Universitario asegura a Daniela Muñoz para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley: “Por más objetivos juntos”

La deportista, procedente de Universidad San Martín, mantendrá su vínculo con el equipo mientras el club avanza en la reestructuración de su plantilla y define la base para la campaña 2026/27 bajo nueva dirección técnica (Instagram: Vóley Universitario 1924)

Con una publicación en sus plataformas oficiales, Universitario de Deportes anunció que Daniela Muñoz seguirá en el equipo para la próxima campaña. La jugadora, que llegó el curso anterior desde Universidad San Martín, mantendrá su vínculo con el club en un momento en el que la institución define la base del proyecto deportivo bajo la conducción del técnico Francisco Hervás.

La renovación de la voleibolista se formalizó con un mensaje en redes sociales. “Una Puma con garra inquebrantable. Daniela Muñoz continuará defendiendo la camiseta crema en la próxima temporada de la LPV. ¡Por más objetivos juntos, Dani!”, difundió la entidad merengue. La continuidad de Muñoz se enmarca en la búsqueda de sostener piezas con rendimiento estable y disponibilidad sostenida.

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En paralelo, la deportista atraviesa un presente ligado al seleccionado, ya que integra las prácticas de la Selección Peruana de Vóley. Esa situación la ubica como una alternativa en el grupo de trabajo de cara a los próximos compromisos internacionales.

La renovación de Daniela Muñoz en Universitario

Universitario aseguró la continuidad de Daniela Muñoz para la próxima Liga Peruana de Vóley y mantuvo una pieza clave dentro del proyecto de Francisco Hervás. (Instagram: Vóley Universitario 1924)

Daniela Muñoz se incorporó a Universitario en la temporada pasada tras su paso por Universidad San Martín. Su llegada incluyó un componente personal que el propio entorno del club destacó desde su presentación: vestir la camiseta del equipo del que es hincha.

La institución comunicó su continuidad con un texto de identificación con el apodo del equipo y un llamado a objetivos deportivos compartidos. En ese anuncio, Daniela Muñoz fue presentada como parte de la plantilla que encarará la siguiente edición de la Liga Peruana de Vóley.

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El cuerpo técnico encabezado por Francisco Hervás contará, de ese modo, con una jugadora que el club considera relevante por su constancia y nivel de compromiso desde el inicio de su etapa en Ate. En la planificación de la próxima campaña, la permanencia de Muñoz se suma a otros movimientos ya informados por la entidad.

La participación de la voleibolista en los entrenamientos del seleccionado peruano constituye otro elemento dentro de su actualidad deportiva. Universitario, que viene asegurando nombres de su base, mantuvo en el plantel a una jugadora que se encuentra en dinámica de selección.

La renovación de Karla Ortiz y la llegada de Ingrid Herrada

Karla Ortiz continuará en el club por tercera campaña consecutiva, mientras Ingrid Herrada llega para reforzar la conducción del equipo crema. (Instagram: Vóley Universitario 1924)

El club también confirmó la continuidad de Karla Ortiz, atacante de 34 años, que afrontará su tercera temporada consecutiva en la institución. La decisión se produjo luego de un periodo de indefinición sobre su futuro y se comunicó con un mensaje que apuntó al peso de su aporte ofensivo.

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“¡Potencia confirmada en nuestro ataque! Karla Ortiz permanecerá vistiendo la crema de nuestras Pumas para la siguiente temporada de la LPV. ¡A dejarlo todo como siempre, Karla!”, publicó Universitario en redes sociales. La renovación se interpretó internamente como una apuesta por experiencia y liderazgo en un plantel que atraviesa cambios.

La reconstrucción del plantel no se limitó a renovaciones. Universitario informó la incorporación de Ingrid Herrada para la temporada 2026/27. La armadora, vinculada también a la selección peruana, fue anunciada en redes sociales con un video en el que aparece junto a su contrato. “Ingrid se puso la crema”, escribió el club en la descripción de la publicación, mientras que la jugadora saludó a la hinchada con un mensaje breve: “Hola, ‘pumas’”.

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Herrada firmó contrato por las próximas dos temporadas, en el marco de una disposición de la Liga Peruana de Vóley que fija una duración mínima de dos años para acuerdos con jugadoras nacionales, con el argumento de resguardar sus derechos.

En la estructura del plantel, disputará el puesto de armadora con Lucía Magallanes, luego del retiro de Zaira Manzo. Magallanes renovó su vínculo, al igual que las extranjeras Maluh Oliveira y Cat Flood. El club no confirmó si Seleisa Elisaia seguirá como tercera armadora, debido a que ocupa una plaza de extranjera.

La salida de Elis Bento y otros movimientos del plantel

La brasileña Elis Bento cerró su etapa en Universitario tras un ciclo marcado por lesiones, protagonismo y el primer podio histórico del equipo crema. (Instagram: Vóley Universitario 1924)

En el rubro de salidas, Universitario comunicó el cierre de ciclo de la brasileña Elis Bento, receptora-atacante que dejó el club tras tres temporadas. La despedida se realizó con un material audiovisual difundido en redes sociales, acompañado por un mensaje de reconocimiento a su aporte.

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“Agradecemos a Elis Bento por la garra y profesionalismo mostrados durante sus tres temporadas con la crema, siendo parte del primer podio de nuestra historia. ¡Éxitos en tus futuros retos dentro y fuera del campo!”, señaló la institución. En el mismo tramo informativo, el club ubicó su salida dentro de una reestructuración de la plantilla, que continuará bajo el mando de Francisco Hervás, quien renovó contrato.

Bento, apodada ‘Canguriña’, también se expresó desde sus cuentas personales. “Sí, amigos, este es un final de ciclo difícil para mí. Estoy muy sensible y emocionada ahora mismo, pero pronto haré un anuncio, porque quienes me han apoyado tanto siempre merecen lo mejor. Un abrazo enorme desde Brasil”, manifestó.

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La atacante brasileña había afrontado una lesión durante la campaña 2024/25, antes de la llave de semifinales, que la dejó al margen del tramo decisivo. Más adelante, con el inicio del periodo de Hervás, fue perdiendo espacio en el equipo titular, según el recuento del propio proceso deportivo del club.

Además de Bento, el listado de bajas que el club ya había incorporado en su reconfiguración incluyó las salidas de Coraima Gómez, María Paula Rodríguez y Angélica Malinverno, quien anunció su retiro del vóley. A esas partidas se sumaron las de Zaira Manzo y Mara Leao. Alexandra Machado, por su parte, fue presentada como refuerzo de Universidad San Martín el mismo día en que Universitario oficializó la llegada de Ingrid Herrada.

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