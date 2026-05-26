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Cienciano afina detalles para su prueba más decisiva ante Juventud Las Piedras por la Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ trabajó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega antes de recibir al conjunto uruguayo con la obligación de ganar

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Cienciano – Carlos Garcés – Copa Sudamericana – Perú – deportes -25 mayo
La confrontación entre Cienciano y Juventud definirá no solo el futuro continental del club cusqueño, sino también su capacidad para responder bajo presión y capitalizar la ventaja de jugar en casa (Facebook: Cienciano)

Cienciano afrontará este miércoles 27 de mayo uno de los compromisos de mayor peso de su campaña: será local ante Juventud de Uruguay por la jornada final del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo cusqueño llega a la definición con la premisa de sumar de a tres para asegurar su camino sin depender de terceros, en una zona que se mantuvo apretada hasta el cierre.

El cuerpo técnico encabezado por Horacio Melgarejo condujo este martes la práctica matinal en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el mismo escenario que albergará el encuentro de mañana. La sesión sirvió para ajustar movimientos y ensayar variantes en un contexto de máxima exigencia competitiva, con los cuatro integrantes del grupo todavía con opciones de avanzar en el torneo continental.

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Entrenamiento en el Inca Garcilaso y preparación del plantel

Cienciano – Carlos Garcés – Copa Sudamericana – Perú – deportes -25 mayo
Cienciano trabajó en el Inca Garcilaso de la Vega para ajustar detalles antes de una definición continental que exige ganar y sostener la presión en Cusco. (Facebook: Cienciano)

La plantilla de Cienciano trabajó en horario matutino dentro del Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, con la mirada puesta en un partido que marcará la última fecha del Grupo B. La elección del estadio para la práctica respondió a la necesidad de familiaridad con el campo y de coordinación táctica en el mismo entorno donde se disputarán los 90 minutos decisivos.

El conjunto dirigido por Melgarejo quedó concentrado en los ajustes de funcionamiento, con especial atención en la dinámica ofensiva y la respuesta ante un rival que ya le exigió al máximo en el cruce previo. En el antecedente jugado en Uruguay, durante abril, el marcador terminó 1-1, un resultado que mantuvo abiertas todas las posibilidades para la definición en Cusco.

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En paralelo a la preparación futbolística, el partido se convirtió en el foco de la agenda del club por el valor deportivo de su desenlace: una victoria lo pone en ruta de clasificación sin condicionamientos externos, mientras que cualquier otro desenlace lo expone a depender de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo.

Para Carlos Garcés todavía “dependemos de nosotros”

Cienciano – Carlos Garcés – Copa Sudamericana – Perú – deportes -25 mayo
Carlos Garcés aseguró que Cienciano llega fortalecido mentalmente a la última fecha y remarcó que el equipo mantiene intacta la ilusión de clasificar. (Facebook: Cienciano)

En la antesala del cruce internacional, el delantero Carlos Garcés se refirió al momento del equipo tras igualar frente a Sport Huancayo y proyectó el desafío ante Juventud. El atacante valoró el punto conseguido y describió el desarrollo del partido: “Despertamos un poco tarde, sabíamos que iba a ser complicado, por momentos parecía que lo ganábamos pero nos traemos un punto que va a servir de mucho”.

Garcés también habló de su actualidad individual y la comparó con lo ocurrido el año pasado en el mismo tramo de la temporada. “Estoy bien, estoy en buen momento, el año pasado a esta altura estaba con casi los mismos números. Ahora tenemos un equipo mucho más agresivo, que intenta jugar más y tengo muchas más posibilidades de hacer gol y estoy aprovechando eso”, señaló.

Sobre el encuentro de este miércoles, el atacante puso el énfasis en la dependencia de los propios resultados y en la mentalidad con la que afrontarán la última fecha. “Dependemos de nosotros, que es lo más importante, hemos hecho un gran semestre y debemos terminarlo bien ganando el miércoles, estamos mentalizados solo en ganar. Va a ser un rival complicado como todos, sabemos lo que son los partidos de Copa pero estamos fuertes de cabeza y buscaremos ser agresivos en casa para buscar los 3 puntos”, afirmó.

Las declaraciones del delantero se alinearon con el escenario deportivo del grupo y con el margen mínimo de error con el que Cienciano llega a la jornada definitoria.

Día, hora, cuentas del Grupo B y dónde ver Cienciano vs. Juventud

Cienciano – Carlos Garcés – Copa Sudamericana – Perú – deportes -25 mayo
Cienciano recibirá a Juventud este miércoles en Cusco con un Grupo B apretado y la necesidad de ganar para no quedar pendiente de otros marcadores. (Facebook: Cienciano)

El partido entre Cienciano y Juventud se jugará este miércoles 27 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, desde las 5.00 p. m. (7.00 p. m. de Uruguay), por la última fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

La tabla llega comprimida: Puerto Cabello, Cienciano y Atlético Mineiro acumulaban 7 puntos, mientras Juventud registra 6, con lo cual los cuatro equipos sostenían posibilidades de clasificación.

En ese contexto, el conjunto cusqueño necesita ganar para evitar depender del resultado entre Mineiro y Puerto Cabello. El empate también le deja opciones abiertas, pero una derrota lo elimina.

La transmisión en Perú y en otros países de la región estará a cargo de DSports (antes DirecTV Sports), disponible en los canales 610 y 1610 HD de DirecTV, y también por la vía digital a través de DGO (antes DirecTV GO).

Además, el encuentro contará con señales y plataformas según el país: en Argentina se anunció ESPN 3 y Disney Plus; en Brasil, Paramount+; en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, DirecTV Sports y DGO; en Paraguay y Uruguay, Disney Plus; y en Estados Unidos, Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect, ViX y Tubi.

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