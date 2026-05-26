Día de la Educación Inicial: aprender jugando también es aprender

Autoridades advierten que modificar la fecha de corte ampliaría brechas de maduración y podría afectar el aprendizaje y la autoestima de los más pequeños. - Minedu

En los últimos años, muchos padres de familia han sentido la necesidad de que sus hijos aprendan cada vez más rápido desde edades tempranas. Sin embargo, especialistas en educación advierten que existe una diferencia importante entre estimular el aprendizaje y sobreexigir a los niños durante la primera infancia.

En el Perú aún persiste la idea de adelantar procesos como la lectoescritura o las tareas propias de primaria antes de tiempo. No obstante, una estimulación adecuada debe priorizar el juego, el movimiento, el lenguaje, la exploración, el afecto y la autonomía, siempre respetando el ritmo madurativo de cada niño.

Diversas investigaciones en neuroeducación coinciden en que los menores aprenden mejor a través de experiencias significativas, afectivas y sensoriales. El vínculo con los adultos, el juego libre, los cuentos, la música y la interacción social fortalecen el desarrollo cerebral, emocional y comunicativo durante los primeros años de vida. Por eso, los especialistas remarcan que aprender más rápido no necesariamente significa aprender mejor.

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Aunque el currículo peruano reconoce actualmente el valor del juego y del desarrollo socioemocional en la educación inicial, todavía persisten prácticas centradas en la repetición, la memorización y el uso excesivo de fichas. La tendencia internacional, en cambio, apunta hacia una educación más humana, donde el bienestar emocional y las experiencias lúdicas ocupen un lugar central en el proceso de aprendizaje.

Otro tema que mantiene abierto el debate es el uso de la tecnología en la primera infancia. Si bien puede convertirse en una herramienta complementaria, los especialistas advierten que debe utilizarse con objetivos pedagógicos claros y bajo supervisión adulta. Además, organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, recomiendan limitar el tiempo de exposición a pantallas en menores de cinco años y promover actividades vinculadas con el juego activo y la interacción social.

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A estos desafíos se suma el rol de los docentes de educación inicial. Aunque existen avances en formación socioemocional y acompañamiento infantil, todavía persisten brechas relacionadas con salud mental, inclusión, trabajo con familias y bienestar docente. Esta situación resulta especialmente relevante si se considera que países como Canadá proyectan una creciente demanda de profesionales especializados en primera infancia durante la próxima década.

A nivel normativo, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 y la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 buscan fortalecer una educación centrada en el bienestar integral del niño. En ese sentido, especialistas consideran necesario replantear prácticas como la escolarización anticipada y la presión por la lectoescritura temprana, con el objetivo de colocar verdaderamente al niño en el centro del proceso educativo.

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En el Día de la Educación Inicial, el llamado de los expertos es claro: la primera infancia no debe medirse por la cantidad de palabras que lee un niño ni por el número de tareas que realiza, sino por las oportunidades que tiene para explorar, jugar, descubrir y desarrollar sus habilidades emocionales y sociales en entornos seguros y afectivos.