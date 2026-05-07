Perú produjo 856 mil toneladas de maíz y exportaciones superaron los USD 46 millones

Este resultado se alcanzó con el aporte de más de 239 mil agricultores asentados en 20 regiones del territorio nacional. Foto: Captura YouTube

La producción de maíz en el Perú alcanzó las 856 mil toneladas en el 2025, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en el marco del Día Nacional del Maíz. El resultado fue posible gracias al trabajo de más de 239 mil productores distribuidos en 20 departamentos del país, en una actividad donde la agricultura familiar mantiene un rol predominante.

Según el sector, este volumen se obtuvo en alrededor de 233 mil hectáreas cultivadas y consolida al maíz como uno de los principales productos agrícolas del país, tanto por su importancia económica como por su vínculo con las tradiciones alimentarias y culturales de distintas regiones.

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Producción se concentra en distintas variedades

El Midagri detalló que la producción nacional se distribuye entre diversas variedades de maíz, cada una con presencia marcada en determinadas zonas del territorio peruano. En el caso del maíz amiláceo, las regiones de Cusco, Apurímac, Huancavelica y Cajamarca concentran cerca del 60 % de la oferta nacional.

Por otro lado, el maíz choclo tiene mayor presencia en Junín, Áncash, Cusco, Cajamarca y Ayacucho, departamentos que representan el 55 % de la producción de esta variedad. El ministerio añadió que el 53 % de la producción total corresponde al choclo, mientras que el 45 % es maíz de grano seco y el 2 % restante pertenece al maíz morado.

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De acuerdo con el sector, esta producción provino de cerca de 233 mil hectáreas sembradas, lo que reafirma al maíz como uno de los cultivos más importantes de la agricultura nacional. Foto: Andina

Diversidad genética fortalece valor del cultivo

La cartera agraria resaltó que el Perú posee 52 razas nativas de maíz, una diversidad que posiciona al país como uno de los centros de origen de este cultivo en el mundo. Esta riqueza genética también contribuye a diferenciar la producción peruana en los mercados internacionales.

De acuerdo con el Midagri, las características nutricionales y antioxidantes de algunas variedades han impulsado el interés internacional por productos derivados del maíz peruano, especialmente aquellos asociados a cultivos tradicionales y de origen andino.

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Exportaciones superaron los USD 46 millones

El ministerio informó además que las exportaciones de maíz y sus derivados superaron los USD 46 millones en el 2025. Los envíos tuvieron como principales destinos a Estados Unidos, España, Japón, Ecuador y Chile.

Entre los productos con mayor demanda figuran el maíz blanco gigante del Cusco y el maíz choclo, variedades que han ganado presencia en mercados externos por su calidad y características diferenciadas.

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El Midagri indicó que la producción nacional comprende distintas variedades de maíz, las cuales tienen una presencia predominante en diferentes regiones del país. Foto: Perú Delicioso

Midagri anuncia apoyo a productores

Como parte de las acciones previstas para el sector, el Midagri señaló que continuará promoviendo asistencia técnica para los agricultores y estrategias que faciliten el acceso a mercados nacionales e internacionales.

La entidad sostuvo que estas medidas buscan fortalecer la producción de maíz y mejorar los ingresos de las familias agricultoras, especialmente aquellas vinculadas a la agricultura familiar, que concentra una parte importante de la actividad agrícola en el país.

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