Beca 18: ¿Hasta cuándo es el plazo límite para que los seleccionados acepten la vacante?

Beca 18: plazo límite para que ganadores acepten vacante es del 26 de mayo al 1 de junio | Andina

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), organismo dependiente del Ministerio de Educación de Perú, estableció el plazo límite para que los seleccionados de la Beca 18 acepten su vacante entre el 26 de mayo y el 1 de junio. Según el cronograma oficial, este periodo aplica para los ganadores del segundo momento del concurso nacional, correspondiente a la convocatoria 2026. Esto luego de la incertidumbre que dejó a miles de jóvenes esperando respuestas.

Más de 3600 ganadores completan la lista de Beca 18 tras segunda etapa| Andina

Resultados del segundo momento de Beca 18

El proceso de selección concluyó con la publicación de la lista de beneficiarios. Un total de 3621 jóvenes resultaron seleccionados en esta segunda etapa, cifra que completa las más de 5.000 vacantes ofrecidas este año. La convocatoria 2026 de Beca 18 incluyó aspirantes de las 25 regiones del país, con mayor representación de Lima, Junín, Ayacucho y Puno.

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Asimismo, según Pronabec, el 89 % de los ganadores pertenece a hogares catalogados como pobres o en pobreza extrema. Este porcentaje se mantiene en línea con los resultados del primer momento, reafirmando el enfoque social del programa.

Entre los ganadores destacan quienes concursaron en la modalidad Ordinaria, que se dirige a jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, con 2.535 seleccionados. También figuran la modalidad Comunidades Nativas Amazónicas, enfocada en poblaciones originarias, con 273 ganadores, y Repared, que atiende a víctimas de la violencia terrorista de los años 1980 a 2000, con 209 beneficiarios.

Preseleccionados de Beca 18-2026 podrán volver a postular en abril | Pronabec

¿Cuáles son los beneficios de Beca 18?

Los seleccionados acceden a una cobertura total de los principales gastos asociados a la educación superior, tanto académicos como no académicos. Entre los costos académicos cubiertos se encuentran: el examen o carpeta de admisión para ingresantes a institutos de educación superior públicos, matrícula, pensiones, obtención de grado o título, y estudios de idioma inglés a partir del segundo año.

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Respecto a los gastos no académicos, la beca incluye alimentación, alojamiento, materiales de estudio, vestimenta o uniformes, movilidad local, útiles de escritorio, computadora portátil o equipo similar y transporte interprovincial, de acuerdo con la necesidad de cada becario. Pronabec enfatizó que estos beneficios buscan asegurar la permanencia y el rendimiento de los estudiantes durante toda su carrera universitaria o técnica.

El concurso nacional Beca 18 se estructura en diez modalidades, entre las que la Ordinaria concentra el mayor número de beneficiarios. La modalidad Comunidades Nativas Amazónicas prioriza la inclusión de estudiantes provenientes de pueblos originarios, mientras que Repared responde a la reparación de víctimas de la violencia interna sufrida en el país durante dos décadas.

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¿Cuándo puedes perder la beca?

Presentar datos falsos anula la beca y bloquea futuras postulaciones estatales, además implica devolver lo recibido.

Ser expulsado de la universidad o instituto cancela el beneficio y obliga a reintegrar los gastos del último periodo.

Reprobar varias veces un mismo curso o todos los cursos de un ciclo lleva a perder la beca y limita nuevas oportunidades educativas similares.

Abandonar la carrera, no matricularse o no continuar los estudios también provoca la pérdida y puede requerir devolución de fondos.

Recibir una condena penal definitiva en el país de estudios significa perder la beca y reintegrar todos los gastos asumidos.

Pronabec puede retirar la beca por otras faltas graves y exigir la devolución de los beneficios otorgados.