre el plano amoroso y su función como padre. Mencionó que mantiene un vínculo afectivo con Samahara y que su prioridad es la convivencia armónica por el bienestar de su hija. “Yo la amo a Samara, nunca la voy a dejar de amar. Es la mamá de mi hija y espero siempre llevarnos bien por eso”, subrayó.

En su mensaje, Youna insistió en que su solicitud de desvinculación pública apunta exclusivamente al terreno sentimental y mediático. “Nada, que me vincule con relación, porque siento que ella está que… Sus acciones, lastimosamente, ella no lo ve como yo lo veo”, concluyó durante su intervención en vivo.

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