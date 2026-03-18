Perú

Trabajadores públicos asumirían costos de defensa legal y se les reembolsaría si salen librados

Cambios en la Ley Servir. Actualmente los servidores públicos pueden acceder a defensa legal pagada por el Estado. Sin embargo, la Comisión de Trabajo ha aprobado un dictamen que busca que les quita este derecho

Guardar
La Ley Servir estaría cerca
La Ley Servir estaría cerca de cambiar y se quitaría el derecho a la defensa legal pagada por el Estado en caso de denuncias durante la el trabajo público. - Crédito Andina

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha aprobado un dictamen con un gran cambio para todos los servidores públicos del Estado. En casos de denuncias, procesos sancionadores, entre otros, donde los trabajadores necesiten de defensa legal, actualmente, estos tienen derecho a recibirla con cargo a los recursos de su entidad.

Esto es así según la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil. Esta señala que en caso de que se encuentra responsabilidad en el trabajador, este debe reembolsar a la entidad por los gastos realizados en su defensa.

Pero un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso plantea voltear esto. Ya no el Estado asumiría este costo y luego se le cobraría al trabajador. Ahora los servidores públicos deberán gastar tiempo en conseguir su defensa legal y pagarla con su dinero, y solo si salen librados del asunto podrán pedir un reembolso al Estado de lo gastado.

¿Denuncian a un trabajador público?
¿Denuncian a un trabajador público? Con esta Ley debería buscar por si mismo su defensa y pagarla. - Crédito Difusión

Defensa legal ya no correría por el Estado

El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo, presidida por el congresista Alex Paredes de Somos Perú, tiene origen en dos proyectos de ley: uno de Edgar Reymundo Mercado, del Grupo Parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, y otro de María Del Carmen Alva Prieto, actualmente no agrupada.

Es el proyecto de Alva el cual ha sido tomado en cuenta más para el dictamen, dado que el del otro congresista planteaba, en realidad que los que “fueran denunciados durante su gestión por la comisión de los delitos cometidos contra la administración pública, señalados en los artículos 376 al 401 del Código Penal, quedan exceptuados de recibir este beneficio”.

El de Maricarmen Alva fue recogido casi tal cual y en su primer artículo plantea cambiar los derechos de los servidores civiles. Es decir, modificar el artículo 35º de la Ley 30057 Ley del Servicio Civil. Esto quita el siguiente derecho que actualmente existe y se aplica:

Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados”.

Se viene un gran cambio
Se viene un gran cambio en la Ley Servir. - Crédito Servir

Ahora el servidores debe ganarle al Estado

El dictamen borra todo asomo en la Ley Servir de que se tenga como derecho del servidor acceder a defensa legal. Pero además, agrega una parte más a ese artículo 35, que detalla cómo ahora la situación debe ser a la inversa.

“El servidor civil asume con sus propios recursos económicos su defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afines en los procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad”, aclara.

Y con esta Ley, “si al término de los procesos señalados en el párrafo precedente se determina en última instancia o con el archivo de la causa que no existe responsabilidad administrativa, civil o penal el servidor o exservidor civil tiene derecho al reembolso de todos los gastos asumidos por concepto de su defensa o asesoría especializada, incluyendo intereses legales que se generen“.

Temas Relacionados

Ley ServirSector públicoDefensa legalComisión de Trabajoperu-economia

Más Noticias

Pamela Franco critica a Domínguez por presuntamente exponer a Camila y lamenta haberlo elegido como padre de su hija: “A mí me hizo lo mismo”

La artista repudia la reciente polémica por la presunta exposición de información privada y asegura que el cantante actuó de igual forma durante su vínculo

Pamela Franco critica a Domínguez

Fernando Rospigliosi ataca a la Fiscalía y niega crisis presupuestal: “Tienen dinero para perseguir a policías y militares”

El fujimorista también cuestionó la liberación del delincuente conocido como alias “Negro Marín”, sin considerar que la medida fue dispuesta por el Poder Judicial y que la Fiscalía ya apeló esta decisión

Fernando Rospigliosi ataca a la

Aguinaldo y bono de escolaridad del sector público también podría subir a un sueldo entero

Luego de que se apruebe la gratificación y CTS para los trabajadores CAS, dos nuevos proyectos vuelven a proponer extender esto para todos los estatales. Se acumulan las propuestas

Aguinaldo y bono de escolaridad

Ejecutivo podría observar la Ley de CAS con gratificación y CTS, o no la aplicaría tal cual

La expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, había señalado las limitaciones del Gobierno si se buscara implementar tal cual la Ley de CAS con grati y CTS

Ejecutivo podría observar la Ley

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: ¿Universitario y Sporting Cristal pueden enfrentarse en la fase de grupos?

Los ‘cremas’ y los ‘celestes’ estarán pendientes del sorteo de sus rivales en esta etapa de la competición de Conmebol, que se realizará el jueves 19 de marzo

Sorteo de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi ataca a la

Fernando Rospigliosi ataca a la Fiscalía y niega crisis presupuestal: “Tienen dinero para perseguir a policías y militares”

José María Balcázar advierte a José Antonio Kast: “Cuidado volvamos a los tiempos del muro de Berlín, que terminó siendo un fracaso”

Luis Arroyo: Este el caso por el que fue condenado a prisión y luego absuelto en el Fuero Militar

Sin fecha para el voto de confianza: Gabinete Arroyo llega a semanas de las elecciones sin definir presentación

Grupos en el Congreso estarían generando inestabilidad política, según presidente de Confiep

ENTRETENIMIENTO

La teoría de marzo: ¿por

La teoría de marzo: ¿por qué es considerado el mes de las rupturas y conflictos de parejas? Esto dice la ciencia

Pamela Franco sí cree que Domínguez filtró información de Camila y lamenta haberlo elegido como padre de su hija: “A mí me hizo lo mismo”

Mario Irivarren confirma infidelidad a Onelia Molina y hace mea culpa: “Las cosas son como son, nos sobrelimitamos”

Laura Spoya se solidariza con Onelia Molina tras infidelidad de Mario Irivarren: “Que aprenda a estar sola”

Youna respalda a Samahara Lobatón durante su permanencia en ‘La Granja VIP’: “Creo en ti y en que saldrás ganadora”

DEPORTES

Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: ¿Universitario y Sporting Cristal pueden enfrentarse en la fase de grupos?

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026: detalles el evento en Conmebol

Felipe Chávez reveló que pidió no ser convocado en Perú para amistosos con Senegal y Honduras: “Mi enfoque está puesto en mi club”

“A Alex Valera le jalé las orejas varias veces para que entendiera que está en Universitario”, el inesperado testimonio de José Carvallo

Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar a Sebastián Domínguez como su nuevo DT en Liga 1 2026