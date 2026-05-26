Perú

Segundo día de paro agrario en Piura: bloqueos en la Panamericana Norte y el Bajo Piura mantienen varados a buses y camiones

Las movilizaciones mantienen interrumpido el tránsito en diversos tramos de la Panamericana Norte y el Bajo Piura, donde el transporte público y de carga permanece afectado mientras los manifestantes esperan respuesta gubernamental

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Personas caminan por el arcén de una carretera al lado de una fila de camiones y autobuses detenidos bajo un cielo claro al atardecer
Personas caminan junto a camiones y autobuses detenidos en el sector La Golondrina, debido al bloqueo del pase hacia Talara que lleva dos días, permitiendo solo el paso a vehículos de emergencia. (Norte Sostenible)

La región Piura amaneció este martes 26 de mayo con múltiples vías bloqueadas por segundo día consecutivo a raíz del paro agrario nacional indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro). Agricultores arroceros, bananeros y cañicultores mantienen cortado el tránsito en tramos de la Panamericana Norte y en corredores estratégicos del Bajo Piura, mientras el Gobierno central no ha emitido respuesta formal a los manifestantes.

Los puntos de bloqueo más activos se concentran en el peaje hacia Chiclayo y la vía SullanaTalara, así como en los accesos a Tambogrande, Locuto, Las Lomas y distintos sectores del Bajo Piura. Según reportes de La República, los piquetes también permanecen en Sechura, La Unión, La Arena y el cruce de Catacaos hacia Chiclayo, con interrupción total del tránsito en distritos como La Unión y Catacaos hacia la capital regional.

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Un mapa de la región Piura, Perú, ilustra los bloqueos de carreteras con símbolos rojos y naranjas, y puntos de concentración de agricultores.
El mapa detalla los puntos de bloqueo total y parcial en las carreteras de Piura, Perú, por el paro agrario indefinido de agricultores desde el 25 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carretera que une Catacaos, La Arena, La Unión y Sechura registra bloqueos que afectan al transporte público, la carga pesada y los vehículos particulares. En varios sectores, los pasajeros debieron caminar tramos prolongados ante la paralización vehicular, mientras decenas de buses y camiones permanecen varados desde la madrugada.

En el valle San Lorenzo, los piquetes activos cortan el tránsito en la carretera Tambogrande-Sullana hasta el punto conocido como La Tranca, y desde Cruceta hasta el puente de Las Lomas y Suyo. También se reportan manifestantes en las rutas Piura-Sullana, Piura-Sechura y en el puente La Manuela.

El diálogo con el Gobierno no prospera

Macario Silva Vilchez, presidente de la Junta del Sector Hidráulico del Medio y Bajo Piura, advirtió que el diálogo con el Gobierno central se agotó. El dirigente señaló que durante toda la jornada del lunes no llegó al gremio ningún comunicado, llamada ni respuesta de las autoridades del sector agricultura. “Ya el diálogo se ha agotado. La idea es fortalecer, seguir organizándonos”, afirmó Silva Vilchez, quien anticipó que los piquetes serán relevados y reforzados.

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El dirigente agrario Juan Curo confirmó por su parte que el paro indefinido continúa activo. Infobae detalló que los agricultores señalan que las autoridades nacionales ignoran su situación y advirtieron que la paralización se extenderá mientras no haya una respuesta positiva del Ejecutivo.

Composición de imágenes de manifestantes con banderas, hogueras, y camiones bloqueando carreteras durante un paro agrario en Perú.
Una composición de imágenes muestra a arroceros peruanos realizando un paro agrario con bloqueos de carreteras y quemas, exigiendo mejores condiciones en varias zonas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida de fuerza, que movilizó a cerca de 20.000 productores en cinco regiones del país —Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín—, tiene como eje central la exigencia de precios justos para los productos agrícolas, la reducción del costo de insumos y la declaratoria de emergencia del sector agropecuario, tras dos años consecutivos de caída de precios. El dirigente Milton Olivares, quien participó en el bloqueo del bypass del óvalo La Legua, describió la situación de los productores: “Ahora tenemos que pagar préstamos, allí se va toda la ganancia, el campesino queda sin nada”, según recogió La República.

La Dirección Regional de Educación de Piura informó que algunas instituciones educativas de la región brindarán clases remotas ante la imposibilidad de trasladarse por las vías bloqueadas. Las empresas de transporte interprovincial suspendieron la venta de pasajes en rutas que conectan Piura con Máncora, Sullana, Talara y Chiclayo. Infobae reportó que la paralización también derivó en la suspensión de pasajes interprovinciales hacia el norte y sur del país a nivel nacional.

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