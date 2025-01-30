Receta de pollo entomatado con puré

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este platillo fusiona la sutileza del pollo con la intensidad del tomate y la suavidad del puré de papas, creando un equilibrio de sabores con un toque muy peruano.

Ingredientes

Para degustar este exquisito plato para 4 personas, necesitarás lo siguiente:

- 1 Cucharada de Aceite Vegetal

- 4 Presas de Pollo

- 1/2 Cebolla Roja

- 1 Diente de Ajo

- 4 Tomates

- 1 Rama de Culantro Deshojado

- 4 Papas Amarillas

- 1 Lata de leche

- 1 Cucharada de Mantequilla Sin Sal

- 1 Pizca de Nuez Moscada

- 1 Pizca de Pimienta

- 1 Pizca de Sal de mesa

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- 1 Pizca de Orégano

Preparación del puré de papas

1. Comienza sancochando las papas en una olla con suficiente agua para cubrirlas. El tiempo de cocción será de 12 a 15 minutos hasta que estén suaves.

2. Una vez cocidas por completo, retíralas del fuego. Luego, pela y prensa las papas.

3. En una olla aparte, coloca la mantequilla, 1/2 taza de leche, y las papas prensadas. Remueve bien hasta obtener un puré homogéneo. Finalmente, añade sal, pimienta, orégano y nuez moscada.

Preparación del Pollo Entomatado

4. En una sartén, calienta el aceite y sella las presas de pollo previamente sazonadas con sal y pimienta. Reserva.

5. Pela los tomates y corta la cebolla en cubos.

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6. En una olla aparte, calienta el aceite y dora la cebolla y el ajo. Cocina por dos minutos.

7. Corta los tomates en cubos y agrégalos a la olla, cocinándolos por 2 minutos. Tras este paso, licúa todo y vuelve a incorporarlo a la olla junto con las presas de pollo. Incorpora las hojas de culantro picadas y cocina por 5 minutos más.

8. Sirve el pollo entomatado acompañado del puré de papas y disfruta de esta deliciosa comida.

Información Nutricional por Porción

Cada porción contiene 694.1 kcal (2,904kj).

Tips

Agregar hierbas aromáticas a tus comidas ayuda a resaltar los sabores, brindando un toque doméstico y especial a tus platos.

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