Perú

Bono para docentes será de S/67, pero habrá descuento para un grupo de beneficiarios

El nuevo bono para los maestros será uno de un monto bajo, y al que inclusive se le descontará un porcentaje, tal como se estipulo en el convenio colectivo 2025-2026 acordado con el SUTEP

Guardar
El bono de S/67 se
El bono de S/67 se tiene que pagar en marzo, pero se aplicará un descuento y los trabajadores recibirán un monto un poco menor. - Crédito Andina

Ya se han transferido los S/25 millones 86 mil 73 para pagar el nuevo bono para docentes en Perú. El Gobierno autorizó este monto destinado a financiar el pago extraordinario para docentes y auxiliares de educación de instituciones públicas

Sin embargo, a pesar de que regiones como Cajamarca reciban S/1 millón 995 mil 595, la que recibe más, para financiar este beneficio, igual cada docente recibirá S/67, que fue el monto acordado en el convenio colectivo 2025-2026, firmado entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP).

Pero si bien S/67 es el valor oficial del bono, a este se le aplicará un descuento (solo para los profesores y auxiliares de educación no sindicalizados). Según el convenio colectivo descentralizado, al que tuvo acceso Infobae Perú, a este se descontará 0,5% (S/0,335), por “compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva”.

Un nuevo bono se entrega
Un nuevo bono se entrega en marzo, pero solo para un grupo de maestros, gracias a la negociación colectiva. - Crédito Andina

Bono de S/67 se paga en marzo

“El Minedu, en base a la normatividad vigente, conviene en otorgar, de manera excepcional un bono extraordinario por única vez ascendente a S/67, a entregarse hasta el primer trimestre del año 2026″, se lee en el documento del convenio colectivo (no confundirse con el centralizado).

Es así que este pago debe darse dentro de los meses de enero, febrero y marzo; es decir, se pagaría este mes máximo. Dado que el Gobierno ya dio un avance para los recursos para financiarlo, su pago no debería demorar.

Como se recuerda este irá “a favor de los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados en el marco de las Leyes N° 29944, 30328 y 30493, que laboran en las Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales y en las Ejecutoras de Educación de Lima Metropolitana". Pero también irá para “los docentes y auxiliares de las instituciones educativas de educación básica gestionadas por el Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior”.

El bono será solo de
El bono será solo de S/67, en base a lo acordado en el convenio colectivo del 2025-2026. - Crédito Minedu

El pago del bono es, en teoría, de S/67, pero en la práctica, los docentes recibirán S/66,665, dado que se le aplicará el descuento de S/0,335 para gastos del convenio colectivo. Sin embargo, los docentes tuvieron oportunidad de negarse a dicho descuento.

Descuento de 0,5% a docentes

“Los profesores y auxiliares de educación no sindicalizados dentro del ámbito del presente convenio colectivo, por única vez contribuirán una suma como compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva. Se fija un aporte económico del 0.5% del bono excepcional obtenido en la presente negociación colectiva”, detalla el texto.

Por eso, la retención de dicho aporte se realizará en el mes que se haga efectivo el bono y “estará a cargo de la DRE/UGEL y se hará entrega a las cuentas del SUTEP después de realizado el pago”.

Los maestros recibirán su bono
Los maestros recibirán su bono de S/67 en marzo, pero con descuento. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pero para cumplir eso la oficina de recursos humanos en la IGED recibió hasta el 15 de enero de 2026 las solicitudes de los trabajadores que expresen su negativa a la contribución con dicho descuento. Este plazo, sin embargo, ya expiró. Ahora, para los docentes, solo queda esperar a la fecha en que las entidades validen su pago y cobren el bono de S/67 (menos descuento de S/0,335).

Temas Relacionados

Bono de S/67MineduBono para docentesNegociación colectivaperu-economia

Más Noticias

Incendio en Jicamarca: bomberos controlan siniestro en almacén de reciclaje iniciado en la madrugada

El siniestro consumió cerca del 50% de los materiales almacenados, según informó un vocero del Cuerpo General de Bomberos. Además, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante la emergencia

Incendio en Jicamarca: bomberos controlan

Gobierno destina US$ 17,760 para reparar aeronave de la FAP varada en Chile tras misión en la Antártida

La FAP activó un operativo logístico tras confirmarse que la aeronave Hércules KC-130H FAP 393 quedó varada en la ciudad de Punta Arenas, Chile, durante su retorno de una expedición científica en la Antártida

Gobierno destina US$ 17,760 para

Aguinaldo y bono de escolaridad del sector público también podría aumentar a un sueldo entero

Luego de que se apruebe la gratificación y CTS para los trabajadores CAS, dos nuevos proyectos vuelven a proponer extender esto para todos los estatales. Se acumulan las propuestas

Aguinaldo y bono de escolaridad

Fechas del cronograma de pagos de sueldos de marzo 2026 en el Banco de la Nación ya iniciaron

Pago de remuneraciones públicas inician este miércoles 18 de marzo según el cronograma BN. ¿Algún bono se paga este mes?

Fechas del cronograma de pagos

Fonavi: Excluidos del Banco de Materiales podrían reconsiderarse para nuevas devoluciones hoy 19 de marzo

Los exfonavistas que se prestaron dinero del Banco de Materiales fueron excluidos de ser considerados en las devoluciones del Fonavi, pero ahora eso podría cambiar

Fonavi: Excluidos del Banco de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro,

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, es denunciado por violencia sexual: mujer declara que el abuso ocurrió cuando era menor

Keiko Fujimori lamenta salida de Denisse Miralles y señala que Fuerza Popular evaluará a Luis Arroyo antes de decidir confianza

Intervienen hospitales de EsSalud en Chiclayo por millonario contrato ligado al entorno de Brunella Horna, nuera de César Acuña

Universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica: entidad afirma que acuerdo no es “excepcional”

Wolfgang Grozo niega haber ido a Sarratea y admite que negó amistad con Zamir Villaverde por vergüenza de su “dudosa reputación”

ENTRETENIMIENTO

Magaly TV expone quiénes fueron

Magaly TV expone quiénes fueron las modelos y el millonario gasto del viaje a Argentina de Mario Irivarren, Francho, Patricio y Said Palao

Usuarios critican segunda parte del ampay de Magaly TV y aseguran que ‘Said Palao se salvó’: “¿Falta tercera parte?”

Onelia Molina decepcionada de Patricio Parodi tras ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Esperaba mucho más, me defraudó”

Patricio Parodi se deslinda del ampay que terminó con la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren: “No he defraudado a nadie”

Magaly Medina celebra a Rebeca Escribens por decirle a Christian Domínguez que no tiene moral: “Hazlo más seguido”

DEPORTES

Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles del evento en Conmebol

Franco Navarro advierte que salida de Pablo Guede de Alianza Lima solo será posible si San Lorenzo paga “una cláusula alta”

Renzo Garcés fue desconvocado de la selección peruana por lesión y no estará para los amistosos ante Senegal y Honduras

Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami