Perú

Regiones impulsan exportaciones: envíos alcanzan USD 23.511 millones con avance de 36,4%

El avance de la minería, la agroindustria y la pesca impulsó el desempeño exportador de las regiones durante el primer trimestre del 2026, con resultados destacados en zonas como Arequipa, Ica, Áncash y Puno

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La cifra evidencia la mayor relevancia que vienen adquiriendo las regiones en el comercio exterior del país, al representar más del 86% de los envíos totales al exterior.
La cifra evidencia la mayor relevancia que vienen adquiriendo las regiones en el comercio exterior del país, al representar más del 86% de los envíos totales al exterior. Foto: Andina

Las exportaciones provenientes de las regiones del interior del país mantuvieron un fuerte dinamismo durante el primer trimestre del 2026. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y marzo los envíos regionales sumaron USD 23.511 millones, lo que representó un incremento de 36,4% frente al mismo periodo del año anterior.

El resultado confirma el creciente peso de las regiones en el comercio exterior peruano, ya que concentraron más del 86% de las exportaciones nacionales. El desempeño estuvo asociado principalmente al mayor movimiento de productos mineros, agroindustriales y pesqueros, sectores que sostuvieron el crecimiento en distintas zonas del país.

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Veinte regiones registraron mayores envíos

El Mincetur indicó que 20 regiones del interior mostraron un avance en sus exportaciones durante el primer trimestre del año. Entre ellas figuraron Huánuco, Amazonas, Huancavelica, Cajamarca, Madre de Dios, Arequipa, Puno, Áncash, Junín, La Libertad, Apurímac, Lambayeque, Ica, Piura, Moquegua, Pasco, Ayacucho, Tumbes, Tacna y Cusco.

La evolución positiva refleja una recuperación sostenida de las actividades productivas vinculadas a la exportación, especialmente en minería y agroindustria. El comportamiento también evidencia una mayor diversificación regional en el comercio exterior, con varias zonas incrementando tanto el volumen como el valor de sus despachos internacionales.

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Norte del país destacó por minería, agro y pesca

En la macrorregión norte, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los sectores minero, agrícola y pesquero. Áncash lideró la zona con exportaciones por USD 2.558,5 millones y un avance de 62%, impulsado por los mayores embarques de cobre.

En el norte del país, el avance exportador fue sostenido principalmente por las actividades minera, agroindustrial y pesquera.
En el norte del país, el avance exportador fue sostenido principalmente por las actividades minera, agroindustrial y pesquera. Foto: Oannes

También resaltó Cajamarca, que alcanzó envíos por USD 1.105,4 millones, creciendo 59% gracias al oro y el café. En tanto, La Libertad sumó USD 1.944,8 millones y avanzó 50%, favorecida por las ventas de oro y arándanos. A ello se añadieron Lambayeque, con USD 200,7 millones y un crecimiento de 25% apoyado en los arándanos, y Piura, que acumuló USD 954,3 millones tras expandirse 19% por la mayor exportación de pota y mango.

Centro del Perú mostró fuerte expansión

La zona centro del país también registró un desempeño destacado, principalmente por el incremento en los despachos de minerales y productos agropecuarios. Uno de los casos más sobresalientes fue Huánuco, que alcanzó exportaciones por USD 112,4 millones y mostró un crecimiento de 677%, impulsado por los concentrados de plata y plomo.

Junín acumuló USD 1.630,9 millones en exportaciones, con un avance de 52% sustentado en las ventas de cobre, oro, plomo y zinc. Por su parte, Ica registró USD 2.712,4 millones y un incremento de 45%, impulsado tanto por minerales como cobre, hierro, oro y zinc, así como por productos agrícolas, entre los que destacaron la uva, la granada y la palta.

Minería sostuvo el crecimiento en el sur

En la macrorregión sur, el principal motor de las exportaciones fue la minería. Arequipa encabezó la zona con envíos por USD 3.174,4 millones, reflejando un crecimiento de 73% asociado al cobre, oro y plomo.

Puno también mostró un importante dinamismo al sumar USD 2.663,9 millones y expandirse 58% gracias a las exportaciones de oro. Asimismo, Moquegua registró USD 1.547,9 millones con un crecimiento de 19%, mientras que Apurímac alcanzó USD 1.145,8 millones con un avance de 13% y Tacna llegó a USD 718,2 millones tras crecer 10%, impulsadas principalmente por el cobre y el molibdeno.

La actividad minera sostuvo el crecimiento exportador en la macrorregión sur, donde Arequipa lideró los despachos al alcanzar USD 3.174,4 millones.
La actividad minera sostuvo el crecimiento exportador en la macrorregión sur, donde Arequipa lideró los despachos al alcanzar USD 3.174,4 millones. Foto: Convoca

Oriente y terminales portuarios ganaron protagonismo

En el oriente peruano también se observaron resultados positivos. Amazonas incrementó sus exportaciones 45%, alcanzando USD 16,1 millones gracias a los mayores envíos de café. Madre de Dios, en tanto, sumó USD 84 millones y registró un crecimiento de 81%, impulsado por las ventas de oro y castaña amazónica.

Respecto a la salida de mercancías, el principal punto de embarque continuó siendo el puerto del Callao, que movilizó USD 8.711 millones y creció 19%. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez canalizó USD 7.205 millones, mostrando una expansión de 66%, mientras que el puerto de Matarani alcanzó USD 3.529 millones con un avance de 44%. Además, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay movilizó USD 194 millones, registrando un crecimiento de 242% en el periodo analizado.

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