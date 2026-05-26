Esmeralda Sánchez fijó postura sobre los rechazos a la selección: “Si las vuelven a convocar, bienvenidas sean”

La capitana de Alianza Lima dio su opinión entorno a la polémica postura de algunas seleccionadas - Crédito: Dosis de Voleibol.

Esmeralda Sánchez ya se incorporó a los entrenamientos de la selección peruana de vóley con miras a los retos de la temporada 2026. Sin embargo, la líbero es consciente de que el equipo no contará con todo el plantel inicialmente proyectado, por lo que decidió fijar su postura respecto a las recientes ausencias en el nuevo proceso de la ‘blanquirroja’.

En declaraciones brindadas al programa ‘Dosis de Voleibol’, la voleibolista de Alianza Lima evitó entrar en polémicas y remarcó que cada jugadora toma decisiones basadas en su contexto personal. En ese sentido, Esmeralda consideró fundamental mantener el respeto por cada caso.

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“Personalmente yo no soy mucho de meterme en esos temas, porque creo que las chicas toman decisiones, si aceptan o no, lo hacen por algo. Ninguna sabe nada de eso. Lo importante es simplemente respetar la decisión de cada una”, señaló la jugadora, marcando una postura prudente frente a un tema sensible dentro del entorno del voleibol peruano.

Esmeralda Sánchez también hizo énfasis en que muchas de las voleibolistas que hoy no forman parte del proceso ya han tenido participación en la selección peruana en diferentes etapas, por lo que considera injusto emitir juicios sobre su situación actual o sus motivos para no aceptar una convocatoria.

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“En su momento Ángela (Leyva) vino, en su momento todas las chicas que ahora no aceptaron estuvieron en selección; de una u otra manera dieron algo por la selección. Yo no soy nadie para juzgar a ellas si aceptan o no, eso lo conversan con el técnico”, explicó la líbero nacional, resaltando el valor de los aportes previos de cada deportista al equipo nacional.

Esmeralda Sánchez fijó postura sobre los recientes rechazos de algunas jugadoras a la selección peruana. Crédito: Instagram

Mensaje conciliador

Esmeralda Sánchez, quien en años anteriores también atravesó situaciones similares con la ‘bicolor’, señaló que el entorno externo muchas veces desconoce las realidades personales y profesionales que viven las deportistas, lo que puede generar interpretaciones equivocadas o comentarios fuera de contexto.

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“Obviamente la gente va a comentar, pero siempre digo que nadie sabe lo que una deportista, o una como persona, vive en ese momento. Entonces, yo simplemente respeto la decisión de ellas”, añadió, reforzando su postura de empatía y comprensión frente a las decisiones individuales.

Asimismo, dio un mensaje conciliador y dejó abierta la posibilidad de que aquellas jugadoras que en algún momento rechazaron la convocatoria puedan volver a ser consideradas en el futuro, siempre que exista disposición para integrarse al grupo y aportar al equipo.

“Si en algún momento las vuelven a convocar, si vienen, bienvenido sea, sobre todo para aportar al equipo”, sostuvo la líbero de Alianza Lima, subrayando la importancia de priorizar el rendimiento colectivo por encima de cualquier situación externa.

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Esmeralda Sánchez recibió tres galardones en premiación de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Crédito: Norceca

Enfoque en los objetivos del 2026

Más allá del debate sobre las ausencias, Esmeralda Sánchez también se refirió al presente del combinado nacional y a los retos que afrontará la selección peruana de vóley en el 2026, etapa en la que el equipo busca consolidar un proyecto competitivo a nivel internacional.

“Siento que el objetivo lo tenemos claro. Siento también que las que estamos aquí ya decidimos estar, entonces estamos enfocadas en dar nuestro 100% para lo que queremos hacer. Eso va a ser bastante importante para lo que se viene”, expresó la líbero, destacando el compromiso del grupo actual.

En ese sentido, la jugadora remarcó que el plantel se encuentra enfocado en el trabajo diario, priorizando la unión del equipo y el desarrollo del juego colectivo como base para afrontar los próximos desafíos internacionales.

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