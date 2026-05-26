Canal TV para ver los partidos de la selección peruana de vóley sub 17 en Copa Panamericana 2026.

La selección peruana de vóley se estrenará este miércoles 27 de mayo frente a Canadá, en la segunda jornada de la Copa Panamericana Sub 17 2026. Este encuentro será determinante para las aspiraciones del equipo dirigido por Marcelo Bencardino de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Perú cuenta con dos caminos para mantenerse en competencia. La primera opción es terminar como líder del Grupo B y ubicarse entre los dos mejores primeros de los tres grupos, lo que le permitiría clasificar directamente a las semifinales.

En caso de ser el tercer mejor primero, o si finaliza en el segundo lugar de su grupo, deberá disputar los cuartos de final junto a los otros equipos que ocupen la segunda posición en sus respectivos grupos.

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Dónde ver los partidos de Perú en la Copa Panamericana

Todos los partidos de la selección peruana en la Copa Panamericana Sub 17 de 2026 se podrán seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de NORCECA, lo que permitirá a los aficionados acceder a la transmisión desde cualquier lugar.

Infobae Perú también realizará una cobertura especial de cada presentación de la selección nacional, con actualizaciones, análisis y todos los detalles de la campaña en Tegucigalpa.

Perú enfrentará a Canadá en su debut de la Copa Panamericana Sub 17 2026.

Programación de la ronda preliminar de la Copa Panamericana 2026

Martes 26 de mayo

- Puerto Rico vs Estados Unidos (16:00 horas)

- Venezuela vs Costa Rica (18:00 horas)

- Honduras vs Canadá (20:00 horas)

Miércoles 27 de mayo

- México vs Costa Rica (16:00 horas)

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- Puerto Rico vs República Dominicana (18:00 horas)

- Perú vs Canadá (20:00 horas)

Jueves 28 de mayo

- República Dominicana vs Estados Unidos (16:00 horas)

- Venezuela vs México (18:00 horas)

- Honduras vs Perú (20:00 horas)

Cronograma de la ronda preliminar de la Copa Panamericana Sub 17 2026.

Las convocadas de Perú en la Copa Panamericana 2026

El director técnico Marcelo Bencardino dio a conocer la convocatoria definitiva para el torneo, compuesta por 14 jugadoras. La lista incluye dos líberos, armadoras, atacantes por las bandas, centrales y opuestas, cubriendo todas las posiciones clave del equipo.

Mireya Maldonado (S)

Marcela Manrique (S)

Fernanda Pinto (OH)

Valentina Valera (OH)

Sofía Olavarría (OH)

Nahir Cueva (OH)

Tamara Galdós (OP)

Cielo Quispe (OP)

Avril Moran (MB)

Kiara Lazo (MB)

Zoe Koechlin (MB)

Marita Delgado (MB)

Vannia Adrianzen (L)

Sofía Matheus (L)

Bencardino se refirió a la Copa Panamericana antes del debut y destacó que el torneo será una oportunidad para evaluar a nuevas jugadoras, además de dar continuidad a quienes ya integraron grupos anteriores y cuentan con experiencia internacional.

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“Aprovecharemos la Copa Panamericana para dar experiencia a jugadoras que no tuvieron la oportunidad, que vienen desde el Sudamericano y que están demostrando condiciones para poder aportar al grupo. Queremos ver cómo se desempeñan en esta competencia, porque es importante que participen en un torneo así para saber cómo reaccionan las jugadoras que no estuvieron en el Sudamericano frente a un desafío de este nivel”, expresó.

Marcelo Bencardino habló en la previa de la Copa Panamericana 2026. Créditos: FPV / Instagram,

La selección peruana sub 17 de vóley realizó una serie de encuentros de preparación en la Videna antes de viajar a Honduras para la Copa Panamericana. El equipo dirigido por Marcelo Bencardino se enfrentó a clubes como Rebaza Acosta, a equipos universitarios como la UPC y también a la categoría sub 19, sumando rodaje y ritmo competitivo previo al torneo internacional.

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