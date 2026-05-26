Nadeska Widausky: ¿Cuáles son los delitos por los que la modelo fue detenida por la Interpol en Jesús María?

La detención de Nadeska Widausky fue ejecutada por Interpol en Jesús María tras una orden internacional solicitada por la justicia de Bélgica. (PNP / Instagram de Nadeska Widausky)

La modelo y figura mediática Nadeska Widausky Gallo fue capturada por agentes de Interpol en el distrito limeño de Jesús María, tras la emisión de una orden internacional de arresto por parte de la justicia de Bélgica. El caso involucra a la influencer en presuntos delitos de trata de personas, robo con violencia o amenaza y proxenetismo, crímenes que, de ser comprobados, podrían significar hasta 20 años de prisión en territorio europeo.

La noticia, confirmada por la Policía Nacional del Perú, reabrió el debate sobre los antecedentes y vínculos de la protagonista con investigaciones policiales de alto perfil.

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El caso Widausky: antecedentes y trayectoria mediática

La historia de Nadeska Widausky ha estado marcada por una exposición mediática constante y por su vinculación a episodios policiales. Nacida en Barrios Altos, Lima, inició su carrera como anfitriona y saltó a la televisión tras integrarse al grupo musical Hechiceras. Su popularidad creció con participaciones en programas de espectáculos, relaciones con figuras del fútbol peruano y amistades cercanas con personajes como Edwin Sierra.

La atención pública se intensificó en 2015, cuando Widausky fue hallada en un taxi donde asesinaron al narcotraficante apodado ‘Chino’ Saucedo, implicado en el caso de Gerald Oropeza. En los años siguientes, su nombre reapareció en investigaciones por la aparición de fotografías junto al delincuente Luis Fernando Moreno Senepo (‘Nene Malo’), y en reportajes sobre vínculos con políticos y figuras del entretenimiento.

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Abogado Julio Gago asegura que Nadeska Widausky es incocente de los cargos que se le acusan. Willax TV

La modelo también estuvo involucrada en procesos judiciales patrimoniales: la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima incautó bienes a su nombre, valorados en más de US$ 255.000, por presuntos delitos de lavado de activos, estafa y robo agravado.

En 2025, la modelo expuso aspectos de su vida personal en el programa televisivo ‘El valor de la verdad’, donde relató episodios de abuso, relaciones sentimentales y su presencia en entornos violentos. Allí, Widausky admitió haber recibido dinero a cambio de sexo y defendió su autonomía frente a la opinión pública.

Los cargos que enfrenta: análisis de los delitos atribuidos

La captura internacional de Nadeska Widausky responde a una solicitud del juzgado de Brujas, Bélgica, bajo una notificación roja de Interpol. Los delitos que fundamentan la orden judicial y sobre los que recaen las investigaciones europeas son los siguientes:

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1. Trata de personas (presunto delito)

La acusación central que motivó la captura es la presunta trata de personas. Según la información difundida por la Policía Nacional del Perú, las autoridades de Bélgica vinculan a Widausky con redes de explotación sexual y actividades ilícitas transnacionales. El proceso se encuentra en etapa de investigación, por lo que la imputación se mantiene en carácter de supuesto delito hasta que la justicia europea emita una resolución definitiva.

Nadeska Widausky fue detenida en Jesús María por la Interpol. ATV

La orden internacional de captura se basa en indicios de participación en estructuras criminales que explotan a personas con fines sexuales o laborales. Ningún tribunal ha dictado aún sentencia condenatoria, y la defensa legal de la modelo sostiene que la denuncia es infundada.

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El abogado de Widausky declaró: “He hablado con ella y ella me refiere que es una acusación falsa. Es una denuncia que viene de Bélgica, que es proxenetismo. Ella refiere que es un primo suyo con quien tiene enemistad y ha hecho esa denuncia”.

2. Robo con violencia o amenaza (presunto delito)

El segundo cargo por el que Nadeska Widausky es requerida por la justicia de Bélgica corresponde a robo con violencia o amenaza. Las autoridades europeas han solicitado su extradición para que enfrente este proceso, aunque la información sobre los hechos concretos permanece reservada mientras avanza la investigación judicial.

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De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, la detención se realizó por crímenes de carácter transnacional, con la posibilidad de que la pena alcance los 20 años de prisión si la justicia belga acredita la responsabilidad penal.

Nadeska Widausky aclaró en el programa de Beto Ortiz que no conocía a Oropeza y habló de los rumores que la involucran con él. Panamericana TV

La defensa ha reiterado la inocencia de la modelo y rechazado la existencia de antecedentes penales en el Perú. El abogado Julio Gago afirmó: “El procedimiento se realizó bajo los protocolos habituales de Interpol y no observé signos de agresión durante la intervención”.

3. Proxenetismo (delito bajo investigación)

Si bien los reportes iniciales indicaron la posibilidad de una acusación por proxenetismo, las fuentes oficiales han aclarado que los cargos concretos reconocidos en la orden de captura internacional corresponden a trata de personas y robo agravado o con violencia. El supuesto vínculo con proxenetismo se encuentra aún bajo investigación y no ha sido confirmado por el juzgado de Bélgica.

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Las autoridades peruanas han señalado que la extradición podría tomar semanas o meses, dependiendo del avance de los procesos judiciales y de cooperación internacional. Mientras tanto, Widausky permanece bajo custodia policial en espera de la decisión del juez penal, quien determinará si procede su traslado a un penal o la aplicación de otras medidas cautelares.

Impacto mediático y situación legal actualizada

La detención de Nadeska Widausky generó un impacto inmediato en la opinión pública y reactivó especulaciones sobre su pasado y presuntos nexos con organizaciones criminales. La modelo fue intervenida en la vía pública, lejos de su domicilio oficial, tras un operativo de inteligencia que contó con el cruce de información y colaboración ciudadana.

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La figura mediática fue arrestada en la vía pública, tras burlar los registros oficiales y enfrentar una orden internacional de captura por trata de personas y robo con violencia emitida desde Bélgica. Latina

En el ámbito patrimonial, la recuperación de bienes a nombre de Widausky e Ítalo Farias por parte de la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima refuerza las sospechas de actividades ilícitas asociadas a su entorno. Los peritajes contables revelaron un déficit patrimonial de más de S/ 762.000 para la modelo, cifra que justificó la extinción de dominio y la transferencia de los bienes al Programa Nacional de Bienes Incautados.

El caso continúa bajo investigación y la figura de Nadeska Widausky se mantiene en el centro del debate público, mientras la justicia de Perú y Bélgica definen los siguientes pasos en el proceso de extradición y esclarecimiento de los hechos.

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