Minedu: Evaluación nacional revela bajo nivel de aprendizaje en primaria y alerta sobre brechas persistentes

Por primera vez, la evaluación incluyó a los alumnos de quinto de secundaria, cuyos resultados demostraron incluso menores competencias que los de primaria, tanto en lectura como en matemáticas. (Foto: Andina)

La reciente publicación de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) puso en evidencia un bajo nivel de aprendizaje en primaria en el país.

Según el estudio, la mayoría de los estudiantes no logra alcanzar los estándares mínimos en lectura y matemáticas, situación que preocupa a la comunidad educativa y revela una brecha persistente entre regiones, sectores urbanos y rurales, y entre colegios públicos y privados.

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Ricardo Cuenca, extitular del Ministerio de Educación (Minedu), explicó en entrevista con Exitosa Noticias que los aprendizajes en la primaria permanecen estancados y no presentan mejoría desde hace varios años.

Cuenca manifestó que el sistema educativo actual no garantiza que los estudiantes avancen en sus competencias a medida que progresan por los niveles escolares.

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Por primera vez, la evaluación incluyó a los alumnos de quinto de secundaria, cuyos resultados demostraron incluso menores competencias que los de primaria, tanto en lectura como en matemáticas.

El informe resalta que, aunque hace una década se observaron avances en comprensión lectora, ese progreso se detuvo. En matemáticas, los resultados muestran una leve mejora, pero esta aún es insuficiente para alcanzar un nivel satisfactorio.

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La brecha educativa entre estudiantes de zonas urbanas y rurales se mantiene sin variaciones, lo que complica la posibilidad de mejorar la calidad general de la educación y su aporte al desarrollo nacional.

La ENLA 2025, aplicada en noviembre del año pasado, evaluó a 129,778 estudiantes de cuarto de primaria en 4,817 instituciones educativas, además de más de 100 mil alumnos de secundaria en escuelas públicas y privadas de todo el país.

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En este contexto, Tacna alcanzó el primer lugar a nivel nacional por tercer año consecutivo en el área de lectura y matemáticas en primaria, mientras que Moquegua lideró en comprensión lectora y ciencia en secundaria.

(Foto: Andina)

Desempeño en habilidades y desafíos para la educación peruana

El informe también revela que los estudiantes presentan bajo desempeño en creatividad y habilidades socioemocionales. Si bien la comprensión lectora sigue siendo un eje central, expertos advierten sobre la importancia de fortalecer otras áreas, como artes, humanidades y formación ciudadana, para el desarrollo integral y la conciencia crítica de los escolares.

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Cuenca señaló que la recuperación pospandemia no logró resultados completos. La respuesta estatal, centrada en la infraestructura, dejó de lado la discusión sobre los contenidos y métodos de aprendizaje.

Además, la secundaria presenta los resultados más bajos, afectando la transición de los jóvenes al mundo laboral o a la educación superior.

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La diferencia entre la educación pública y privada también depende de las condiciones socioeconómicas. En zonas de mayor pobreza, los colegios privados obtienen menores resultados que los públicos, mientras que en áreas con mejores condiciones, la educación privada supera a la pública.

En Tacna, el gobernador regional, Luis Torres Robledo, destacó que el liderazgo en los resultados es fruto del compromiso de docentes, estudiantes y familias.

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“Tacna vuelve a brillar en el primer lugar a nivel nacional. Este logro es de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y de cada padre de familia que lucha por el futuro de sus hijos”, señaló durante la presentación de los resultados.