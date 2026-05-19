Perú

Fuerte sismo en Ica: la Marina de Guerra del Perú descarta alerta de tsunami tras evento 6.1

Las autoridades insistieron en la calma y en informarse sólo por canales oficiales, mientras se monitorean daños y réplicas

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Alerta de tsunami en la costa peruana tras el terremoto de 8.7 grados ocurrido ayer en Kamchatka Rusia. Vista del litoral Limeño, vista desde el distrito de Miraflores.
El sismo de magnitud 6.1 registrado el 19 de mayo de 2026 generó alarma en la ciudad de Ica, pero no activó alerta de tsunami según fuentes oficiales.

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la ciudad de Ica este martes 19 de mayo de 2026, generando alarma entre la población, pero sin activar alerta de tsunami en el litoral peruano, según confirmaron fuentes oficiales.

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico se registró a las 12:57:51, con epicentro a 41 kilómetros al sur de Ica, a una profundidad de 81 kilómetros. La intensidad alcanzó el nivel VI en la escala modificada para la ciudad de Ica.

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Las coordenadas precisas entregadas por el organismo fueron latitud -14.42 y longitud -75.83. El reporte fue difundido a través de sus canales oficiales, donde también se detalló que el evento se produjo casi a la una de la tarde, horario local.

Mujer asustada con la mano en la cabeza, mapa de Perú con ondas sísmicas y alerta, luz roja de emergencia, y texto "Sismo en Perú hoy" sobre fondo de ciudad dañada.
Una mujer asustada reacciona ante un fuerte sismo que sacude Lima, con un mapa de Perú mostrando una alerta sísmica y el texto "Sismo en Perú hoy". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin riesgo de tsunami

Poco después del sismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) difundió el Boletín de Sismo Tsunami N° 14-2026-1, en el que descartó la generación de un tsunami en el litoral peruano.

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En la nota de prensa oficial, el organismo subrayó que, a pesar de la “considerable magnitud” del sismo, “no genera tsunami en el litoral peruano”. Esta información fue compartida a través de sus plataformas digitales y redes sociales.

La Marina de Guerra del Perú reiteró la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales para obtener información actualizada y precisa sobre eventos sísmicos y posibles alertas asociadas. “No genera tsunami en el litoral peruano”, enfatizó la entidad en su comunicado, reforzando la tranquilidad sobre ese posible riesgo.

Fotografía que muestra una vía cerrada en Costa Verde este 30 de julio de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Fotografía que muestra una vía cerrada en Costa Verde este 30 de julio de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Reacción y prevención

De acuerdo con la cobertura de Latina, el corresponsal José Luis Rosas describió un ambiente de alarma y rápida reacción por parte de la comunidad iqueña.

Según su testimonio, “este fuerte sismo ha alarmado a toda la población iqueña”, remarcando que, aunque la región está acostumbrada a movimientos sísmicos menores, este episodio superó ampliamente los registros habituales, lo que llevó a que “la población de Ica ha rápidamente ganado las calles por un tema de prevención y seguridad”.

Durante los minutos posteriores al sismo, la mayoría de los ciudadanos salió de sus centros laborales y educativos. Las familias acudieron a recoger a sus hijos, mientras los directivos de las instituciones públicas suspendieron las actividades administrativas.

“Muchos trabajadores de centros públicos se retiran a sus viviendas, a cumplir con sus alimentos de esta hora”, relató Rosas para Latina. Las autoridades recomendaron mantener la calma y priorizar la comunicación mediante mensajes de texto, ante la posible saturación de las líneas telefónicas.

Mapa de Perú en tonos rojos y naranjas, con ondas concéntricas rojas indicando un epicentro sísmico, y el texto "ALERTA DE SISMO EN PERÚ"
Un mapa de Perú muestra una alerta de sismo con ondas sísmicas emanando de la costa, indicando un movimiento telúrico en la región. (Infobae Perú)

Estado de los servicios

El corresponsal de Latina reportó que la energía eléctrica se mantuvo en la mayoría de los sectores, aunque la señal de internet presentó interrupciones. Las redes de telefonía móvil continuaron operativas, permitiendo que la población pudiera comunicarse con sus familiares.

“La comunicación telefónica está reponiéndose. Hay energía eléctrica en algunos sectores. El sistema de comunicación no ha colapsado. El problema es ahorita con el sistema de Internet, que sí se ha caído la señal”, detalló Rosas.

En cuanto al tráfico, se registró congestión en las vías principales, ya que padres y madres de familia se dirigieron a los colegios particulares para retirar a sus hijos, debido al susto ocasionado por el movimiento sísmico. Las escuelas públicas, en tanto, se encontraban en una semana de vacaciones, lo que redujo la cantidad de menores en los centros educativos.

Espera de reportes

Hasta el momento de la última actualización, no se reportaron víctimas ni daños materiales confirmados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional ni por Defensa Civil. Las autoridades continuaron evaluando el impacto del sismo y monitoreando la posibilidad de réplicas, recomendando mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales.

El recuerdo del devastador terremoto de 2007 sigue presente en la memoria colectiva de Ica. La población permaneció atenta ante la posibilidad de nuevos movimientos, mientras las autoridades recordaron la importancia de las medidas de prevención y evacuación en situaciones de emergencia sísmica.

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