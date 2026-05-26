Perú

ONPE aprobó pago adicional con tarifa 900 % mayor para repliegue de equipos tras la primera vuelta, según Contraloría

El informe señala que funcionarios tramitaron prestaciones adicionales al contrato de transporte sin sustento técnico suficiente. Una de las observaciones más graves apunta al cambio del precio unitario para trasladar 5.441 equipos informáticos: pasó de S/0,60 a S/6 por kilogramo

Guardar
Google icon
Contraloría detecta irregularidades en el despliegue de material electoral de la ONPE en Lima Metropolitana
La Contraloría cuestionó la falta de sustento técnico y documental en la aprobación de prestaciones adicionales para el transporte de material electoral.| ONPE

El contrato de transporte utilizado por la ONPE durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 vuelve a quedar bajo observación. Un informe de la Contraloría General de la República cuestiona la aprobación de prestaciones adicionales vinculadas al repliegue de material y equipos informáticos electorales, al advertir que estas fueron tramitadas sin sustento técnico, legal ni económico suficiente.

Según el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobaron modificaciones al contrato principal suscrito con Servicios Generales Galaga S.A.C. entre el 7 y el 9 de abril de 2026, en plena etapa final del proceso electoral. El punto más sensible es el incremento del precio unitario para el traslado de equipos informáticos: de S/ 0,60 por kilogramo a S/ 6 por kilogramo.

PUBLICIDAD

La Contraloría sostiene que ese cambio representó un incremento de 900 % respecto de lo previsto en el contrato original y que no se acreditó de manera suficiente la estructura de costos ni el sustento presentado por el contratista.

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)
El traslado de 5.441 equipos informáticos electorales costó S/167.705,94, con un precio de S/6,00 por kilogramo, diez veces más caro que el original. (Foto: ONPE)

El repliegue de 5.441 equipos informáticos

El informe detalla que la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral había solicitado el repliegue de 5.441 equipos informáticos electorales asignados a una jornada de capacitación. Estos equipos debían ser trasladados desde locales de votación hacia la sede de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín, para luego ser preparados y utilizados en la jornada electoral.

El requerimiento original estaba asociado a equipos empleados en actividades previas al día de votación. Sin embargo, la Contraloría advierte que parte del servicio de repliegue ya se había ejecutado antes de que se tramitara formalmente la prestación adicional.

PUBLICIDAD

Primer plano de una pila de folletos blancos que dicen "Elecciones Generales 2026" y "Elección de Senadores y Diputados", con un QR y logo JNE
El caso forma parte del informe que también cuestiona la contratación inicial del servicio y los retrasos registrados durante la jornada del 12 de abril. (Paula Díaz Elizalde)

De acuerdo con el documento, el contratista realizó el repliegue desde el 5 de abril de 2026, mientras que la solicitud de prestación adicional fue impulsada mediante un informe del 7 de abril y tramitada posteriormente. Para el órgano de control, ello evidencia que no se trató de una necesidad sobreviniente, sino del reconocimiento económico de un servicio que ya había sido prestado.

La observación es clave porque las prestaciones adicionales, según la normativa de contratación pública, deben responder a necesidades indispensables para cumplir la finalidad del contrato. En este caso, la Contraloría considera que la ONPE no justificó adecuadamente por qué correspondía modificar las condiciones contractuales ni por qué el nuevo precio era razonable.

Lea el informe de la Contraloría AQUÍ

Informe de Control Específico 8536-2026-CGJUSPE-SCE by Infobae Perú

De S/ 0,60 a S/ 6 por kilogramo

Uno de los hallazgos centrales está en la variación del precio unitario. El contrato original contemplaba un costo de S/ 0,60 por kilogramo para el repliegue de material, equipos informáticos e implementos desde oficinas descentralizadas y locales de votación hacia las sedes correspondientes.

Sin embargo, en la prestación adicional vinculada al traslado de los 5.441 equipos informáticos, se consideró un precio de S/ 6 por kilogramo. La Contraloría indica que este cálculo se hizo sin adjuntar la estructura de costos, el sustento del contratista ni las coordinaciones necesarias para acreditar el nuevo valor.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los materiales necesarios para la votación ya fueron entregados en los 13 colegios de Lima donde no se instalaron mesas el domingo.
El informe advierte que parte del servicio de repliegue ya se habría ejecutado antes de que la ONPE formalizara la prestación adicional. | ONPE

El informe señala que el requerimiento incluyó un archivo con el detalle de rutas y el cálculo del peso total de los equipos, estimado en 27.950,99 kilogramos, además de un volumen de 167,33 metros cúbicos. Con esos datos, se calculó un precio total de S/ 167.705,94 para el repliegue.

Para el órgano de control, el problema no está solo en el monto, sino en la ausencia de justificación. La Contraloría sostiene que el cálculo del costo de la prestación adicional no acreditó una razón objetiva que explicara por qué el precio debía multiplicarse por diez frente al contrato principal.

FOTO DE ARCHIVO- La Contraloría cuestiona pagos adicionales aprobados por la ONPE para el traslado de material electoral durante la primera vuelta, al advertir que no contaban con sustento técnico, legal ni económico suficiente. REUTERS/Sebastián Castañeda
FOTO DE ARCHIVO- La Contraloría cuestiona pagos adicionales aprobados por la ONPE para el traslado de material electoral durante la primera vuelta, al advertir que no contaban con sustento técnico, legal ni económico suficiente. REUTERS/Sebastián Castañeda

Rutas, camiones y contingencias sin sustento

El informe también cuestiona otras prestaciones adicionales aprobadas en el mismo periodo. Entre ellas, la incorporación de dos camiones de 60 metros cúbicos por 20 días para labores de carga y descarga, así como la adición de 25 rutas a las 400 ya programadas para la etapa de despliegue y repliegue de material electoral.

Además, se solicitó sumar 10 unidades vehiculares de contingencia, cinco de pasajeros y cinco de carga, para el periodo del 10 al 13 de abril de 2026. La Contraloría advierte que estos requerimientos no contaban con análisis técnico ni documentación que acreditara su necesidad indispensable.

En varios locales, sobre todo en Lima, la instalación de mesas se retrasó por la llegada tardía del material electoral, generando largas colas desde temprano.
Además del cambio de tarifa, el informe observa la incorporación de rutas, camiones y unidades de contingencia al contrato de transporte electoral. Foto: ONPE

El informe atribuye participación en este bloque a funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración. Según el órgano de control, estas áreas intervinieron en la tramitación, opinión legal y aprobación de las prestaciones adicionales.

La Contraloría concluye que la ONPE aprobó modificaciones que alteraron las condiciones originales del contrato y generaron un beneficio económico al contratista sin que exista sustento suficiente. Por ello, este tercer bloque del informe no apunta al retraso visible en las mesas ni a la licitación inicial, sino a lo que ocurrió después: decisiones administrativas que elevaron costos y ampliaron servicios en medio de una operación electoral que ya venía bajo presión.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026ONPEContraloríaGalagaperu-politica

Más Noticias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ están obligados a ganar para clasificar a los octavos de final del certamen Conmebol. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que su actividad inmobiliaria fue legítima y denunció una investigación basada en pruebas falsas. La justicia evaluará este jueves si continúa procesado por lavado de activos

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

La cantante no se guardó nada tras ser llamada "envidiosa" por el cumbiambero y aprovechó para lanzar comentarios directos tanto a su expareja como a su futura esposa

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

Esmeralda Sánchez proyecta su futuro en el extranjero: “Quiero salir de mi zona de confort, ya logré todo en Alianza Lima”

La capitana ‘blanquiazul’ se refirió a su reto de jugar en el exterior y a las dificultades que existen para encontrar oportunidades fuera del país en su posición de líbero

Esmeralda Sánchez proyecta su futuro en el extranjero: “Quiero salir de mi zona de confort, ya logré todo en Alianza Lima”

Alarma en mitín de Roberto Sánchez por presencia de sujeto armado durante el evento en Huaral

Según reportes locales, el hombre fue intervenido por personal de seguridad y luego trasladado por la Policía a la comisaría correspondiente

Alarma en mitín de Roberto Sánchez por presencia de sujeto armado durante el evento en Huaral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

¿César Acuña se alejará de la política? Allegados al excandidato afirman que APP entra en reestructuración tras derrota electoral

José Domingo Pérez ante la JNJ: “Su decisión de no ratificarme se alinea [...] al pacto mafioso”

Parques de Lima ya no serán locales de votación: ONPE reubica mesas de Lince, Jesús María y Miraflores

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

Nadeska Widausky: De ganarle un juicio a Magaly Medina por supuesta difamación a ser detenida y acusada de graves delitos

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Esmeralda Sánchez proyecta su futuro en el extranjero: “Quiero salir de mi zona de confort, ya logré todo en Alianza Lima”

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo en el Monumental por la Copa Libertadores 2026

Oliver Sonne cerró su préstamo en Sparta Praga con un mensaje emotivo y volverá a Burnley para definir su futuro

Felipe Chávez reconoce que experimentó “una temporada con altibajos”, pero pondera “cada experiencia” vivida en la Bundesliga