Perú

Exportaciones de chocolate peruano se disparan 67% al inicio de 2026: EEUU y Canadá continúan siendo los destinos principales

Ica concentró más del 70% de los envíos nacionales, en un contexto de expansión sostenida para la industria chocolatera peruana en mercados internacionales

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Entre enero y febrero de este año, los envíos sobrepasaron las 1.772 toneladas, cifra que significó un crecimiento de 52% frente a las 1.167 toneladas reportadas en los mismos meses del 2025
Entre enero y febrero de este año, los envíos sobrepasaron las 1.772 toneladas, cifra que significó un crecimiento de 52% frente a las 1.167 toneladas reportadas en los mismos meses del 2025. Foto: agraria.pe

Las exportaciones de chocolate peruano arrancaron el 2026 con resultados históricos. Entre enero y febrero, los envíos al exterior alcanzaron los USD 16 millones 695 mil, monto que significó un incremento de 67% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Asociación de Exportadores (Adex).

El dinamismo no solo se reflejó en el valor exportado, sino también en el volumen comercializado. Durante el primer bimestre del año, los despachos superaron las 1.772 toneladas, lo que representó un avance de 52% en comparación con las 1.167 toneladas registradas en igual periodo del 2025.

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Estados Unidos y Canadá concentran la mayor demanda

Adex señaló que Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador del chocolate peruano, con adquisiciones por USD 5 millones 926 mil. Canadá ocupó el segundo lugar al sumar USD 5 millones 474 mil en importaciones.

En conjunto, ambos mercados representaron el 68,3% de los envíos totales realizados en los dos primeros meses del año. Además, el producto peruano llegó a otros destinos internacionales como Camboya, Ecuador, México, Australia, Chile, Reino Unido, Bolivia y Colombia.

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Según informó Asociación de Exportadores, Estados Unidos continuó posicionándose como el principal destino del chocolate peruano, tras registrar compras por USD 5 millones 926 mil.
Según informó Asociación de Exportadores, Estados Unidos continuó posicionándose como el principal destino del chocolate peruano, tras registrar compras por USD 5 millones 926 mil. Foto: Andina

Productos con valor agregado ganan espacio

El gremio exportador destacó que la oferta peruana logró posicionarse en el exterior gracias a su diversidad de presentaciones y combinaciones. Entre ellas figuraron chocolates elaborados con ingredientes como aguaymanto orgánico, quinua, kiwicha, arándanos, menta, almendras y macambo.

La incorporación de insumos andinos y amazónicos permitió ampliar la propuesta de valor del producto peruano en mercados internacionales, en un contexto en el que los consumidores muestran mayor interés por opciones diferenciadas y con ingredientes naturales.

Ica lidera los envíos nacionales

En el análisis por regiones, Ica encabezó las exportaciones de chocolate peruano al registrar USD 12 millones 143 mil en despachos, equivalente al 72,7% del total nacional. Además, la región reportó un crecimiento de 80,7% frente al mismo periodo del año pasado.

Detrás se ubicaron Callao, con USD 2 millones 173 mil exportados, y Lima, con USD 1 millón 967 mil. Estas tres jurisdicciones concentraron gran parte de los envíos realizados al exterior durante el inicio del año.

Ica lideró los envíos de chocolate peruano al alcanzar despachos valorizados en USD 12 millones 143 mil.
Ica lideró los envíos de chocolate peruano al alcanzar despachos valorizados en USD 12 millones 143 mil. Foto: Kayak

Exportaciones mantuvieron crecimiento en 2025

El desempeño favorable del sector ya se había evidenciado durante el 2025. Según Adex, las exportaciones de chocolate peruano cerraron el año pasado con USD 97 millones 476 mil, cifra superior en 44,1% respecto al 2024.

En paralelo, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-Adex identificó oportunidades para el chocolate relleno peruano en Nueva Zelanda. El mercado neozelandés importó este tipo de producto por USD 53 millones 800 mil durante el último año, abriendo nuevas posibilidades para la industria nacional.

¿Cuáles son los beneficios a la salud de consumir chocolate?

El consumo moderado de chocolate, especialmente el que contiene un alto porcentaje de cacao, puede aportar diversos beneficios para la salud gracias a su concentración de flavonoides y antioxidantes. Investigaciones recientes señalan que estos compuestos ayudan a mejorar la circulación sanguínea, favorecen la salud cardiovascular y contribuyen a reducir procesos inflamatorios en el organismo. Algunos estudios también relacionan el cacao con una mejor función cerebral, debido a que puede incrementar el flujo de sangre hacia el cerebro y apoyar procesos vinculados con la memoria y la concentración.

Además, especialistas indican que el chocolate negro contiene minerales como magnesio, hierro y zinc, nutrientes importantes para distintas funciones del cuerpo. Su consumo también podría influir positivamente en el estado de ánimo, ya que el cacao participa en la liberación de sustancias asociadas con la sensación de bienestar. Sin embargo, expertos recomiendan optar por versiones con menor cantidad de azúcar y grasas añadidas, ya que los productos ultraprocesados pueden disminuir sus propiedades saludables y aumentar el aporte calórico.

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