Nadeska Widausky: Poder Judicial evaluará este miércoles pedido de extradición a Bélgica tras captura por alerta roja de Interpol

Nadeska Widausky fue detenida en Jesús María por una notificación roja de Interpol solicitada por Bélgica. Composición: Infobae)

La captura de la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky abrió un nuevo proceso judicial vinculado con cooperación internacional y requerimientos de extradición. El caso tomó relevancia luego de la intervención ejecutada por agentes de la Policía Nacional en el distrito limeño de Jesús María, tras una notificación roja emitida por Interpol a pedido de las autoridades de Bélgica.

El Poder Judicial informó que el 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programó para este miércoles 27 de mayo, a las 11:00 horas, una audiencia virtual de detención con fines de extradición contra la ciudadana peruana. La diligencia forma parte del procedimiento solicitado por la justicia belga, país que le atribuye presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenazas.

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La intervención policial ocurrió en medio de coordinaciones entre la División de Búsqueda y Capturas de Prófugos Internacionales de Interpol y unidades de inteligencia de la Policía Nacional. Las autoridades peruanas señalaron que la investigación principal se desarrolla en Bélgica y que el requerimiento internacional llegó pocos días antes de la captura.

Poder Judicial fija audiencia para evaluar extradición

El Poder Judicial confirmó que la audiencia virtual se realizará este miércoles 27 de mayo a las 11:00 de la mañana. La sesión corresponde al proceso de detención con fines de extradición solicitado contra Nadeska Widausky Gallo, requerida por autoridades judiciales de Bélgica.

Según la información difundida por el sistema judicial peruano, el pedido extranjero se sustenta en investigaciones por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenazas. La diligencia permitirá revisar los elementos remitidos por el país solicitante y las actuaciones ejecutadas tras la captura de la ciudadana peruana en Lima.

La audiencia quedará a cargo del 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, instancia que evaluará los procedimientos vinculados con el requerimiento internacional.

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Comunicado del Poder Judicial

Captura se ejecutó en Jesús María

La detención de Nadeska Widausky se produjo la mañana del martes 26 de mayo en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo y la calle Las Casuarinas, en el distrito de Jesús María. La Policía Nacional confirmó que la intervención respondió a una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades belgas.

De acuerdo con la institución policial, la ciudadana peruana presenta una requisitoria internacional relacionada con delitos que contemplan una pena máxima de hasta 20 años de prisión. La Policía Nacional precisó que Bélgica le atribuye “la presunta comisión de los delitos de trata de personas, proxenetismo, robo con violencia o amenaza”.

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Tras la captura, agentes policiales trasladaron a la detenida para el desarrollo de diligencias vinculadas con identificación y evaluaciones médico legales, además de procedimientos administrativos establecidos para casos de cooperación internacional.

Interpol Perú coordinó operación con autoridades belgas

Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV

Durante una conferencia de prensa, el comandante PNP Jorge Antonio Pérez, jefe de la División de Búsqueda y Capturas de Prófugos Internacionales de Interpol, explicó que la operación se ejecutó luego de un requerimiento internacional emitido el pasado 21 de mayo.

“El día de hoy, en horas de la mañana, hemos logrado la captura de la ciudadana peruana Nadeska Widausky Gallo, de 33 años; la misma que estaba solicitada por la República de Bélgica, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros delitos conexos”, declaró el oficial.

El mando policial señaló que la intervención se realizó junto con personal de inteligencia. “Con la Dirección de Inteligencia, hemos logrado llegar, (y) realizar esta captura muy importante, solicitada por nuestros pares de Interpol de Bélgica, de la ciudad de Brujas”, añadió.

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El comandante Pérez también indicó que la modelo e influencer no registra requerimientos pendientes dentro del territorio peruano. Según explicó, las investigaciones relacionadas con este proceso permanecen a cargo de autoridades belgas.

En un comunicado oficial, la Policía Nacional informó que la detenida “estaría presuntamente vinculada a investigaciones relacionadas con crimen organizado y lavado de activos”.

La institución sostuvo que, según las diligencias efectuadas, la ciudadana peruana “habría sido incluida en investigaciones fiscales por presunto desbalance patrimonial y mencionada en reportes vinculados a personas investigadas por organizaciones criminales”.

La Policía añadió que “la intervenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes y el proceso de cooperación internacional”.

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El comandante Jorge Antonio Pérez confirmó que Interpol Perú comunicó oficialmente la captura a las autoridades belgas para continuar con el procedimiento establecido dentro del marco legal vigente. Mientras tanto, la detenida permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales y administrativas relacionadas con el pedido de extradición.