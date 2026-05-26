Perú

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

La agrupación Obras oficializó su apoyo a Juntos Por el Perú y anticipó que sus legisladores controlarán la gestión si la fórmula de Juntos por el Perú resulta electa

Guardar
Google icon
El partido Obras, que llevó como candidato a Ricardo Belmont, anunció su apoyo a Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú, para la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori
El partido Obras, que llevó como candidato a Ricardo Belmont, anunció su apoyo a Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú, para la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori

El partido político Obras, que postuló a Ricardo Belmont como candidato a la presidencia, anunció este martes su respaldo a Roberto Sánchez, candidato de Juntos Por el Perú, para la segunda vuelta prevista para el 7 de junio en la que competirá frente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Por medio de un comunicado oficial, la agrupación informó sobre la decisión, adoptada con “absoluta responsabilidad democrática y compromiso con el país”.

El documento destaca que los representantes de Obras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores asumirán funciones de “vigilancia y fiscalización” durante la eventual gestión de Sánchez, quien participa en las elecciones en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

PUBLICIDAD

El texto advierte sobre la “grave polarización política y social que exige reconciliación nacional, estabilidad democrática y unidad para recuperar la paz, el crecimiento y la esperanza”. Además, menciona la existencia de “irregularidades” en los comicios del 12 de abril.

La agrupación justificó su decisión como un acto de “responsabilidad democrática y compromiso con el país”, y aseguró que sus representantes ejercerán tareas de “vigilancia y fiscalización” si Sánchez resulta electo
La agrupación justificó su decisión como un acto de “responsabilidad democrática y compromiso con el país”, y aseguró que sus representantes ejercerán tareas de “vigilancia y fiscalización” si Sánchez resulta electo

“Es tiempo de volver a unir al Perú. De reencontrarnos como hermanos, de recuperar la confianza perdida y de construir, entre todos, una patria donde nuestros hijos puedan crecer con oportunidades, libertad y esperanza”, sostuvo el comunicado.

Tras difundirse el anuncio, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos Por el Perú, agradeció el apoyo de la agrupación encabezada por Belmont y comunicó que, hasta el momento, también se han sumado la alianza Venceremos, el partido Primero la Gente y la organización Ahora Nación.

PUBLICIDAD

“Hemos llegado hasta aquí gracias al voto de miles de peruanos, especialmente de los sectores más vulnerables, y asumimos el firme compromiso de cumplir con ellos. Somos conscientes de que, en esta nueva etapa, necesitamos aliados estratégicos para hacer frente a la gran fuerza que representa el fujimorismo”, expresó Zunini.

“Si el pueblo peruano nos elige para gobernar durante los próximos cinco años, mantendremos siempre nuestra disposición al diálogo y buscaremos los consensos necesarios por el bienestar del país”, concluyó.

El comunicado de Obras hizo referencia a la polarización política, la necesidad de reconciliación y unidad nacional, y denunció irregularidades en los comicios del 12 de abril
El comunicado de Obras hizo referencia a la polarización política, la necesidad de reconciliación y unidad nacional, y denunció irregularidades en los comicios del 12 de abril

Belmont, excongresista, exalcalde de Lima, empresario y comunicador de 80 años, irrumpió en la carrera presidencial en los últimos días como uno de los candidatos con opciones de avanzar a la segunda vuelta. Diversos sondeos, que ya no podían difundirse por ley, lo ubicaban con posibilidades de clasificar, aunque finalmente no logró los apoyos necesarios.

Reconocido en el país por su popularidad a finales del siglo pasado, especialmente por su labor al frente de programas de televisión y la organización de las campañas ‘Teletón’, el político aparecía en las encuestas en el pelotón de ‘otros’.

Sin embargo, en los días previos las elecciones, disputó la segunda plaza junto al cómico Carlos Álvarez y el exalcalde Rafael López Aliaga. Su participación en los debates presidenciales, donde adoptó un tono conciliador que llamó la atención del electorado más joven, impulsó su crecimiento en redes sociales, dinamizado por el apoyo de su hija Kristen, de 18 años.

“La señora Keiko, con todo respeto, puede ser una magnífica persona, pero políticamente no va a ganar en segunda vuelta. Es imposible”, declaró a la prensa mientras se realizaba el escrutinio posterior a los sufragios.

Temas Relacionados

Ricardo BelmontRoberto Sánchezperu-politicaKeiko Fujimori

Más Noticias

Emilio Saba, lateral del Sport Boys, sobre su llamado a la selección de Palestina: “Esto va más allá del fútbol”

El futbolista ‘rosado’ narró el impacto cultural y la convivencia en el vestuario del equipo palestino, donde se relacionan idiomas y tradiciones diversas

Emilio Saba, lateral del Sport Boys, sobre su llamado a la selección de Palestina: “Esto va más allá del fútbol”

Nadeska Widausky: ¿Cuáles son los delitos por los que la modelo fue detenida por la Interpol en Jesús María?

La figura mediática permanece detenida tras un operativo en Jesús María, acusada de graves crímenes que, de demostrarse, podrían derivar en una condena de hasta veinte años en prisión europea

Nadeska Widausky: ¿Cuáles son los delitos por los que la modelo fue detenida por la Interpol en Jesús María?

Segundo día de paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, bloqueo de vías, exigencias del gremio arrocero y manifestaciones

Las manifestaciones, articuladas desde la madrugada del 25 de mayo, derivaron en la interrupción de importantes corredores viales y alteraron la movilidad, con excepción de ambulancias y personal de emergencias, restringiendo el transporte de la población

Segundo día de paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, bloqueo de vías, exigencias del gremio arrocero y manifestaciones

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Con Universitario y Sporting Cristal aún con posibilidades de avanzar, el torneo llega a su tramo decisivo, con algunos grupos ya resueltos y otros que siguen disputando los últimos cupos a la siguiente etapa

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Video de Nadeska Widausky esposada tras su captura, podría enfrentar 20 años de prisión: “Es inocente”, afirma su abogado

La figura mediática fue arrestada frente a un colegio en Jesús María por una orden internacional, mientras la justicia de Bélgica solicita su extradición para que responda por graves cargos penales

Video de Nadeska Widausky esposada tras su captura, podría enfrentar 20 años de prisión: “Es inocente”, afirma su abogado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez considera “excesivo” que Antauro Humala se atribuya la mitad de sus votos: “Son opiniones”

Roberto Sánchez considera “excesivo” que Antauro Humala se atribuya la mitad de sus votos: “Son opiniones”

JNJ busca suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

Guillermo Bermejo seguirá en prisión: PJ rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky: ¿Cuáles son los delitos por los que la modelo fue detenida por la Interpol en Jesús María?

Video de Nadeska Widausky esposada tras su captura, podría enfrentar 20 años de prisión: “Es inocente”, afirma su abogado

Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

Así fue la entrevista de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: habló de sus hijos, sus retos y por qué quiere ganar

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con Flamengo por fecha 6

Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC

Emilio Saba, lateral del Sport Boys, sobre su llamado a la selección de Palestina: “Esto va más allá del fútbol”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos