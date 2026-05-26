Exportaciones del sur del Perú crecen en 51,3% y suman USD 8.500 millones en primera parte del 2026

El avance estuvo sostenido principalmente por la minería, aunque también crecieron sectores como la agroindustria, la manufactura y los servicios. Foto: difusión

Las regiones del sur del país registraron un importante dinamismo en sus envíos al exterior durante el primer trimestre del 2026. De acuerdo con cifras difundidas por la Asociación de Exportadores (Adex), las exportaciones de la macrorregión alcanzaron los USD 8.538 millones, monto que significó un incremento de 51,3% frente al mismo periodo del año pasado.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la actividad minera, aunque también se observó un avance de otros sectores vinculados a la agroindustria, la manufactura y los servicios, actividades que vienen ampliando su participación en los mercados internacionales y generando nuevas oportunidades económicas en distintas regiones del sur peruano.

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Arequipa lidera los envíos de la macrorregión

Arequipa se consolidó como la región con mayor volumen exportador al concentrar USD 3.096 millones, equivalentes al 36,3% del total despachado por la macrorregión sur. El desempeño regional estuvo acompañado por el avance de otras jurisdicciones que también mostraron resultados positivos en comparación con el primer trimestre del 2025.

Puno ocupó el segundo lugar con exportaciones por USD 2.409 millones y registró el mayor crecimiento porcentual, con un alza de 74,5%. Más atrás se ubicaron Moquegua con USD 2.077 millones y un incremento de 14,7%, Cusco con USD 762 millones y un avance de 36,3%, mientras que Tacna sumó USD 192 millones tras crecer 29,8%.

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El video presenta declaraciones de José Reyes, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y César Tello Ramírez, y Presidente de ADEX, en un evento de alcances globales. Se informa sobre el crecimiento de las exportaciones pese a conflictos internacionales.

Sectores no tradicionales ganan presencia

Si bien la minería continúa siendo el principal motor de las exportaciones del sur, otras actividades económicas empiezan a tomar mayor relevancia por su impacto en el empleo y la diversificación productiva. Entre ellas destacan la agroindustria, la manufactura y los servicios, sectores que buscan consolidarse en el comercio internacional.

Este escenario ha generado la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y profesionales para responder a las exigencias de los mercados externos. Bajo esa línea, Adex y la Universidad Católica San Pablo (UCSP) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional enfocado en mejorar la competitividad exportadora de Arequipa y de toda la macrorregión sur mediante iniciativas de formación, capacitación e investigación aplicada.

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Acuerdo busca fortalecer capacidades exportadoras

El vicerrector académico de la UCSP, Efraín Zenteno, resaltó la importancia de impulsar vínculos entre el sector empresarial y la academia para atender las demandas actuales del comercio exterior. “Las exportaciones son una actividad potente que alientan el crecimiento, generan oportunidades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Esta alianza fortalece la relación entre la academia y el empresariado, y nos permitirá formar competencias alineadas a las necesidades reales del sector”, afirmó.

Por su parte, el gerente general de Asociación de Exportadores, Jorge Robinet Juárez, sostuvo que resulta fundamental impulsar un crecimiento más descentralizado y potenciar las capacidades regionales, considerando que gran parte de la oferta exportable proviene del interior del país. “No nos desarrollaremos vendiéndonos entre nosotros. Debemos venderle al mundo, a más de 8,000 millones de personas que tienen distintas necesidades”, señaló.

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Con envíos por USD 3.096 millones, Arequipa se posicionó como la principal región exportadora de la macrorregión sur, al representar el 36,3% del total. Foto: Nicolás Larenas