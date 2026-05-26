Perú

Mujer de 61 años recupera la movilidad tras cirugía reconstructiva con placas de titanio

El plan quirúrgico incluyó tres sistemas de reconstrucción ligamentaria, orientados a lograr fijación firme y reducir complicaciones

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El equipo especializado reparó tobillo, peroné y ligamentos con placas anatómicas de titanio de última generación - Créditos: Essalud.
El equipo especializado reparó tobillo, peroné y ligamentos con placas anatómicas de titanio de última generación - Créditos: Essalud.

Una paciente de 61 años recuperó la posibilidad de volver a caminar con normalidad luego de una cirugía reconstructiva realizada en el Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega de EsSalud, donde un equipo especializado reparó el tobillo, el peroné y los ligamentos con placas anatómicas de titanio de última generación. La intervención duró 1 hora con 15 minutos y, de acuerdo con el establecimiento, este es el único centro del seguro social en el país que aplica esta tecnología para tratar huesos osteoporóticos.

La asegurada, Irma Burgos Aguilar, llegó al Servicio de Emergencia tras un accidente ocurrido en una playa del sur de Lima, donde un fuerte oleaje la arrastró y le causó fracturas múltiples en el pie izquierdo. La evaluación clínica determinó un cuadro complejo por la severidad de las lesiones, por lo que el equipo de Traumatología definió un plan de manejo integral para restaurar la estabilidad de la extremidad y proteger su movilidad.

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Según explicó el hospital, los cirujanos emplearon placas anatómicas de titanio diseñadas para ofrecer soporte en estructuras con osteoporosis, además de sistemas específicos de reparación de ligamentos.

La intervención duró 1 hora con 15 minutos y el hospital afirmó que es el único del seguro social en el país que aplica esta tecnología para huesos osteoporóticos - Créditos: Essalud.
La intervención duró 1 hora con 15 minutos y el hospital afirmó que es el único del seguro social en el país que aplica esta tecnología para huesos osteoporóticos - Créditos: Essalud.

En este caso, el abordaje combinó tres sistemas especializados de reconstrucción ligamentaria, similares a los que se utilizan en pacientes con exigencias físicas de alto rendimiento. El objetivo, precisaron los médicos, fue asegurar una fijación firme, reducir el riesgo de complicaciones y facilitar una rehabilitación progresiva.

El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Víctor Bolívar, jefe del Servicio de la Unidad de Traumatología, quien remarcó el carácter singular del tratamiento dentro del sector público.

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“Nuestro hospital es el único de EsSalud en todo el Perú que coloca placas anatómicas de titanio especiales para huesos osteoporóticos”, señaló el especialista. El médico detalló que el diseño del material y el sistema de fijación permiten una reconstrucción con mayor estabilidad, un factor clave para acelerar la recuperación y orientar el retorno a la vida diaria.

El equipo médico reconstruyó tobillo, peroné y ligamentos con placas anatómicas de titanio de última generación (Créditos: Essalud)

La proyección clínica contempla que Burgos Aguilar inicie el apoyo de peso de manera gradual desde la tercera semana, con asistencia de muletas. El equipo tratante estimó que la paciente podrá retomar sus actividades cotidianas en un plazo aproximado de dos meses, en función de la evolución y el cumplimiento del esquema de rehabilitación indicado por los especialistas.

La paciente trabaja en el área de Rehabilitación del mismo hospital y, además, es madre de dos hijos y abuela. Tras la operación, destacó el acompañamiento del equipo multidisciplinario que intervino en su atención y valoró el trato recibido durante el proceso asistencial.

“Siento que esta operación ha sido de los ángeles. No tengo dolor ni molestias. Estoy muy agradecida con el Dr. Bolívar y con todos los médicos”, afirmó.

Adolescente recupera movilidad de sus piernas tras compleja cirugía

Una adolescente de 14 años sobrevivió a una caída desde un cuarto piso y evitó la parálisis tras una cirugía de alta complejidad en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Lambayeque, de EsSalud. El accidente le provocó una fractura de la quinta vértebra lumbar y fragmentos óseos ingresaron al canal espinal, con compresión de estructuras nerviosas y riesgo grave para la movilidad de sus piernas.

El neurocirujano Yuri Vladimir Valdivieso Villena lideró la intervención, que incluyó retirar los fragmentos, descomprimir el canal y reemplazar la vértebra afectada por un cilindro de titanio con injerto óseo sintético. Para acceder a la lesión, el equipo manipuló con precisión vasos mayores. Tras el alta, la menor volvió a casa con material de titanio en la columna.

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