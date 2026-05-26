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Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026

El equipo de Marcelo Bencardino buscará superar la ronda preliminar del certamen que se realizará en Honduras

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Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026.
Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026.

La selección peruana de vóley sub 17 debutará en la Copa Panamericana 2026. Bajo la dirección de Marcelo Bencardino, el equipo nacional intentará avanzar más allá de la fase preliminar en el certamen que tendrá lugar en Tegucigalpa, Honduras.

Grupo de Perú en Copa Panamericana

La ‘bicolor’ integrará el Grupo B junto a Canadá y el anfitrión, Honduras. Con solo tres selecciones en la zona, cada jornada dejará a un equipo libre y, en la fecha inaugural, será el turno de descanso para las peruanas.

Programación del debut de Perú en Copa Panamericana 2026

En su estreno, Perú enfrentará a Canadá, considerado el rival más exigente de su grupo. El partido está programado para el miércoles 27 de mayo a las 20:00 horas, según el horario peruano.

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Perú ya se encuentra en Honduras con algunos días de antelación.
Perú ya se encuentra en Honduras con algunos días de antelación.

Dónde ver el Perú vs Canadá

El encuentro entre Perú y Canadá por la Copa Panamericana Sub 17 contará con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de NORCECA, permitiendo a los seguidores acceder al partido desde cualquier lugar.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial del debut de la selección nacional, con actualizaciones, análisis y todos los detalles del enfrentamiento en Tegucigalpa.

La expectativa de Perú

La selección peruana de vóley sub 17 atraviesa una etapa de crecimiento, aunque el plantel mantiene la confianza en alcanzar el podio en la Copa Panamericana 2026.

Así lo expresó Sofia Olavarria en la previa del torneo: “Bueno, la verdad estoy muy feliz, muy emocionada. El equipo está lindo y nada, queremos podio como siempre. Es que juguemos siempre con corazón, con garra, que nos apoyemos porque somos compañeras y que sigamos a pesar de que estemos abajo, siempre tenemos que jugar como si fuera el último punto”.

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Olavarria también resaltó las características del equipo nacional: “Claro, yo creo que las peruanas, siempre el equipo se ha caracterizado por ser muy guerreras y nada, seguir demostrando el nivel y que todo esto es por Perú”.

La jugadora sub 17 tiene muchas expectativas de lograr un podio en la Copa Panamericana 2026. Créditos: FPV / Instagram.

El plantel de Perú Sub 17 en Copa Panamericana 2026

El director técnico Marcelo Bencardino anunció la lista final de convocadas para el torneo, integrada por 14 jugadoras. La nómina contempla dos líberos, atacantes por las bandas, centrales, opuestas y dos armadoras encargadas de la conducción del equipo.

Las seleccionadas son: Mireya Maldonado (S), Marcela Manrique (S), Fernanda Pinto (OH), Valentina Valera (OH), Sofía Olavarría (OH), Nahir Cueva (OH), Tamara Galdós (OP), Cielo Quispe (OP), Avril Moran (MB), Kiara Lazo (MB), Zoe Koechlin (MB), Marita Delgado (MB), Vannia Adrianzen (L) y Sofía Matheus (L).

Selección peruana de vóley - Marcelo Bencardino - Copa Panamericana Sub 17 de Vóley – Perú – deportes – 20 mayo
Marcelo Bencardino confirmó a las 14 jugadoras que representarán a Perú en Honduras, en una convocatoria diseñada para fortalecer el proceso rumbo al Mundial Sub-17. (Federación Peruana de Vóley)

Formato de la Copa Panamericana Sub 17

La Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026 reunirá a nueve selecciones, organizadas en tres grupos. Además de Perú, Venezuela será el otro representante sudamericano y compartirá el Grupo C con México y Costa Rica. El Grupo A estará conformado por Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana.

Durante la fase de grupos, cada equipo enfrentará a sus rivales de zona bajo el formato de todos contra todos. Al término de esta etapa, los dos mejores primeros avanzarán de manera directa a las semifinales. El restante líder de grupo y los equipos que finalicen en la segunda posición disputarán los cuartos de final para definir a los últimos clasificados a la instancia decisiva.

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