Curazao reveló su lista de convocados al ritmo de rap para el Mundial 2026: histórica nómina en su primera participación

La Selección de Curazao afrontará su primer Mundial tras anunciar una lista definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo caribeño se prepara para vivir una experiencia inédita en la máxima cita del fútbol internacional.
El entrenador neerlandés Dick Advocaat regresó al banquillo de Curazao y fue el encargado de definir la convocatoria. Días antes, el estratega había retomado el mando tras haber presentado su renuncia en febrero por motivos personales, situación que generó incertidumbre sobre la dirección técnica del conjunto.
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Los convocados de la selección de Curazao para el Mundial 2026
Porteros
- Tyrick Bodak
- Trevor Doornbusch
- Eloy Room
Defensas
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- Riechdly Bazoer
- Joshua Brenet
- Roshon Van Eijma
- Sherel Floranus
- Deveron Foville
- Juriën Gaari
- Armando Obispo
- Shurandy Sambo
Mediocampistas
- Juninho Bacuna
- Leandro Bacuna
- Livano Comenencia
- Kevin Felida
- Ar’jany Martha
- Tyrese Noslin
- Godfried Roemeratoe
Delanteros
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- Jeremy Antonisse
- Tahith Chong
- Kenji Gorré
- Shontje Hansen
- Gervane Kastaneer
- Brandley Kuwas
- Jürgen Locadia
- Jearl Margaritha
Novedades en la convocatoria de Curazao
La lista de Curazao para el Mundial 2026 mantiene la base de la exitosa campaña que les permitió alcanzar la histórica clasificación. El entrenador Dick Advocaat confió en varios de los futbolistas que fueron clave en las eliminatorias, apostando por un plantel equilibrado y con experiencia.
En la portería, el encargado será el arquero Eloy Room, quien lidera el grupo de guardametas por su trayectoria y seguridad bajo los tres palos. La defensa cuenta con la presencia física de Jurien Gaari y Roshon van Eijma, piezas fundamentales para sostener el bloque defensivo en los partidos decisivos.
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El mediocampo de Curazao ofrece variantes tanto en recuperación como en proyección ofensiva. Leandro Bacuna y su hermano Juninho Bacuna aportan versatilidad y experiencia en la zona central. Juninho fue determinante en el camino al Mundial al anotar tres goles en las eliminatorias. Por su parte, el joven Livano Comenencia, con solo 22 años, se ganó un lugar por su capacidad ofensiva y su eficacia cada vez que pisó el área rival.
La ofensiva de Curazao estará compuesta por atacantes con recorrido internacional y facilidad para el gol. Jürgen Locadia y Jearl Margaritha encabezan la delantera, mientras que Gervane Kastaneer y Kenji Gorré sumaron ocho goles en la fase clasificatoria. Entre las novedades, resalta Tahith Chong, quien debutó con la selección en septiembre de 2025 y demostró su potencial para marcar diferencias en situaciones clave.
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Calendario de Curazao en el Mundial 2026
El debut de Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 14 de junio, cuando enfrente a Alemania en el inicio del grupo E. Luego, el seleccionado caribeño jugará sus siguientes partidos el 20 de junio frente a Ecuador y el 25 de junio ante Costa de Marfil.
La participación de Curazao marca un hito en la historia del fútbol de la isla, que nunca antes había clasificado a una Copa del Mundo. El equipo buscará competir dignamente ante rivales de gran jerarquía internacional y dejar una impresión positiva en su primera aparición mundialista.
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- Fecha 1: Alemania vs Curazao (14 de junio / Estadio Houston)
- Fecha 2: Ecuador vs Curazao (20 de junio / Estadio Kansas City)
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- Fecha 3: Curazao vs Costa de Marfil (25 de junio / Estadio Filadelfia)