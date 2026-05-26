Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

La modelo Nadeska Widausky responsabiliza al empresario chimbotano, Jefferson Rubiños Olaya, de su detención por graves delitos como trata de personas y proxenetismo . TV Perú Noticias.

Nadeska Widausky responsabilizó a un empresario chimbotano por su detención y negó las acusaciones en su contra, tras ser capturada este 26 de mayo en Jesús María por una orden de detención vinculada a una investigación en Bélgica.

A la salida de Medicina Legal, la exmodelo de 33 años afirmó que todo responde a “una denuncia falsa” y dio el nombre de quien, según su versión, habría provocado el proceso: Jefferson Rubiños Olaya.

La figura mediática fue intervenida por agentes de Interpol mientras caminaba por la vía pública. De acuerdo con la información difundida por la prensa, el caso está relacionado con presuntos delitos que incluyen proxenetismo y tráfico ilícito de drogas, en el marco de un requerimiento internacional emitido por autoridades belgas.

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La declaración ante cámaras: “Le echo la culpa… a este estafador”

Tras cumplir el procedimiento médico legal, Widausky habló con la prensa y lanzó acusaciones directas.

“A todos, yo le echo la culpa y le pido a la gente de Chimbote, a este estafador de Jefferson Rubiños, que me ha hecho una denuncia falsa y me ha perjudicado con mi hijo y con mi familia”, dijo ante las cámaras de TV Perú Noticias.

En esa misma intervención, la exmodelo insistió en que el empresario sería el origen de la denuncia que hoy la compromete ante la justicia belga. “Jefferson Rubiños Olaya es el que ha provocado toda esta vaina”, afirmó, antes de atribuirle una motivación personal.

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos. TV Perú Noticias.

“Todo es para que le den papeles a su mujer”: el motivo que plantea Widausky

Widausky sostuvo que la denuncia tendría un objetivo ajeno a los hechos que se le imputan. Según su versión, se trataría de una maniobra para favorecer la situación migratoria de otra persona en Bélgica.

“Todo es para que le den papeles a su mujer en Bélgica”, declaró cuando ingresaba a Medicina Legal, en comentarios recogidos por cámaras del programa Amor y Fuego. Luego, a su salida, volvió sobre esa idea, señalando que el empresario la habría perjudicado “horriblemente”.

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Sus afirmaciones no incluyeron pruebas documentales en ese momento, pero marcaron una estrategia clara: negar las acusaciones de fondo y desplazar el foco hacia la identidad de un presunto denunciante.

Tras ser capturada por Interpol, Nadeska Widausky negó los

“Eso es mentira”: su rechazo a los delitos que se le atribuyen

En su breve contacto con la prensa, Nadeska Widausky también rechazó de forma frontal las acusaciones. “Eso es mentira”, respondió cuando fue consultada por los graves delitos mencionados en la investigación, reiterando que se considera inocente.

La exmodelo sostuvo que “todo lo va a exponer”, adelantando que buscará presentar su versión más ampliamente. Sin embargo, por ahora, el caso se mantiene dentro del procedimiento formal: detención, diligencias y la puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

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Lo que dijo su abogado: “Acusación falsa” y un conflicto en el entorno

Horas antes, el abogado de la influencer declaró ante medios y respaldó el argumento de su defendida: que se trataría de una acusación falsa. En su versión, el origen del conflicto estaría dentro del entorno familiar de la exmodelo.

“Dice que es una acusación falsa (…) refiere que es un primo suyo que le tiene enemistad (…) por un tema de un préstamo y de ahí viene esta denuncia”, señaló el letrado ante la prensa.

Ese punto introduce un elemento adicional que no coincide del todo con la acusación pública que Widausky dirigió contra Jefferson Rubiños Olaya, ya que la defensa habló de un “primo” como fuente del conflicto. Aun así, ambos mensajes comparten el mismo eje: desconocer los hechos imputados y sostener que la denuncia responde a una represalia.

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Abogado Julio Gago asegura que Nadeska Widausky es incocente de los cargos que se le acusan. Willax TV

El recorrido tras la detención: Interpol, Medicina Legal y diligencias

De acuerdo con lo informado por la prensa, la exmodelo fue trasladada durante la mañana a la sede de Interpol en Surco. Posteriormente, pasó por Medicina Legal en Aramburú y fue movilizada a otras dependencias vinculadas al procedimiento, hasta ser llevada al Juzgado de Lima Centro, donde continuaron diligencias.

Este tipo de trámite suele incluir identificación, examen médico legal y formalidades previas a la decisión judicial de turno, mientras se procesa el requerimiento internacional y se evalúan los pasos siguientes dentro del marco de cooperación con Bélgica.

El caso de Nadeska Widausky combina dos planos: el judicial, por una investigación vinculada a Bélgica y una detención ejecutada en Lima, y el mediático, por la exposición pública de su versión con nombres propios y acusaciones directas.

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La detención de Nadeska Widausky fue ejecutada por Interpol en Jesús María tras una orden internacional solicitada por la justicia de Bélgica. (PNP / Instagram de Nadeska Widausky)