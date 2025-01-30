Receta de sopa criolla

La sopa criolla se convierte en el platillo perfecto durante el invierno en Perú y está lleno de sabor y tradición culinaria. (Recetas Nestlé)

Aprende a preparar la auténtica sopa criolla peruana, una explosión de sabor en tu paladar, que no sólo deleita tus sentidos, sino que también aporta valiosos nutrientes a tu organismo.

Preparación de la sopa criolla

Es muy fácil de preparar y con ingredientes al alcance de tu despensa. Constituyendo una opción ideal para la cena o el almuerzo. Esta receta está diseñada para cuatro porciones y tiene una calificación de 4,5. Puedes ajustar las medidas de los ingredientes si quieres servir para más personas.

Ingredientes y utensilios

Para la preparación necesitarás 350 gramos de carne de res, 1 cebolla roja, una lata de leche, una media taza de fideo Cabello de Ángel, dos papas amarillas, una cucharadita de orégano seco, cuatro huevos y dos cucharadas de aceite vegetal. Utilizarás una tabla de cortar y un cuchillo en el proceso.

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Paso a paso de la preparación

Primero, debes cortar la cebolla roja y la carne de res en trozos pequeños y pelar y cortar las dos papas amarillas. Luego, con la olla al fuego, añade el aceite y sofríe la cebolla durante aproximadamente 2 minutos. Y continúa friendo a fuego lento por dos minutos más.

Añade los cubos de carne de res, removiendo constantemente para “sudar” durante 5 minutos. Añade cuatro tazas de agua a la olla y deja hervir por 20 minutos. Incorpora el Cabello de Ángel y las piezas de papa amarilla, y continúa cocinando por otros 5 minutos. Finalmente, agrega uno a uno los huevos y cocina por 5 minutos más a fuego muy bajo.

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Finalmente, retira la olla del fuego, agrega la leche y espolvorea con el orégano seco.

Información nutricional y consejo

Cada porción de esta deliciosa sopa aporta 437.7 kcal. Si deseas reducir las grasas puedes utilizar leche light en lugar de la versión regular.

Esta receta trae a tu mesa un pedazo de la rica gastronomía peruana. Fácil de preparar, nutritiva.

No dejes de explorar otras recetas de la rica gastronomía peruana. Comparte el sabor y tradición de la deliciosa cocina de Perú con tus seres queridos. Y recuerda, puedes guardarla, agregarla a tu menú personalizado, marcarla como cocinada o compartirla con tus amigos.