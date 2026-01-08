Perú

Aumento al sector público 2026: Este es sueldo máximo para percibir el incremento de S/ 100

El aumento de la remuneración para trabajadores públicos se percibirá desde os pagos de este enero de 2026. Pero inclusive cuando su régimen sí esté favorecido, no todos los empleados verán aumento

Desde el 21 de enero
Desde el 21 de enero los trabajadores públicos percibirán el aumento de S/ 53 y S/ 100 a sus sueldos. - Crédito Andina/Norman Córdova

Gracias a la negociación colectiva entre gremios de trabajadores y el Estado peruano, desde este enero de 2026 los salarios de los empleados estatales subirá en S/ 53 y S/ 100, dependiendo del régimen al que aplique.

Sin embargo, también dependerá del ingreso mensual que actualmente perciba el trabajador. Si la suma de la remuneración del trabajador con el aumento al que aplica supera los S/ 15.600, solo recibirá hasta máximo este monto. Así se puede entender mejor:

  • Si a un trabajador le toca el aumento de S/ 100, pero gana S/ 15.600 no percibirá este aumento.
  • Si el trabajador gana S/ 15.550, solo percibirá un aumento de S/ 50, hasta llegar al monto de S/ 15.600
  • Los trabajadores que apliquen al aumento de S/ 100 y ganen S/ 15.500 y menos sí percibirán el aumento entero de S/ 100
  • Lo mismo aplica si el caso fuera de los aumentos de S/53.
Ya se acordaron los beneficios
Ya se acordaron los beneficios laborales para el sector público en 2026. Conoce todos los detalles de los aumentos, bonos y más. - Crédito Andina

Los aumentos al sector público

Los incrementos en las remuneraciones de trabajadores del sector público aplican en diferentes montos según el régimen de los trabajadores y el nivel de gobierno para el que laboran:

  • Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
  • Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
  • También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Así, el ingreso mensual total que incluya el concepto no podrá superar el monto de S/ 15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/ 15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite también aplicará para todos estos aumentos de cada regímen.

Estos son los dos aumentos
Estos son los dos aumentos que perciben los trabajadores estatales desde el sueldo de enero. De S/53 y S/100. - Crédito Andina

Fechas de pago, según el cronograma

Como se sabe, en las fechas del cronograma ya determinado se pagarán las remuneraciones de los trabajadores del sector público, las cuales contarán con el aumento de S/ 53 y S/ 100 al sueldo, según sea el régimen. Recuerda que También se pagará el bono por escolaridad de S/ 400.

Estas son las fechas de enero:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 23 de enero
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.

