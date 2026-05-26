Felipe Chávez reconoce que experimentó “una temporada con altibajos”, pero pondera “cada experiencia” vivida en la Bundesliga

Felipe Chávez no tuvo el impacto esperado en el FC Köln. - Crédito: BUCCO

Felipe Chávez ha despedido la campaña 2025/26 de la Bundesliga con luces y sombras. Empezó con mucha fuerza en el plantel de reserva del FC Bayern. Su asombroso crecimiento llamó la atención de Vincent Kompany, quien lo promovió con la estructura principal durante la intertemporada y luego le hizo un sitio con los puntuales principales.

Aunque llegó a debutar en la élite de Alemania y dejar su huella goleadora en un amistoso, ‘Pippo’ no pudo hacerse de un lugar entre los titulares por la feroz competencia en el mediocampo. De ahí que se resolviera el asunto con una cesión hacia el FC Köln, que no acabó de la mejor manera posible para el peruano.

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Felipe Chávez en acción durante enfrentamiento contra RB Leipzig. - Crédito: BUCCO

Con el ejercicio liguero finalizado, Chávez realizó un balance personal de su participación anual en una publicación compartida en su cuenta de Instagram: “Una temporada con altibajos, pero agradecido por cada momento y nueva experiencia que pude hacer. Emocionado por la próxima temporada”.

Por lo pronto, el joven seleccionado peruano deberá regresar a los centros de entrenamiento del Bayern Múnich, con el que tiene contrato hasta finales del 2027, para integrar los entrenamientos del campeón de la Bundesliga, aunque las probabilidades de que sea parte de los planes del DT Kompany son residuales. Por ello, su entorno empresarial se ha puesto manos a la obra para buscar nuevos horizontes.

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'Pippo' llega al FC Colonia con la esperanza de crecer sustancialmente en la Bundesliga. | VIDEO: FC Köln

Mal paso

Ante la imposibilidad de asentarse en el FC Bayern, Felipe Chávez decidió alejarse brevemente de la institución para priorizar su crecimiento. Así, en el último día del mercado de pases invernal, fue transferido hacia el FC Köln mediante una fórmula de cesión de medio año con opción a una compra definitiva.

El movimiento hacía presagiar un cambio sustancial para ‘Pippo’, especialmente porque los ‘Billy Goats’ requerían con urgencia de una incorporación ofensiva con perfil defensivo. Sin embargo, nadie vio venir que el entrenador Lukas Kwasniok gustaba por apostar por futbolistas de mayor experiencia y músculo en su configuración.

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Felipe Chávez nunca pudo ser titular con el FC Köln. - Crédito: BUCCO

Aunque no había dudas con la inteligencia de juego y técnica depurada de Felipe Chávez, se prefirió en el FC Köln por los rostros conocidos. Eso sí, hubo un puñado de oportunidades para que el peruano entrase como revulsivo, aunque los pocos minutos facilitados impidieron que demostrase su mejor versión.

El nacido en Aichach pensó que su historia podía cambiar con la llegada de René Wagner al banquillo, pero el profesional alemán prefirió mantener la línea de trabajo de su predecesor, a fin de concentrarse únicamente en superar el mal momento deportivo del Colonia, con el que finalmente logró mantener la categoría. Sin mayores oportunidades, se llegó a un acuerdo para la salida de un Chávez desperdiciado.

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'Pippo', de 18 años, realizó varios ejercicios en espacios reducidos e incluso marcó un gol. | VIDEO: comeonfccom

Stand-by

La proyección y juventud de Felipe Chávez han motivado que sea considerado un valor potencial para la selección peruana. La expectativa en torno a su desarrollo futbolístico ha crecido a partir de las actuaciones que ha mostrado en Alemania

A finales del año pasado, ‘Pippo’ realizó su debut oficial con la Perú durante un partido amistoso ante Chile. No obstante, su presencia en el campo no tuvo repercusión significativa en el desarrollo del encuentro, limitándose a una participación sin trascendencia futbolística.

Felipe Chávez hizo su primera aparición con Perú a los 18 años. - Crédito: FPF

Con el inicio de la nueva era bajo la conducción de Mano Menezes, se aguardaba que Chávez fuera incluido en la nómina de convocados. Sin embargo, el propio jugador solicitó no ser tenido en cuenta en esa ocasión, priorizando su continuidad y compromiso con el Colonia.

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Concluidos los torneos europeos, el mediocentro presenta posibilidades de ser convocado nuevamente para los próximos amistosos internacionales de la selección peruana. Los partidos frente a Haití y España, que están programados para disputarse en Norteamérica, podrían marcar el retorno de Felipe Chávez a la disciplina nacional.