Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

El partido Obras, que llevó como candidato a Ricardo Belmont, anunció su apoyo a Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú, para la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori

El partido político Obras, que postuló a Ricardo Belmont como candidato a la presidencia, anunció este martes su respaldo a Roberto Sánchez, candidato de Juntos Por el Perú, para la segunda vuelta prevista para el 7 de junio en la que competirá frente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Por medio de un comunicado oficial, la agrupación informó sobre la decisión, adoptada con “absoluta responsabilidad democrática y compromiso con el país”.

El documento destaca que los representantes de Obras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores asumirán funciones de “vigilancia y fiscalización” durante la eventual gestión de Sánchez, quien participa en las elecciones en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

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El texto advierte sobre la “grave polarización política y social que exige reconciliación nacional, estabilidad democrática y unidad para recuperar la paz, el crecimiento y la esperanza”. Además, menciona la existencia de “irregularidades” en los comicios del 12 de abril.

La agrupación justificó su decisión como un acto de “responsabilidad democrática y compromiso con el país”, y aseguró que sus representantes ejercerán tareas de “vigilancia y fiscalización” si Sánchez resulta electo

“Es tiempo de volver a unir al Perú. De reencontrarnos como hermanos, de recuperar la confianza perdida y de construir, entre todos, una patria donde nuestros hijos puedan crecer con oportunidades, libertad y esperanza”, sostuvo el comunicado.

Tras difundirse el anuncio, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos Por el Perú, agradeció el apoyo de la agrupación encabezada por Belmont y comunicó que, hasta el momento, también se han sumado la alianza Venceremos, el partido Primero la Gente y la organización Ahora Nación.

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“Hemos llegado hasta aquí gracias al voto de miles de peruanos, especialmente de los sectores más vulnerables, y asumimos el firme compromiso de cumplir con ellos. Somos conscientes de que, en esta nueva etapa, necesitamos aliados estratégicos para hacer frente a la gran fuerza que representa el fujimorismo”, expresó Zunini.

“Si el pueblo peruano nos elige para gobernar durante los próximos cinco años, mantendremos siempre nuestra disposición al diálogo y buscaremos los consensos necesarios por el bienestar del país”, concluyó.

El comunicado de Obras hizo referencia a la polarización política, la necesidad de reconciliación y unidad nacional, y denunció irregularidades en los comicios del 12 de abril

Belmont, excongresista, exalcalde de Lima, empresario y comunicador de 80 años, irrumpió en la carrera presidencial en los últimos días como uno de los candidatos con opciones de avanzar a la segunda vuelta. Diversos sondeos, que ya no podían difundirse por ley, lo ubicaban con posibilidades de clasificar, aunque finalmente no logró los apoyos necesarios.

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Reconocido en el país por su popularidad a finales del siglo pasado, especialmente por su labor al frente de programas de televisión y la organización de las campañas ‘Teletón’, el político aparecía en las encuestas en el pelotón de ‘otros’.

Sin embargo, en los días previos las elecciones, disputó la segunda plaza junto al cómico Carlos Álvarez y el exalcalde Rafael López Aliaga. Su participación en los debates presidenciales, donde adoptó un tono conciliador que llamó la atención del electorado más joven, impulsó su crecimiento en redes sociales, dinamizado por el apoyo de su hija Kristen, de 18 años.

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“La señora Keiko, con todo respeto, puede ser una magnífica persona, pero políticamente no va a ganar en segunda vuelta. Es imposible”, declaró a la prensa mientras se realizaba el escrutinio posterior a los sufragios.