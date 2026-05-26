Pedro Aquino es captado bailando con su esposa pese a que ella anunció separación tras ampay con la ‘Chocolatita’

El futbolista y su esposa Katherine Fernández se lucieron nuevamente juntos luego del escándalo de infidelidad expuesto por Magaly TV La Firme | Magaly TV La Firme

La madrugada del lunes 25 de mayo, Pedro Aquino y Katherine Fernández fueron grabados en una discoteca de Los Olivos durante una noche que ha reavivado el interés público en su relación. Las imágenes, difundidas por el programa de televisión de Magaly Medina, muestran a la pareja disfrutando de música y baile, a pesar del reciente anuncio de separación realizado por Fernández.

La presencia de ambos en el local nocturno sorprendió a quienes conocen la difícil situación que atraviesan. Hace apenas unas semanas, la esposa del futbolista de Alianza Lima hizo público su deseo de concluir el matrimonio, luego de que un reportaje televisivo vinculara a Aquino con la modelo Raíza Martínez, apodada ‘La chocolatita’. El episodio, ampliamente comentado, puso en el centro de la escena la vida privada del mediocampista y su familia.

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Durante la velada, Fernández permaneció cerca de Aquino, quien incluso grabó el ambiente con su teléfono móvil en compañía de su esposa. Testigos que se encontraban en el lugar observaron la cercanía entre ambos y la actitud relajada que mostraron mientras bailaban salsa.

Pedro Aquino y su esposa fueron captados bailando juntos, a pesar de que ella había anunciado su separación tras un ampay del futbolista con la 'Chocolatita'.

Estas imágenes han dado pie a nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación, aunque ninguna de las partes ha confirmado un cambio en su situación sentimental.

El entorno del club y allegados a la pareja reconocen que la exposición mediática ha generado incomodidad. A pesar de ello, la aparición conjunta ha sido interpretada por algunos como un intento de mantener la relación en términos cordiales, al menos en el ámbito privado, mientras otros consideran que se trata de una señal de que el distanciamiento podría no ser definitivo.

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Pedro Aquino y su esposa son captados bailando juntos, a pesar de que ella había anunciado su separación tras un ampay con la 'Chocolatita'.

El anuncio de separación de Katherine Fernández

El quiebre matrimonial cobró notoriedad el 4 de mayo, fecha en la que el programa Magaly TV La Firme reveló grabaciones donde se observa a Pedro Aquino ingresando al domicilio de Raiza Martínez. La evidencia audiovisual, junto con conversaciones filtradas, sugería un encuentro íntimo entre el futbolista y la modelo, lo que desencadenó una ola de reacciones tanto en medios como en redes sociales.

Tras la difusión de estas imágenes, Katherine Fernández optó por emitir un comunicado en su cuenta de Instagram durante la mañana del 5 de mayo. En el mensaje, expresó: “En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio”. Fernández pidió respeto y privacidad para su familia, indicando que no compartiría más detalles sobre el proceso.

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Tras un reciente ampay, Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, emitió un comunicado en redes sociales confirmando su separación del futbolista por el bienestar familiar.

El texto, acompañado de una declaración dirigida a la modelo involucrada, incluyó: “Y a las mujeres que, sabiendo que se involucraron con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele ver caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más”.

Desde entonces, ni Pedro Aquino ni Katherine Fernández han realizado declaraciones adicionales sobre su relación. La reciente aparición de ambos en público ha generado una nueva oleada de comentarios, aunque la pareja mantiene reserva sobre el futuro de su vínculo. La atención mediática se mantiene, a la espera de posibles novedades en el ámbito familiar y personal de ambos.

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