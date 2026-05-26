IGP advierte posible terremoto de magnitud 8.8 en la costa central y sur del Perú: placas acumulan energía frente a Lima

Perú podría registrar un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur, advierte el IGP. (Foto: Infobae Perú)

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió que existe evidencia científica sobre la posibilidad de que ocurra un sismo de magnitud 8.8 frente a la costa central y sur del Perú, debido a la acumulación de energía tectónica en una extensa zona frente a Lima. En entrevista con Andina Noticias, el especialista explicó que los estudios realizados mediante monitoreo geodésico permitieron identificar un área de aproximadamente 400 kilómetros donde las placas tectónicas permanecen acopladas, situación que podría originar un terremoto de gran intensidad.

Según explicó Tavera, el eventual movimiento telúrico podría afectar especialmente a Lima y a las zonas comprendidas entre Nazca y Chala, así como sectores de la costa de Moquegua y Tacna. “Ya podemos saber cuál es el área en el que las placas están pegadas o acopladas y, en base a eso, estimar la magnitud del sismo”, señaló para el citado medio. No obstante, precisó que, pese a los avances científicos, es imposible determinar la fecha y hora exacta en que ocurrirá un evento de esta magnitud.

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El titular del IGP recordó además que cerca del 70 % de los sismos registrados en el Perú se producen en la franja costera, considerada la principal fuente sismogénica del país. “Históricamente aquí han ocurrido los sismos de mayor magnitud, generando mayor daño en las áreas urbanas, con tsunamis incluidos”, sostuvo. En ese contexto, insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y preparación frente a desastres naturales.

Hernando Tavera, presidente del IGP. | Andina

Simulacro nacional y llamado a la prevención

Como parte de las acciones preventivas, Tavera convocó a la ciudadanía a participar activamente en el Simulacro Multipeligro Nacional programado para el próximo 29 de mayo. El especialista señaló que este tipo de ejercicios permiten preparar a las familias y comunidades ante escenarios de emergencia y reducir el nivel de riesgo frente a un eventual terremoto de gran magnitud.

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“Nos toca prepararnos para reducir nuestro nivel de riesgo ante la ocurrencia de estos sismos”, afirmó. Asimismo, lamentó que muchas personas todavía consideren los simulacros como actividades poco importantes o meramente protocolares. “Hay mucha gente que lo toma a la broma o solo como algo por cumplir”, comentó para Andina Noticias.

El presidente del IGP recomendó que las familias organicen simulacros en sus hogares y que las instituciones educativas refuercen estas prácticas de manera periódica. “Lo que tenemos en nuestras manos es que en familia le robemos cinco minutos al sábado o al domingo y hagamos nuestro propio simulacro. Así los niños van a aprender lo que es cultura de prevención”, indicó. También subrayó que el terremoto de Pisco dejó importantes lecciones sobre la vulnerabilidad de las viviendas mal construidas y la necesidad de realizar un adecuado uso del suelo en las zonas urbanas.

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El Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará el viernes 29 de mayo en todo Perú para fortalecer la preparación ante desastres naturales. (Andina)

Distritos vulnerables ante un terremoto en Lima

Diversos estudios del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) y del Ministerio de Vivienda advierten que los distritos de Lima con mayor vulnerabilidad ante un terremoto se ubican sobre suelos blandos, rellenos o laderas inestables. Estas condiciones amplifican la intensidad de los movimientos sísmicos, lo que aumenta el riesgo de daños estructurales y colapsos, sobre todo en zonas con edificaciones informales o sin supervisión técnica. El crecimiento urbano desordenado y la falta de control municipal han incrementado la exposición al peligro en estas áreas.

La proliferación de viviendas informales y el uso de materiales inadecuados agravan la vulnerabilidad en estos distritos. Muchas construcciones se levantaron sobre terrenos no aptos, sin criterios técnicos ni control urbano, lo que eleva la posibilidad de daños severos durante un sismo de gran magnitud. Los especialistas recomiendan solicitar evaluaciones técnicas para reforzar viviendas y subrayan la importancia de implementar políticas públicas orientadas a la prevención, fiscalización y educación sísmica.

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Desde una elevación, una persona con mochila de emergencia observa la ciudad de Lima, Perú, con edificios colapsados y gente transitando con tristeza tras un devastador terremoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distritos más vulnerables ante un terremoto en Lima:

San Juan de Lurigancho

Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

Comas

Independencia

Ventanilla

Ancón

Santa Rosa

Ate

Laderas de Carabayllo

Chorrillos (especialmente las zonas cercanas al Pantano de Villa)