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Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC

La cesión vigente del peruano con los ‘sky blue’ ha concluido no bien se cerró la participación en la máxima categoría de Australia. La vuelta al Pedregal es obligatoria, aunque no se descarta evaluar otras opciones

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Piero Quispe en busca de un balón con una marca de por medio. - Crédito: Sydney FC
Piero Quispe en busca de un balón con una marca de por medio. - Crédito: Sydney FC

La historia de Piero Quispe con Sydney FC ha terminado y no ha sido de la mejor manera posible. El club más grande de Australia perdió la final a manos del Auckland FC (1-0), lo que lo dejó como subcampeón de la A-League 2025/26, en una campaña que despertó demasiado expectativa, pero acabó con un sabor amargo.

Con el periodo cerrado, no hay más que ver entre el peruano y el conjunto ‘sky blue’. Porque su permanencia estaba estipulada por intermedio de un acuerdo de préstamo anual. Al no existir un acuerdo o intento del mismo por una prolongación u otra fórmula, el ‘7’ deberá regresar a Pumas UNAM.

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Piero Quispe en un momento íntimo de celebración. - Crédito: Sydney FC
Piero Quispe en un momento íntimo de celebración. - Crédito: Sydney FC

Durante su paso por el Sydney FC, Quispe consiguió una de sus metas prioritarias a corto plazo: obtener una marcada regularidad que le permitiera no perder ritmo futbolístico. Lo logró como una pieza estructural de una estructura que compitió hasta las últimas instancias.

A nivel estadístico, el repertorio de Piero no fue muy extenso, aunque dentro de la institución capitalina se consideró aceptable. En concreto, sumó cinco asistencias —lo que lo llevó a convertirse en el máximo asistidor del equipo— y dos goles en la temporada reciente.

El peruano marcó un gol determinante contra Newcastle Jets y aseguró el pase por la disputa por el título en Australia. | VIDEO: Paramount

Futuro

Aunque Piero Quispe puede tomarse unas merecidas vacaciones, lo más importante que pasa por su cabeza es definir su porvenir. El 22 de junio, cerca de un mes más tarde, deberá reportarse a El Pedregal junto con el resto de sus compañeros de Pumas UNAM para ponerse a las órdenes del DT Efraín Juárez.

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Sin embargo, el entorno del volante peruano intensifica trabajos paralelos con el propósito de que su patrocinado tenga otras opciones de salida, dado que se contempla que el CT de los ‘auriazules’ desestime la continuidad de Quispe, quien en principio cuenta con un vínculo contractual hasta finales de año.

Piero Quispe ha anotado dos dianas en 2025 con Pumas UNAM. Crédito: Dustin Markland
Piero Quispe ha anotado dos dianas en 2025 con Pumas UNAM. Crédito: Dustin Markland

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