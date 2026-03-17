Bono para docentes será de S/67, pero habrá descuento para un grupo de beneficiarios

El bono de S/67 se tiene que pagar en marzo, pero se aplicará un descuento y los trabajadores recibirán un monto un poco menor. - Crédito Andina

Ya se han transferido los S/25 millones 86 mil 73 para pagar el nuevo bono para docentes en Perú. El Gobierno autorizó este monto destinado a financiar el pago extraordinario para docentes y auxiliares de educación de instituciones públicas

Sin embargo, a pesar de que regiones como Cajamarca reciban S/1 millón 995 mil 595, la que recibe más, para financiar este beneficio, igual cada docente recibirá S/67, que fue el monto acordado en el convenio colectivo 2025-2026, firmado entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP).

Pero si bien S/67 es el valor oficial del bono, a este se le aplicará un descuento (solo para los profesores y auxiliares de educación no sindicalizados). Según el convenio colectivo descentralizado, al que tuvo acceso Infobae Perú, a este se descontará 0,5% (S/0,335), por “compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva”.

Un nuevo bono se entrega en marzo, pero solo para un grupo de maestros, gracias a la negociación colectiva. - Crédito Andina

Bono de S/67 se paga en marzo

“El Minedu, en base a la normatividad vigente, conviene en otorgar, de manera excepcional un bono extraordinario por única vez ascendente a S/67, a entregarse hasta el primer trimestre del año 2026″, se lee en el documento del convenio colectivo (no confundirse con el centralizado).

Es así que este pago debe darse dentro de los meses de enero, febrero y marzo; es decir, se pagaría este mes máximo. Dado que el Gobierno ya dio un avance para los recursos para financiarlo, su pago no debería demorar.

Como se recuerda este irá “a favor de los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados en el marco de las Leyes N° 29944, 30328 y 30493, que laboran en las Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales y en las Ejecutoras de Educación de Lima Metropolitana". Pero también irá para “los docentes y auxiliares de las instituciones educativas de educación básica gestionadas por el Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior”.

El bono será solo de S/67, en base a lo acordado en el convenio colectivo del 2025-2026. - Crédito Minedu

El pago del bono es, en teoría, de S/67, pero en la práctica, los docentes recibirán S/66,665, dado que se le aplicará el descuento de S/0,335 para gastos del convenio colectivo. Sin embargo, los docentes tuvieron oportunidad de negarse a dicho descuento.

Descuento de 0,5% a docentes

“Los profesores y auxiliares de educación no sindicalizados dentro del ámbito del presente convenio colectivo, por única vez contribuirán una suma como compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva. Se fija un aporte económico del 0.5% del bono excepcional obtenido en la presente negociación colectiva”, detalla el texto.

Por eso, la retención de dicho aporte se realizará en el mes que se haga efectivo el bono y “estará a cargo de la DRE/UGEL y se hará entrega a las cuentas del SUTEP después de realizado el pago”.

Los maestros recibirán su bono de S/67 en marzo, pero con descuento. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pero para cumplir eso la oficina de recursos humanos en la IGED recibió hasta el 15 de enero de 2026 las solicitudes de los trabajadores que expresen su negativa a la contribución con dicho descuento. Este plazo, sin embargo, ya expiró. Ahora, para los docentes, solo queda esperar a la fecha en que las entidades validen su pago y cobren el bono de S/67 (menos descuento de S/0,335).