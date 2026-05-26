Magaly Medina critica el ‘colchón’ que le deja el programa de Mávila Huertas: “Acá migajeamos rating”

El 25 de mayo, Magaly Medina abrió su programa lanzando una crítica, aunque envuelta en humor, sobre el bajo rating que recibe al iniciar su espacio.

La periodista apuntó directamente al noticiero Ocurre Ahora, conducido por Mávila Huertas, que precede a Magaly TV La Firme en la parrilla de ATV. Desde los primeros minutos, Medina expresó abiertamente su descontento con la audiencia que hereda del programa anterior, atribuyendo el arranque en cifras bajas a esa situación.

Durante la emisión, Medina consultó en vivo a su equipo de producción: “¿Qué hora es? 9:32, ¿cuánto de rating nos ha dejado el programa anterior? ¿en cuánto estamos? que había cortes comerciales supongo”, comentó en tono irónico y entre risas, dejando en evidencia el bajo nivel de sintonía que recibía.

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La presentadora Magaly Medina expresó su descontento con el bajo rating que hereda de la franja televisiva de Mávila Huertas, afirmando que "migajean" audiencia.

Aunque evitó dar cifras concretas, la conductora dejó claro que iniciar con poca audiencia representa un desafío y la obliga a remontar los números a lo largo de su hora y media al aire.

“Dios mío acá migajeamos rating por Dios. Vamos a subirlo, corren las apuestas”, agregó Medina, manteniendo un tono burlón, pero a la vez desafiante.

Esta intervención no solo reflejó su malestar, sino que también evidenció la presión constante por mantener buenos resultados. No es la primera vez que Medina cuestiona públicamente a su canal por el bajo rating del programa que la antecede, una situación que ya ha generado debate en otras oportunidades.

Magaly Medina se pronuncia en su programa sobre el bajo "colchón" de rating que le deja el espacio de Mávila Huertas, expresando su frustración por la audiencia.

Ya lo hizo con Andrea Llosa o el programa ‘El poder del amor’ que fue de Suheyn Cipriani y Miguel Arce, que al poco tiempo fue retirado del aire, pese a que fue cambiado de horario.

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Magaly Medina también criticaba el rating que dejaba Andrea Llosa

Durante el periodo en que el programa “Andrea” antecedía a “Magaly TV: La Firme” en la programación de ATV, Magaly Medina abordó en diversas ocasiones el impacto negativo que tenía para su espacio recibir una audiencia baja.

La conductora afirmaba que la sintonía heredada era insuficiente para iniciar su propio programa en condiciones favorables, lo que obligaba a su equipo a trabajar desde cifras reducidas y buscar captar al público desde los primeros minutos.

Magaly Medina relató que, durante esa época, el programa de Andrea Llosa solía dejarle promedios de audiencia cercanos a los tres puntos, una situación que consideraba difícil de revertir en el corto plazo.

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Magaly Medina repostea rating y cuestiona programa de Andrea Llosa por bajo “colchón” que recibe. ATV .

“Los últimos años yo me quejaba con razón porque ella me dejaba unas cifras que eran muy difíciles de levantar”, sostuvo la conductora, al explicar los desafíos diarios para recuperar la atención de la audiencia.

La conductora remarcó que la televisión exige resultados inmediatos y que la rentabilidad depende de la capacidad de cada formato para atraer y mantener espectadores.

Además, cuestionó la reacción de Andrea Llosa ante los bajos resultados y la cancelación de su programa, señalando la importancia de no adoptar una actitud conformista y de enfrentar los desafíos con determinación. “No hay que ser conformistas, en la vida se lucha hasta el último, te vas peleando”, afirmó Magaly Medina.

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Esta experiencia ha sido utilizada por la conductora para reflexionar sobre la importancia de heredar una base sólida de audiencia y los retos que implica remontar cifras bajas en televisión abierta.