Perú

Hallan muerto a niño en Uchiza y su madre continúa desaparecida tras viajar a Tarapoto: pareja es el principal sospechoso

El menor de 6 años fue encontrado muerto en Tocache, mientras que el paradero de su madre Zoila es un misterio. La familia exige justicia y apunta como principal sospechoso a la pareja de la mujer

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El hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de seis años en Tocache, en la región selvática de Perú, ha intensificado la búsqueda de su madre, Zoila Carolina Castillo, quien permanece desaparecida tras un viaje realizado junto a su hijo para encontrarse con su pareja. Según informaron de los familiares, la mujer y el menor partieron desde Lima hacia Tarapoto el 16 de mayo, pero ambos perdieron contacto con sus allegados poco después de su arribo.

La mujer de 29 años viajó junto a su hijo motivada por la promesa de un reencuentro con Alexis Alcántara, su pareja y principal sospechoso en la investigación. La familia relató que, al llegar a Tarapoto, Alcántara les indicó que se encontraba en Tocache y que allí las recogería, por lo que continuaron su trayecto hacia esa localidad de la selva peruana.

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Asimismo, se logró encontrar videos de las cámaras de seguridad, donde se aprecia junto a su hijo.

La desaparición se volvió pública tras la denuncia hecha por los familiares en redes sociales y medios locales, quienes expresaron su preocupación y solicitaron colaboración ciudadana para localizar a ambos. La situación dio un giro cuando, días después, se confirmó el hallazgo del cuerpo del menor en un área campestre de Tocache.

El descubrimiento del cuerpo sin vida de un menor en Tocache intensificó la búsqueda de su madre, quien viajó desde Lima para encontrarse con su expareja, ahora principal sospechoso
El descubrimiento del cuerpo sin vida de un menor en Tocache intensificó la búsqueda de su madre, quien viajó desde Lima para encontrarse con su expareja, ahora principal sospechoso| ATV Noticias

Sospechas sobre el principal implicado

El entorno de Zoila Castillo ha apuntado a Alexis Alcántara como el principal sospechoso. Testimonios recogidos detallan que Alcántara habría contactado a la mujer por redes sociales y mantenido una relación de dos meses antes del viaje. Familiares han manifestado que residentes de Tocache.

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Al hacerse público, al primo de la víctima le llegó diversos testimonios de más mujeres sobre conductas previas del sospechoso o el modus operandi quien, según relatos, ofrecía lujos y beneficios para convencerlas de viajar con él. Por ello, no se podría descartar un caso de trata de personas.

Hallan muerto a un niño tras viaje familiar a la selva: su madre sigue desaparecida
Hallan muerto a un niño tras viaje familiar a la selva: su madre sigue desaparecida| ATV Noticias

“Las personas acusan que Alexis encierra en un cuarto a las mujeres. Hay testimonios por parte de las víctimas. Una señorita declaró que ese es un modus operandi de él”. Además, surgieron comentarios en plataformas digitales sobre posibles vínculos del sospechoso con una organización de trata de personas.

La labor de búsqueda ha involucrado a familiares, autoridades y ronderos de pueblos cercanos como Uchiza, quienes facilitaron el hallazgo del menor. Mientras avanzan las diligencias policiales en Tocache y Tarapoto, la familia de Zoila Castillo solicita a la ciudadanía que aporte cualquier información relevante para la localización de la mujer.

Canales de ayuda

La Línea 114 del MIMP está habilitada para recibir denuncias y brindar orientación sobre desapariciones de mujeres, niños, niñas y adolescentes. El servicio funciona todos los días del año y cuenta con personal especializado en atención psicológica y legal para víctimas y familiares.

Policía Nacional del Perú (PNP): La PNP dispone de unidades especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas. Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría del país o mediante el portal oficial de la Policía Nacional, donde se puede registrar el caso y aportar información relevante para la investigación y localización.

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