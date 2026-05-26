Sorpresiva derrota de Gonzalo Bueno en primera ronda del Challenger 75 de Vicenza a manos de un tenista proveniente de la ’qualy’

Gonzalo Bueno se despide de Vicenza en primera ronda tras caer con Tommaso Compagnucci. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

El tenis suele ser un deporte de constantes contrastes y Gonzalo Bueno lo ha vuelto a experimentar de forma abrupta. Tras una notable semana en la fase previa de Roland Garros, donde encadenó dos valiosos triunfos, el peruano sufrió una sorpresiva e inesperada eliminación en su debut absoluto dentro del cuadro principal del Challenger 75 de Vicenza.

Llegando como el sexto preclasificado del torneo italiano y con el panorama abierto para avanzar a las rondas decisivas, el trujillano (183° ATP) se perfilaba como el claro favorito. Sin embargo, terminó cayendo en ese bache de irregularidad que ha venido definiendo su temporada, lo que le impidió sostener el nivel mostrado en Francia.

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El verdugo de la segunda raqueta nacional fue el local Tommaso Compagnucci (364°), un tenista proveniente de la clasificación que ya arrastraba un importante desgaste físico en los días previos. A pesar de ello, el italiano aprovechó las dudas del peruano y se impuso con parciales de 7-6 y 6-3, en un partido que se extendió por 1 hora y 52 minutos.

Gonzalo Bueno cayó en primera ronda del Challenger de Vicenza, donde era sexto favorito. Crédito: X Decisivo.

Esta dura caída expone nuevamente el historial de Bueno al complicarse frente a rivales surgidos de la ‘qualy’. De hecho, este tropiezo en el Circolo Tennis Palladio 98 representa su quinta derrota en lo que va del año frente a oponentes que se encuentran ubicados fuera del top 300 del ranking mundial.

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Por ahora, en términos de escalafón, el balance no es del todo negativo, ya que el peruano sube provisionalmente al puesto 174° del ranking en vivo (+9). No obstante, su posición final en la clasificación dependerá exclusivamente de su actuación de la próxima semana en el Challenger de Perugia, certamen donde esta vez no partirá como cabeza de serie.

¿Qué sigue para Gonzalo Bueno?

Para Gonzalo Bueno, el panorama inmediato se traslada por completo hacia los siguientes desafíos de su gira europea, debiendo asimilar rápidamente su reciente eliminación en el Challenger de Vicenza. A pesar de este tropiezo en suelo italiano, el trujillano de 22 años tiene presupuestado mantenerse una semana más compitiendo sobre polvo de ladrillo antes de realizar el gran cambio de superficie.

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El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

Su próxima parada oficial será el prestigioso Challenger de Perugia, certamen que se disputará del 1 al 7 de junio y donde buscará recuperar las buenas sensaciones en su juego para cerrar de la mejor manera su etapa en tierra batida.

Una vez concluida su participación en Perugia, la segunda raqueta nacional tendrá que evaluar meticulosamente los tiempos junto a su comando técnico para comenzar a acondicionar sus golpes a las particulares exigencias del césped.

La transición técnica será crucial, ya que el jugador nacional cuenta con opciones concretas de disputar torneos de la categoría Challenger en el Reino Unido que le sirvan como preparación y adaptación a una superficie veloz y de pique bajo. En ese sentido, los eventos tradicionales de Birmingham, Ilkley y Nottingham saltan a la vista como sus alternativas principales en el radar para sumar valiosos minutos de rodaje sobre hierba.

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Toda esta exigente planificación previa servirá como el preámbulo perfecto para el gran objetivo de su temporada: la fase de clasificación de Wimbledon 2026. Respaldado por su sólido ascenso en el ranking ATP, donde actualmente se ubica de forma segura en el puesto 183 del mundo, Bueno tiene garantizada su presencia en la ‘qualy’ del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Gonzalo Bueno disputará la clasificación de Wimbledon 2026. Crédito: Difusión.

En la capital británica, el tenista peruano firmará su tercera presencia en la fase previa de un Major este año y buscará cobrarse una ansiada revancha personal tras haberse quedado a un solo paso de acceder al cuadro principal en las canchas de Roland Garros.

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