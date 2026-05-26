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José Domingo Pérez ante la JNJ: “Su decisión de no ratificarme se alinea [...] al pacto mafioso”

Exfiscal sabe que los consejeros van a rechazar su reconsideración, por lo que aprovechó la audiencia para dar un mensaje sobre el “patrón de sanción y hostigamiento contra magistrados que no se han sometido”

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Durante su audiencia de reconsideración, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que la decisión de no ratificarlo se alinea con un 'pacto mafioso' de persecución contra jueces y fiscales. Video: JNJ

El abogado José Domingo Pérez se presentó ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para sustentar el recurso de reconsideración contra su no ratificación como fiscal provincial anticorrupción, aunque en realidad ve imposible, en estos momentos, un regreso al Ministerio Público.

Pérez inició su mensaje afirmando que “existen elementos objetivos” para relacionar su no ratificación “con aquellas actuaciones que diversos sectores de la opinión pública han identificado como parte de un pacto mafioso de persecución contra jueces y fiscales”.

Increíblemente, la presidenta de la JNJ, la excongresista María Teresa Cabrera, pidió al exfiscal que se exprese con “cordura legal” y “respeto”. A pesar de que ella en múltiples audiencias ha demostrado que carece de la ecuanimidad que debe caracterizar a un abogado y más a un magistrado. Como, por ejemplo, cuando le pidió a Pablo Sánchez que ponga las manos sobre el escritorio cuando en el entorno judicial se sabe perfectamente sobre su condición médica. O como cuando le dijo al exjuez Oswaldo Ordóñez que seguro se había hospedado en un hotel 2 estrellas al viajar a la CIDH.

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“Por favor, se expresa con respeto, con el mismo respeto que lo estamos tratando”, dijo Cabrera al exfiscal del Equipo Especial Lava Jato.

José Domingo Pérez durante audiencia de reconsideración contra su no ratificación.
José Domingo Pérez durante audiencia de reconsideración contra su no ratificación.

José Domingo Pérez, entonces, dejó en claro que no acude ante la JNJ “con expectativa de justicia” ya que sus decisiones “evidencian un patrón de sanción y hostigamiento contra magistrados que no se han sometido a intereses de poder incompatibles con la independencia judicial y fiscal”. Puso como ejemplo los casos de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, el exjuez superior Oswaldo Ordóñez y ahora el juez Richard Concepción Carhuancho.

En este punto, María Teresa Cabrera volvió a interrumpir y pidió que solo se refiriera a su caso.

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Luego, Pérez indicó que no confía en que la JNJ resolverá su caso como manda la ley. En lo que sí confía es que “en el futuro la ciudadanía y las instituciones democráticas exigirán responsabilidades por los eventuales abusos de poder y actos de corrupción cometidos por quienes se subordinaron a ese pacto mafioso”.

Enumeró las presuntas irregularidades cometidas durante su proceso de ratificación, como que no se le haya notificado el informe de María Teresa Cabrera que proponía su no ratificación, documento que sustituye un informe anterior que sí recomendaba su continuidad en el cargo.

María Teresa Cabrera juró como presidenta de la Junta Nacional de Justicia
María Teresa Cabrera fue quien propuso la no ratificación de José Domingo Pérez. Andina

José Domingo Pérez también denunció que no se le concedió el uso de la palabra antes de la votación. Por todo ello considera que la decisión es “arbitraria e inválida” y, por tanto nula.

“Sí tengo certeza en que ustedes, señores de la Junta Nacional de Justicia, me van a regresar a mi plaza de fiscal, no por convicción a la Constitución y a la ley, sino porque existen elementos objetivos que permiten vincular la interferencia del pacto mafioso [...]. Es lo que tengo que indicar en el presente informe oral y dejo constancia que me desconectaré de esta sesión para continuar con mis actividades democráticas”, finalizó José Domingo Pérez.

La reconsideración planteada por José Domingo Pérez quedó al voto y lo más probable es de que sea rechazada. En ese escenario, el exfiscal podría presentar una demanda de amparo.

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