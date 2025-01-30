Perú

Receta de Arroz Zambito

Arroz Zambito: La tradicional dulce de la gastronomía peruana.

Descubre cómo preparar Arroz Zambito, un clásico postre peruano lleno de sabor y tradición. Una delicia fácil de elaborar, y con todos los toques irresistibles que te enamorarán en cada bocado.

Introducción a la gastronomía peruana

El Arroz Zambito es una auténtica joya de la repostería peruana. Con una mezcla de ingredientes locales e internacionales, este postre representa la diversidad y riqueza culinaria de Perú. Fácil de preparar, libre de horno y bajo en sal, es perfecto para endulzar cualquier día de la semana con menos de 300 calorías por porción.

Ingredientes necesarios para preparar Arroz Zambito

Para 14 porciones, necesitarás lo siguiente:

- 3 1/2 Tazas de Agua

- 1 1/4 Taza de Arroz largo

- 2 Unidades de Clavo de olor

- 1 Bastón de Canela

- 1/8 Bola de Chancaca

- 1 Lata de leche

- 1/2 Lata de LECHE CONDENSADA

- 1/3 Taza de Pasas Rubias

- 2 Cucharaditas de Coco rallado

Cómo preparar Arroz Zambito paso a paso

Primero, pon en una olla 3 tazas de agua, el arroz, la canela y el clavo de olor. Cocina hasta que el agua se reduzca y el grano estalle. Retira del fuego y quita la canela y el clavo. Reserva.

En otra olla, derrite la chancaca con ½ taza de agua fría para hacer una miel ligera. Luego, incorpórala al arroz, y mezcla bien con la ayuda de un tenedor.

Agrega 1 lata de leche, 1/2 lata de LECHE CONDENSADA, las pasas y el coco. Cocina por 2 minutos y retira del fuego. Sirve tu delicioso Arroz Zambito en una copa y espolvorea con canela por encima.

Valores nutricionales del Arroz Zambito

Cada porción de este exquisito postre peruano aporta 193.5 kilocalorías (equivalentes a 812kj por porción).

