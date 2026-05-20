Aumento de sueldo de S/700 para el sector público en manos del MEF: ¿Qué falta para que se evalúe?

El MEF tendría listo el 'espacio fiscal' a fines de mayo. De esto depende el aumento de S/700 para el sector público. - Crédito MEF

La negociación colectiva continúa. Como se sabe, estos meses se va discutiendo entre los gremios estatales y los representantes del gobierno de José María Balcázar las medidas y beneficios económicos para el sector público para el 2027.

En este proceso, se elaborará el convenio colectivo centralizado final, el cual deberá contar con los aumentos, bonos y otros temas pactados entre trabajadores estatales y el Poder Ejecutivo. Entre estos se encuentra el pedido de aumento de S/700 a todos los salarios, que propone el sector de trabajadores.

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Sin embargo, dado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no entrega el documento con el espacio fiscal —este revela los recursos que el Estado puede destinar para las medidas económicas pedidas— no se puede avanzar con la negociación. Por eso, según revelaron fuentes sindicales a Infobae Perú, el MEF se está comprometiendo a presentar estos datos para fines de mayo. Esto es lo que se falta para que pueda evaluarse el aumento y las otras medidas, en tanto hayan recursos suficientes.

Rodolfo Acuña Namihas es el actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre quien cae la responsabilidad final de que se asegure el espacio fiscal para la negociación colectiva. - Crédito Difusión

Espacio fiscal llegará a fines de mayo

Fuentes de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú) revelaron a Infobae Perú que el Primer Ministro recibió a las centrales sindicales, exactamente, por la protesta de estas dado que el MEF no cumplió con hacer entrega el espacio fiscal para la Negociación colectiva centralizada 2026-2027.

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“El Gobierno aduce que están en proceso de elaboración y que posiblemente estarían enviando al Consejo de Ministros [este documento del espacio fiscal] para su aprobación a fines del mes de mayo 2026″, revelaron a este medio.

Esto fue rechazado por las centrales sindicales dado que se incumplió el compromiso político del Ejecutivo, cuando en reuniones anteriores con el MEF, PCM y el mismo Presidente de la República se comprometieron hacer entrega el espacio fiscal para la primera semana de mayo 2026.

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⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Gremio se movilizaron

Los gremios también realizaron una movilización con el objetivo presionar al MEF para entregar el espacio fiscal, el documento que muestra los recursos disponibles del Estado para esta negociación colectiva; es decir, el margen de lo que podría gastar para los pedidos en materia económica que se proponen desde los gremios.

Como se sabe, sin este espacio fiscal, no se puede definir los incrementos de sueldos, bonos y aumento de pensiones que buscan los gremios en la negociación colectiva.

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El año pasado el MEF tenía un menor espacio fiscal de lo que piden los sindicatos. Este año aún no lo presenta. - Crédito Revista Minería y Energía

Entre estos están los siguientes:

Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen) Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500 Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/1.500 por el concepto del fallecimiento y S/1.500 por el concepto de los gastos de sepelio Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.