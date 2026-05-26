Roberto Sánchez considera “excesivo” que Antauro Humala se atribuya la mitad de sus votos: “Son opiniones”

Candidato de Juntos por el Perú dice que "no hay forma" de saber si efectivamente la mitad de sus votos provienen del etnocacerismo. Video: Máxima FM Huacho

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, calificó como “excesivas” las recientes declaraciones de su aliado Antauro Humala donde se atribuye la mitad de sus votos en primera vuelta.

“Son palabras excesivas, pero bueno, son opiniones y se respetan las opiniones”, dijo a la prensa tras un evento partidario en Huaura. “No hay forma de saber eso. Así sea un votito de aquí o de allá, se agradece, pero son votos incondicionales para recuperar la patria y sean bienvenidos”.

Como se recuerda, en su reciente aparición pública, Antauro Humala ratificó su apoyo a Roberto Sánchez tras señalar que la mitad del 12% que obtuvo provenían del etnocacerismo que lidera.

PUBLICIDAD

“Eso no debe ser motivo para pelearnos entre nosotros. Nosotros somos el proyecto de la unidad del respeto, de las formas adecuadas para tratarnos entre los aliados. Yo llamo a esa unidad, ese respeto de todos y todas”, dijo por su parte Sánchez.

Presidente de JPP desconoció la confirmación de una alianza con Antauro Humala. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Reaparece Antauro Humala

Antauro Humala reapareció en conferencia de prensa y reafirmó su respaldo a Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta. Lider etnocacerista confirmó que la “convergencia” se mantendrá: “El nacionalismo votará totalmente y en plenitud por Juntos por el Perú y la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, más aún al ser el rival la extranjera Fujimori Higuchi que fue la primera dama del terrorista de Estado Alberto Kenya Fujimori Namoto”.

PUBLICIDAD

El dirigente precisó que “con ese potencial de votación obviamente vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos de Juntos por el Perú. Somos leales al compromiso”. Señaló que el etnocacerismo apoya a Juntos por el Perú “tal como lo hizo en la anterior elección con Perú Libre, Pedro Castillo, sin pedir nada a cambio”, y aclaró: “El indulto frustrado del castillismo para la liberación de etnocaceristas nunca fue exigencia nuestra. El apoyo antaurista es ideológica”.

Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, enfrenta un reclamo legal de S/ 1.200.000 por la reparación civil a las familias de los policías asesinados durante el Andahuaylazo en 2005, monto que aún no ha saldado. (Composición: Infobae Perú)

Humala descartó aceptar un cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez: “No hemos pedido ni un cargo. De ellos, el mismo Roberto, en el cierre de campaña en la Plaza 2 de Mayo, públicamente nos ofreció la titularidad de Defensa o del Interior. Yo lo he agradecido públicamente y lo he anotado, pero no lo exigimos. Es más, yo la verdad, particularmente, siempre me he considerado más ágil, más libre, puedo desarrollar mejor la organización nacionalista desde afuera del aparato estatal”.

PUBLICIDAD

En respuesta a Pedro Francke, quien consideró negativa la participación etnocacerista en el posible gobierno, Humala afirmó: “Francke es un individuo que solo se representa a sí mismo”, y subrayó: “Representamos a la mitad del electorado que votó por nuestro candidato Roberto Sánchez, que obtuvo casi dos millones de votos. Entonces, yo creo que está la respuesta. Francke es una sola persona y el nacionalismo en Perú es un millón de electores”.

Humala reiteró que el apoyo es institucional: “Nuestro apoyo es como partido, no como persona. Yo repito, nosotros, a diferencia de otras personas, no estamos por ningún cargo. Tal como sucedió la anterior vez con Perú Libre, que también apoyamos en primera y nada a cambio. Ese es el estilo nacionalista, generoso por convicción”.

PUBLICIDAD