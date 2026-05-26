Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Nadeska Widausky fue detenida este 26 de mayo en Jesús María tras una notificación roja de Interpol solicitada por Bélgica. El comandante Jorge Pérez informó que la alerta internacional se emitió el 21 de mayo de 2026 por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros conexos. Amor y Fuego.

Interpol capturó este 26 de mayo a la ciudadana peruana Nadeska Widausky luego de que Bélgica emitiera una notificación roja para su ubicación y detención a nivel internacional.

El comandante de Interpol, Jorge Pérez, informó que la alerta es reciente y data del 21 de mayo de 2026, y que la solicitud llegó desde la República de Bélgica por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros delitos conexos.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la intervención se realizó en el distrito de Jesús María tras un trabajo de coordinación e intercambio de información con sus pares europeos. “Hemos logrado la captura de la ciudadana peruana Nadeska Widausky. La misma que estaba solicitada por la República de Bélgica”, declaró Pérez.

PUBLICIDAD

Interpol captura a Nadeska Widausky en Lima: Bélgica activó alerta roja por trata de personas y proxenetismo. Captura: Amor y Fuego.

La notificación roja: qué dijo Interpol sobre la alerta enviada por Bélgica

El comandante Jorge Pérez explicó a los medios de comunicación peruanos que la captura se ejecutó casi de inmediato por tratarse de una alerta reciente.

“La alerta es reciente, es del 21 de mayo de 2026. Por ende, esta captura se ha realizado casi inmediatamente”, indicó, al precisar que existió coordinación directa con Interpol Bélgica.

De acuerdo con la autoridad policial, la notificación roja implica una requisitoria mundial. “Yo cuento acá con la alerta roja, que es con una requisitoria a nivel mundial”, subrayó, al diferenciar la situación internacional de cualquier registro local.

Pérez también señaló que, según lo consignado en la notificación roja, Widausky sería presuntamente integrante de una organización criminal transnacional, siempre según las autoridades judiciales belgas.

“En el Perú no tiene investigación”: la aclaración de la PNP

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la situación legal de Widausky en territorio peruano. “Quiero aclarar que aquí en el Perú, la ciudadana Nadeska no tiene ningún tipo de requisitoria alguna. Todo es en el país de Bélgica, en la provincia de Brujas”, indicó el comandante.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, precisó que no existe requisitoria nacional, pero sí internacional. “Ella no cuenta con ningún tipo de requisitoria nacional… investigaciones puede tener cualquiera, pero requisitorias nacionales no tiene, pero internacional sí tiene”, afirmó.

La PNP agregó que la solicitud internacional consigna los delitos por los que se requiere su detención, pero que no necesariamente detalla el nombre o la estructura de la organización investigada. “Ellos nos envían la requisitoria internacional, nos dicen el delito, no nos especifican qué banda, qué organización. Eso desconocemos”, sostuvo Pérez.

El comandante Jorge Pérez informó que la alerta internacional se emitió el 21 de mayo de 2026 por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros delitos. Captura: Amor y Fuego.

El operativo y la captura en Jesús María: seguimiento e inteligencia

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, la intervención ocurrió en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo con Casuarinas en Jesús María tras un operativo de inteligencia. El seguimiento se habría activado luego de que las autoridades detectaran que la exmodelo no residía en la dirección registrada en Reniec, lo que obligó a cruzar datos y rastrear su paradero real.

PUBLICIDAD

En esa explicación, la PNP sostuvo que se recurrió a trabajo de inteligencia, a la articulación entre unidades y a la colaboración para ubicarla. La captura se realizó en vía pública, según se reportó, y las imágenes de su detención circularon rápidamente en medios y redes sociales.

El enfoque del operativo, según la versión policial, fue ejecutar la notificación roja y garantizar el procedimiento de puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente en Lima.

La figura mediática fue arrestada en la vía pública, tras burlar los registros oficiales y enfrentar una orden internacional de captura por trata de personas y robo con violencia emitida desde Bélgica. Latina

Qué pasará con Nadeska Widausky: médico legal y juzgado de turno

Tras la detención, la PNP informó que Widausky quedó en calidad de detenida y que seguiría el protocolo regular. Según Jorge Pérez, sería trasladada a reconocimiento médico legal en LAFIS, en Aramburú, y luego puesta a disposición del juzgado de turno de Lima.

PUBLICIDAD

“En estos momentos va a pasar su reconocimiento médico legal… y posteriormente va a ser puesta a disposición del Juzgado de Turno de Lima, donde corresponde”, señaló.

A partir de ese punto, el proceso queda supeditado a decisiones judiciales en el Perú y a los canales de cooperación con Bélgica, que mantiene la investigación a cargo, según la PNP.

La imagen compara dos momentos de Nadeska Widausky: a la izquierda, posando con un vestido ceñido en un balcón con vista al mar, y a la derecha, detenida por la Interpol en Perú, vistiendo ropa casual y un chaleco identificativo.