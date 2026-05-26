El enviado del Vaticano oficializa en Piura la visita del Papa León XIV al Perú: “Queremos un camino de reconciliación”

Pope Leo XIV reacts as people gather outside the papal residence before he heads back to the Vatican, in Castel Gandolfo, Italy, May 26, 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri

El sacerdote español Jordi Bertomeu, enviado del Vaticano y designado como comisario para investigar y reparar los abusos cometidos por el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), oficializó en Piura la próxima visita del Papa León XIV al país.

Durante un pedido de perdón realizado el último sábado a las comunidades afectadas por esta organización religiosa, Bertomeu solicitó a los campesinos que ayuden a la Iglesia “a restaurar” su alma, “porque queremos caminar y más ahora, esperando la visita del Papa León”.

“Estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Hemos llegado tarde. Tendríamos que haber llegado hace 20 años y lo sentimos de verdad. Ofrezcan su perdón, porque también nosotros lo necesitamos”, expresó junto a los cardenales Carlos Castillo y Pedro Barreto antes de arrodillarse ante las víctimas en una misa.

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“Tenemos necesidad de decir a Catacaos, a Perú, al mundo, que es posible otro mundo, una creación renovada donde todos podamos vivir y prosperar y donde todos nos amemos como hermanos (...) Queremos un camino de reconciliación aquí en Perú. Queremos hacer un camino de verdad”, agregó.

Pope Leo XIV walks as people gather outside the papal residence before he heads back to the Vatican, in Castel Gandolfo, Italy, May 26, 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri

Es la primera vez que Bertomeu menciona la visita papal, un mes después de que León XIV, el primer pontífice con nacionalidad peruana y estadounidense en la historia de la Iglesia, declarara que “hasta ahora” no había nada confirmado sobre su llegada a Perú.

“No confirmado, vamos a ver, en espera”, indicó en una rueda de prensa, en contraste con el optimismo previo de autoridades locales y de la Conferencia Episcopal Peruana, cuyo presidente, Carlos García Camader, había sugerido que la visita estaba asegurada en un 80% para fines de 2026.

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En febrero pasado, el exministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, afirmó que el papa visitaría el país este año, tras recibir la invitación oficial de las autoridades del gobierno de transición presidido por José Jerí. “La invitación oficial ya se ha hecho”, señaló a El Comercio antes de precisar que el Vaticano informó que León XIV “sí quiere venir al Perú”.

Pope Leo XIV speaks to members of the media as people gather outside the papal residence before he heads back to the Vatican, in Castel Gandolfo, Italy, May 26, 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri

“Tiene decidido venir a nuestro país, con lo cual estamos muy felices. Lo que no está decidido aún es la fecha. Los planes que existen, y eso sí nos han adelantado, son que va a venir este año”, añadió.

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De Zela reconoció, además, que las informaciones preliminares indican que la visita podría concretarse durante los últimos meses de este año, una vez que asuma el nuevo gobierno tras el balotaje que enfrentará a Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

El excanciller también remarcó que León XIV llegará “en su calidad de jefe de Estado del Vaticano, además de líder espiritual”.

“Lo importante es que llega al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga. Si por nosotros fuera, que venga mañana, pero él tiene una serie de obligaciones que se lo impiden, pero esperemos que sea lo más rápido posible”, avanzó.

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Aunque el papa, Robert Prevost, nació en Chicago en 1955, desempeñó durante más de dos décadas labores pastorales en el país, donde ejerció como obispo de Chiclayo.