En Chile reportan que las exportaciones de su pisco "no pasan su mejor momento" en comparación con el Perú

Perú inscribió documentos del siglo XVI y XVII en el Programa Memoria del Mundo, reafirmando su posición sobre el origen del pisco. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

Las exportaciones del pisco chileno experimentaron una contracción del 34,5 % durante el primer cuatrimestre de 2026, tras dos años consecutivos de cifras récord, mientras el liderazgo del mercado internacional se mantiene en manos de Perú.

De acuerdo con datos oficiales difundidos por EFE, la caída se da en el contexto de la conmemoración del Día Nacional del Pisco en Chile, que se celebró el pasado 15 de mayo, y refleja una tendencia que contrasta con el desempeño positivo del sector peruano.

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Según informó EFE, Chile exportó entre enero y abril de este año un total de 951.419 dólares en pisco, cifra que representa una baja relevante respecto al mismo periodo de 2025.

La agencia gubernamental ProChile atribuyó este retroceso a un enfriamiento de la demanda en mercados clave, pese a que en 2024 el país había alcanzado exportaciones por 5,3 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del 33 % respecto a 2023.

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China se consolidó como el principal mercado del pisco chileno en 2026, con compras por 216.522 dólares y un crecimiento sostenido en demanda.

La directora nacional de ProChile, Lorena Sepúlveda, señaló que “estamos trabajando fuertemente junto a los gremios y empresas para promover el pisco en los mercados internacionales”, en declaraciones recogidas por BioBioChile.

El plan de internacionalización vigente enfoca sus esfuerzos en ocho mercados prioritarios bajo la campaña ‘Chilean Pisco, First Spirit’, con presencia en ferias internacionales y acciones de promoción destinadas a mejorar el posicionamiento del producto chileno.

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China y la diversificación

China se mantuvo durante el primer cuatrimestre de 2026 como el principal destino del pisco chileno, con un acumulado de 216.522 dólares. En 2025, ese país asiático había incrementado su demanda en un 461,1 %, consolidándose como el mercado más relevante para la bebida. Al mismo tiempo, la estrategia de internacionalización busca ampliar la presencia en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania, Canadá, España y Francia.

Continúa la controversia entre Perú y Chile por el pisco. Foto: cortesía

La producción de pisco en Chile involucra a más de 2.800 productores de uva pisquera, de los cuales el 85 % posee menos de cinco hectáreas. El sector genera aproximadamente 4.000 empleos directos y 40.000 indirectos, con una producción anual que ronda los 35 millones de litros, de acuerdo con cifras oficiales citadas por EFE.

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El ministro de Agricultura, Jaime Campos, subrayó el impacto humano y cultural de esta industria: “Independientemente de las consideraciones económicas, detrás de la producción del pisco chileno hay cultura, hay tradición, hay valores muy propios de la identidad nacional que también es necesario conservar, fomentar y preservar”.

Cabe mencionar que, en el 2024, el Comité Peruano Memoria del Mundo de la UNESCO entregó al Archivo General de la Nación los certificados de ingreso a su registro de los manuscritos que datan de 1587 a 1613, sobre el origen del pisco.Este hallazgo demostraría, por su antigüedad y contenido, que el pisco tiene raíces profundamente peruanas.

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Johnny Schuler, presidente de la Academia Peruana de Pisco, el jefe institucional del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau y el especialista de esa entidad, Julio Hernández. (Foto: Andina)

El liderazgo peruano

Mientras Chile reporta este descenso exportador, Perú mantiene el liderazgo en el mercado internacional del pisco, con ventas externas que alcanzaron los 9,5 millones de dólares en 2025, según la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).

Tras una baja en 2024, el sector peruano logró una recuperación relevante, exportando mayoritariamente al mercado estadounidense, que representa el 41 % del total.

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Ambos países concentran prácticamente la totalidad del mercado mundial del pisco, con una larga disputa histórica respecto a la denominación de origen. Mientras Perú sostiene que el nombre proviene del puerto homónimo, Chile alega la protección oficial de la bebida desde 1931. Ambas denominaciones cuentan con validación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En el Perú, el Día del Pisco Sour se celebra cada primer sábado de febrero, tras haber sido establecido oficialmente en 2004. Foto: Cenfotur

Industria en cifras

El presidente de la Asociación de Productores de Pisco de Chile, Francisco Munizaga, destacó la importancia de la cadena productiva, que involucra a miles de trabajadores y ofrece oportunidades de turismo en los valles pisqueros.

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“Desde el principio hasta el final, son aproximadamente 40.000 empleos los que genera la industria del pisco en toda su cadena productiva, que es larga, compleja, pero además muy entretenida”, afirmó Munizaga, en declaraciones recogidas por BioBioChile.

De acuerdo con el ministerio de Agricultura chileno, el pisco local ha obtenido más de 400 premios internacionales y llegó en 2024 a 40 mercados en el mundo. La pugna con Perú por el origen y la denominación del producto sigue latente, mientras la industria chilena enfrenta el desafío de recuperar el dinamismo exportador mostrado en años recientes.

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