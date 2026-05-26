Parques de Lima ya no serán locales de votación: ONPE reubica mesas de Lince, Jesús María y Miraflores

La Oficina Nacional de Procesos Electorales aceptó la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que la segunda vuelta tenga mejores condiciones de seguridad. REUTERS/Angela Ponce

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que reubicará 136 mesas de sufragio en Lima para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. De esta forma, los electores que emitieron su voto en parques y otros espacios abiertos pasarán a hacerlo en locales cerrados.

Según comunicó la entidad electoral, la decisión se tomó luego de considerar una recomendación emitida por las Fuerzas Armadas del Perú, que tiene el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de la jornada para los ciudadanos que acudan a las urnas.

El cambio alcanza a mesas que en la primera vuelta del 12 de abril funcionaron en 10 espacios abiertos de Lima Metropolitana, Perú, donde la ONPE instaló toldos, grupos electrógenos y baños portátiles ante la falta de recintos cercados y techados disponibles, de acuerdo con el organismo electoral. Para esta nueva jornada, la entidad indicó que procuró ubicar los nuevos locales lo más cerca posible de los anteriores.

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Votantes de parques en 3 distritos serán reubicados

Los cambios anunciados por la ONPE se producirán principalmente en tres distritos de Lima Metropolitana: Jesús María, Lince y Miraflores. Las mesas de estas zonas no desaparecerán, sino que cambiarán de dirección únicamente dentro del mismo distrito para mantenerlas cerca de sus votantes originales, que verán cómo sus locales de votación serán instituciones educativas cercanas.

Para la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, los votantes de distritos como Lince, Miraflores y Jesús María, fueron reubicados de parques a instituciones educativas por recomendación de las Fuerzas Armadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo precisó además que hubo reubicaciones adicionales en locales de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar debido a la falta de autorización de los propietarios para usar determinados recintos durante la jornada electoral del 7 de junio.

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Dirección de los locales reubicados

En Jesús María, quienes votaron en el Parque Cáceres, ubicado en la avenida Cuba cuadra seis, pasarán al IEP Saco Oliveros - Cuba, en avenida Cuba 531-543, según la ONPE.

En Lince, el electorado del Parque Gran Mariscal Ramón Castilla, en jirón Joaquín Bernal cuadra siete, votará en el CE Parroquial Santa Rosa de Lima, en calle Almirante Guisse 2150. Quienes estaban asignados al Parque del Bombero, en avenida César Canevaro 1400, irán a la IE 1057 José Baquijano y Carrillo, en jirón Manuel Gómez 651.

También en Lince, los votantes del Parque Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en avenida Juan Pardo de Zela 500, fueron trasladados a la IE 1059 María Inmaculada, en avenida Militar 1862. Los asignados al Parque Santos Dumont, en calle Los Tulipanes 200, deberán acudir a la IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio, en avenida Prolongación Iquitos 2139, de acuerdo con la ONPE.

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Para la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, los votantes de distritos como Lince, Miraflores y Jesús María, fueron reubicados de parques a instituciones educativas por recomendación de las Fuerzas Armadas. (Foto: Agencia Andina)

En Miraflores, quienes votaron en Boulevard Tarata, en avenida José Larco cuadra seis, fueron reasignados a la IE 7003 Manuel Fernando Bonilla, en calle Manuel Bonilla 282. Los electores del Parque Miguel Grau, en Malecón de la Marina s/n, pasarán a la IE 7008 Scipión E. Llona, en calle Enrique Palacios s/n.

La ONPE informó que los votantes del Parque Tradiciones Peruanas, en avenida Casimiro Ulloa s/n, y del Parque Ramón Castilla, en calle Pedro Venturo s/n, acudirán a la IE Federico Villareal, en avenida Mayor Enrique Caballero Orrego 376. Los electores del Parque John F. Kennedy, en avenida Diagonal s/n, votarán en el IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria, en calle 15 de Enero 330.

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La ONPE pidió a electores verificar su local asignado

La ONPE recordó que una segunda vuelta mantiene los mismos locales de votación de la primera jornada. La reasignación solo se aplica de forma excepcional cuando cambia la condición del recinto, su disponibilidad o la evaluación de seguridad elaborada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, fuerza de seguridad del Estado, responsables del resguardo de los locales y sedes electorales, según el organismo.

El elector debe consultar el portal oficial de la ONPE en consultaelectoral.onpe.gob.pe y revisar el nombre del local, la dirección y, si corresponde, el aula o mesa asignada para emitir su voto el domingo 7 de junio, de acuerdo con la entidad. La recomendación apunta sobre todo a quienes sufragaron el 12 de abril en parques o residen en distritos donde hubo cambios de local.

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La ONPE señaló que, hasta ahora, solo ha podido usar como locales de votación espacios facilitados por instituciones públicas y, de manera voluntaria, por entidades privadas. La entidad agregó que la Ley N.° 32594 entró en vigor el 16 de mayo y dispone que las entidades privadas deberán facilitar el uso de sus instalaciones para la realización de comicios.