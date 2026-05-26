Nadeska Widausky: De ganarle un juicio a Magaly Medina por supuesta difamación a ser detenida y acusada de graves delitos

El caso de Nadeska Widausky incluye antecedentes de procesos judiciales en el Perú contra Magaly Medina, escándalos mediáticos y vínculos con figuras del crimen organizado. (Instagram Magaly Medina / Nadeska Widausky / PNP)

Dos años después de que un tribunal peruano le diera la razón frente a Magaly Medina, una de las periodistas más poderosas del espectáculo nacional, Nadeska Widausky Gallo pasó de celebrar una victoria judicial a enfrentar una orden de captura internacional.

La modelo fue detenida el 26 de mayo de 2026 en el distrito limeño de Jesús María por agentes de Interpol, a solicitud de la justicia de Bélgica, que la señala por presuntos delitos de trata de personas, robo con violencia o amenaza y proxenetismo. Una trayectoria marcada por escándalos, procesos penales y vínculos con figuras del crimen organizado encontró así su capítulo más grave.

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De Barrios Altos a los titulares policiales: una carrera entre el espectáculo y la controversia

Widausky creció en Barrios Altos, uno de los barrios históricos de Lima, y dejó el colegio para dedicarse al anfitrionaje. Su ingreso al mundo del espectáculo llegó tras una portada en un medio local y, poco después, la cantante July Rodríguez la convocó a un casting para el grupo femenino de salsa Hechiceras, donde fue seleccionada.

En esa etapa, la modelo sostuvo un romance con el futbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz y cultivó una amistad con el locutor Edwin Sierra, quien, según ella misma relató, contribuyó a ampliar su exposición pública.

El primer quiebre en su trayectoria ocurrió el 25 de abril de 2015, cuando fue hallada dentro de un taxi en Miraflores donde asesinaron a Antonio Saucedo Mendoza, alias ‘Chino’ Saucedo, personaje vinculado al narcotráfico y a la organización del empresario Gerald Oropeza, conocido como el ‘Tony Montana peruano’.

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Nadeska Widausky aclaró en el programa de Beto Ortiz que no conocía a Oropeza y habló de los rumores que la involucran con él. Panamericana TV

Widausky sobrevivió al ataque y testificó ante las autoridades, pero la proximidad al hecho la convirtió en blanco del escrutinio mediático. Recibió amenazas, solicitó protección policial y se alejó de la televisión durante un período prolongado.

En 2017, su nombre reapareció en los reportes policiales tras la muerte de Luis Fernando Moreno Senepo, alias ‘Nene Malo’, abatido por la policía en la bajada de Armendáriz, también en Miraflores.

Fotografías suyas halladas en el teléfono del delincuente alimentaron especulaciones sobre una relación sentimental entre ambos y sobre si ese vínculo habría motivado el crimen. Widausky rechazó siempre cualquier responsabilidad en los hechos y negó haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de Moreno Senepo.

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El caso judicial contra Magaly Medina

En 2020, la periodista Magaly Medina emitió un reportaje en su programa que mostraba a la modelo saliendo de un restaurante y entrando a un hotel con un hombre, y la asociaba de nuevo con episodios violentos. Widausky consideró que esa nota vulneró su honor y reforzó un estigma que ya le había cerrado puertas laborales.

Ante los medios, declaró: “En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver”. Interpuso entonces una demanda por difamación agravada.

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Magaly Medina habla sobre su juicio con Nadeska Widausky | Magaly TV La Firme

El proceso judicial se extendió por años. En agosto de 2023, un primer fallo le dio la razón a Widausky. Medina apeló, pero el 14 de marzo de 2024, la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia y estableció las sanciones: un año y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida y el pago de S/ 30 000 de reparación civil a favor de la modelo.

Medina cuestionó públicamente el fallo y anunció que sus abogados continuarían con los recursos legales disponibles.

‘El Valor de la Verdad’, los bienes incautados y la captura internacional

La exposición pública de Nadeska Widausky tomó otro giro en octubre de 2025, cuando se sentó en el sillón rojo del programa ‘El valor de la verdad’. Allí reveló haber sido víctima de abuso sexual a los cuatro años por parte de un familiar, confesión que el polígrafo validó. Admitió también haber recibido dinero a cambio de sexo y defendió su autonomía personal.

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Mencionó vínculos con figuras del fútbol peruano como Christian Cueva y su presencia en el llamado búnker de Jefferson Farfán. Tras responder 20 preguntas, optó por retirarse del programa con un premio de S/ 25 000. Paralelamente, la situación patrimonial de Widausky ya era objeto de investigación fiscal.

La Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima recuperó un departamento y un estacionamiento registrados a su nombre y al de Ítalo Farias en Jesús María, con un valor conjunto de US$ 255.157,60. Los bienes fueron vinculados a presuntos delitos de lavado de activos, estafa y robo agravado, y pasaron al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

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Los peritajes contables detectaron un déficit patrimonial de S/ 762 119,26 en el caso de la modelo y de S/ 4 356 760,00 en el de Farias.

Nadeska Widausky fue detenida en Jesús María por la Interpol. ATV

El 26 de mayo de 2026, agentes de la Dirección de Asuntos Internacionales y miembros de Interpol Lima ejecutaron la orden de captura internacional emitida por el juzgado de Brujas, en Flandes Occidental, Bélgica.

La intervención se realizó en la vía pública, en la intersección de las avenidas Gregorio Escobedo y Las Casuarinas, frente al colegio San Felipe. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la modelo no residía en el domicilio registrado en el Reniec, lo que obligó a un operativo de inteligencia para establecer su paradero real.

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Los cargos que fundamentan la notificación roja de Interpol son presunta trata de personas y robo con violencia o amenaza. El proxenetismo, mencionado en reportes iniciales, permanece bajo investigación y no ha sido confirmado formalmente por las autoridades belgas. De acreditarse los delitos, Widausky podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión en territorio europeo.

El abogado Julio Gago acompañó a la modelo tras la detención y declaró ante la prensa: “Para mí es inocente, la conozco muchos años. Es poco lo que tengo que decirles ahora, pero también es lo que sé”. Gago precisó que su clienta sería puesta a disposición del juzgado peruano, instancia que resolverá su situación jurídica y determinará si procede la extradición solicitada por Bélgica.

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La extradición, de aprobarse, podría tomar semanas o meses, según explicaron expertos policiales, dependiendo de los procedimientos judiciales y del nivel de cooperación entre ambos países. Mientras tanto, Widausky permanece bajo custodia de las autoridades peruanas.