Perú

Sismo en Ica revive el recuerdo del terremoto de 7.9 que hace 19 años dejó en escombros a la región y miles de familias afectadas

El movimiento telúrico de magnitud 6.1 generó alarma entre ciudadanos que aún recuerdan el desastre de 2007, considerado uno de los terremotos más destructivos del siglo XXI en el Perú

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Terremoto de Pisco - sismo en Perú - Ica - Perú - 14 de agosto
Sismo de 6.1 en Ica revive el trauma de 2007: el reciente movimiento telúrico despertó temor entre ciudadanos que recuerdan el terremoto de Pisco. (Photo by JAIME RAZURI / AFP)

El reciente sismo de magnitud 6.1 registrado este martes 19 de mayo de 2026 en la región Ica volvió a colocar en la memoria colectiva uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente del Perú. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57:51 horas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), y provocó escenas de alarma entre miles de ciudadanos que aún recuerdan el terremoto de 2007.

En distintas ciudades de Ica, habitantes salieron de viviendas, oficinas y comercios tras percibir el fuerte remezón. Para muchos, la experiencia remitió de inmediato al desastre ocurrido hace 19 años, cuando un terremoto de magnitud 7.9 destruyó gran parte de la región y dejó cientos de víctimas. El recuerdo permanece presente en familias que todavía asocian cualquier sismo de intensidad moderada con aquella tragedia nacional.

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La ubicación del Perú dentro del Círculo de Fuego del Pacífico mantiene al país entre las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Esta franja geológica concentra cerca del 85 % de los movimientos telúricos a nivel mundial, condición que expone de manera permanente a regiones costeras como Ica frente a terremotos de gran magnitud.

El terremoto del 15 de agosto de 2007 continúa como uno de los desastres más destructivos del siglo XXI en territorio peruano. La emergencia afectó de forma severa provincias enteras, alteró la vida de miles de personas y puso en evidencia las limitaciones del sistema de respuesta frente a catástrofes de gran escala.

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El terremoto de 2007 paralizó la costa central del país

Pisco y su población esperan que, después de 16 años, la ciudad sea reconstruida. | Canal N

A las 18:40:57 horas del 15 de agosto de 2007, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la costa central peruana durante aproximadamente 210 segundos. El epicentro se localizó a 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta y a 150 kilómetros al suroeste de Lima, mientras que el hipocentro se situó a 39 kilómetros de profundidad.

La intensidad alcanzó niveles VIII y IX en la escala modificada de Mercalli, según los reportes oficiales. Las provincias de Pisco, Chincha e Ica resultaron entre las más golpeadas. También se registraron daños severos en Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó 596 personas fallecidas, más de 1,200 heridas y alrededor de 655 mil afectados. Además, 76 mil viviendas quedaron destruidas o inhabitables tras el colapso de estructuras y viviendas precarias.

Durante las primeras horas posteriores al terremoto predominó la confusión. Autoridades y ciudadanos desconocían el alcance total de la emergencia debido a la interrupción de vías de comunicación y los daños en carreteras, hospitales y edificios públicos.

Pisco sufrió los daños más severos tras el movimiento telúrico

Terremoto en Pisco de 2007 (AFP)
A woman reads the bible in front of her destroyed house in Pisco, more than 300 km south of Lima, 16 August 2007. Peruvian officials struggled on Thursday to reach cut-off victims on the country's southern coast after a devastating earthquake rocked the region on the eve leaving more than 500 dead and 1,600 injured. AFP PHOTO/Jaime RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)

La ciudad de Pisco concentró algunas de las escenas más dramáticas de la tragedia. Decenas de inmuebles históricos colapsaron y numerosos vecinos permanecieron atrapados entre los escombros durante varias horas.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en la iglesia San Clemente, ubicada en la Plaza de Armas de Pisco. En el lugar se celebraba una misa cuando empezó el terremoto. Parte del techo cayó sobre los asistentes y dejó un elevado número de víctimas mortales.

Tras el colapso del templo, los cuerpos de los fallecidos fueron colocados en exteriores del recinto y en zonas cercanas al hospital debido a la falta de espacio para atender la emergencia. Imágenes de aquel momento recorrieron el país y mostraron la dimensión del desastre humanitario.

Las carreteras dañadas complicaron el traslado de ayuda. Durante los primeros días, el abastecimiento de alimentos, agua y medicamentos dependió en gran medida del transporte aéreo y de puentes humanitarios organizados por las Fuerzas Armadas.

Miles de familias pasaron las noches en las calles

Terremoto en Pisco de 2007 (AFP)
A mother conforts her injured soon in Pisco on August 16th, after a massive 7.9-magnitude earthquake rocked Peru on August 15th. - Officials battle to help victims of the powerful earthquake that devastated several Peruvian coastal cities killing some 500, injuring hundreds more, and leaving many feared trapped in the rubble. (Photo by Alberto OBREGOSO / APN / AFP)

La noche posterior al terremoto quedó marcada por el miedo y la incertidumbre. Miles de personas permanecieron en plazas, avenidas y espacios abiertos ante el temor de nuevas réplicas y por el colapso de viviendas.

En varias localidades no existía suministro eléctrico ni comunicación telefónica. Familias completas improvisaron refugios con mantas, plásticos y cartones mientras esperaban noticias de familiares desaparecidos.

Bomberos, policías, médicos y militares participaron en las labores de rescate y atención de heridos. El Indeci asumió la coordinación de las acciones de emergencia junto con distintas entidades estatales.

La suspensión de clases y la declaratoria de emergencia por 60 días formaron parte de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis en las provincias afectadas.

El terremoto también mostró profundas diferencias en la atención brindada a distintas zonas del país. Aunque ciudades principales recibieron ayuda con mayor rapidez, sectores rurales y localidades alejadas enfrentaron retrasos significativos.

En Lima también se reportaron daños, especialmente en barrios vulnerables. Sin embargo, diversas zonas periféricas quedaron relegadas frente a la prioridad otorgada a áreas urbanas más visibles.

La emergencia motivó posteriormente cambios en las políticas de prevención de desastres. Desde entonces, el Estado incrementó la realización de simulacros nacionales por sismos y tsunamis en horarios diurnos y nocturnos.

El Ministerio de Vivienda informó años después la entrega de más de 28 mil bonos destinados a familias damnificadas. También se otorgaron créditos mediante el Banco de Materiales para la reconstrucción de viviendas.

La solidaridad nacional e internacional movilizó ayuda humanitaria

Hoteles, restaurantes, iglesias, colapsaron totalmente ante el terremoto del 2007 en la ciudad de Pisco. Foto: EFE
Hoteles, restaurantes, iglesias, colapsaron totalmente ante el terremoto del 2007 en la ciudad de Pisco. Foto: EFE

Tras conocerse la magnitud del desastre, ciudadanos de distintas regiones del país organizaron campañas de apoyo para las familias afectadas. El Estadio Nacional de Lima se convirtió en uno de los principales centros de acopio de ayuda humanitaria.

Municipalidades, parroquias, universidades, organizaciones religiosas y empresas privadas reunieron alimentos, agua, ropa, medicamentos y carpas. Ciudades como Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Piura y Trujillo también impulsaron campañas solidarias.

La ayuda internacional llegó desde diversos países de América y Europa. Hospitales de campaña, plantas potabilizadoras, brigadas médicas y equipos de rescate arribaron a las zonas afectadas durante los días posteriores al terremoto.

Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, España, Alemania, Francia, Canadá, Japón y México figuraron entre los países que enviaron asistencia humanitaria al Perú tras una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente del país.

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