Paro agrario interrumpe viajes: suspenden venta de pasajes a cinco regiones por bloqueos

Agricultores del valle de Chipillico bloquean el puente de Las Lomas en Piura con neumáticos y pancartas, exigiendo al gobierno el cumplimiento de acuerdos y precios justos para sus productos agrícolas. (Trinidad Noticias)

El paro agrario nacional movilizó a cientos de agricultores en diversas regiones, quienes bloquearon vías principales en Piura, Lambayeque, Puno, San Martín y Arequipa.

La medida, impulsada por el reclamo ante la caída del precio del arroz y el alza en el costo de fertilizantes, ya genera impacto en el transporte y el comercio. Según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los manifestantes impidieron el tránsito en varios tramos desde horas tempranas, lo que llevó a la suspensión de la venta de pasajes interprovinciales hacia el norte y sur del país.

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En Piura, productores de arroz bloquearon distintos accesos de la ciudad. “Queremos el justo precio de nuestros productos”, expresaron algunos agricultores durante la protesta.

Los manifestantes advirtieron sobre el impacto del incremento de insumos agrícolas y los altos costos de producción. El costo de cultivar una hectárea de arroz puede superar los 10.000 soles, y muchos productores aseguran que vender a precios bajos los deja con deudas.

Las manifestaciones incluyeron quema de llantas y bloqueo de las principales vías, afectando tanto el tránsito vehicular como el transporte de carga. Además, en la región San Martín, agricultores formaron piquetes en la carretera Fernando Belaunde Terry y bloquearon el ingreso a Moyobamba.

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Cientos de vehículos permanecieron detenidos a la espera de la reapertura de las rutas. Las empresas de transporte interprovincial optaron por suspender la venta de pasajes hacia estas regiones o por ofrecer boletos con fecha abierta.

Productores agrarios de Piura bloquean una carretera con montículos de grano y tierra, exigiendo precios justos para sus productos y medidas urgentes del Gobierno central para el sector agrícola.

Impacto en el transporte

Los bloqueos se replicaron en Chiclayo y Tumbes, donde agricultores recorrieron las calles y cerraron la carretera Panamericana Norte. En estos puntos, la Policía Nacional desplegó efectivos para dialogar con los manifestantes y restablecer el paso.

Según trascendió, la protesta coincidió con jornadas clave de abastecimiento de frutas, verduras y productos agrícolas hacia los mercados, lo que podría llevar a un incremento en el precio de los alimentos.

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El malestar de los agricultores se concentra en el ingreso de arroz importado, que según los dirigentes agrarios, debilita la producción nacional y reduce las ganancias del sector local.

El alza de los fertilizantes y de combustibles agrava el escenario, y muchos productores sostienen que la rentabilidad del cultivo de arroz se ha visto drásticamente reducida. “No es un capricho. Es una causa justa”, afirmaron algunos líderes del sector durante las movilizaciones.

En Ucayali, la carretera Federico Basadre resultó bloqueada en varios puntos, al igual que la vía que conecta Tingo María con Tocache. Pasajeros y conductores han tenido que caminar largos tramos para continuar sus viajes, mientras los buses y camiones permanecen varados por horas.

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El Gobierno Regional de Ucayali expresó su respaldo a las demandas del sector agrario y pidió al Ejecutivo atender los reclamos antes de que se agrave la situación.

El paro nacional también llevó a que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura monitoree los puntos de bloqueo y dialogue con los dirigentes agrarios para exhortar al respeto de la ley durante la protesta.

Las autoridades recordaron a los manifestantes que podrían incurrir en delitos si obstruyen servicios públicos o alteran el orden.

En el transcurso de la jornada, los agricultores reiteraron su pedido de apoyo al Gobierno central y advirtieron que las medidas de fuerza podrían intensificarse si no reciben respuestas concretas. Mientras tanto, los usuarios del transporte interprovincial esperan el restablecimiento de los servicios hacia Piura, Lambayeque, Puno, San Martín y Arequipa, en la incertidumbre por el avance del paro agrario.

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